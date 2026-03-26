लोग बिना कुछ सोचे समझे खरीद रहे ये स्कूटर, देश में नंबर-1 पोजिशन हासिल की; कीमत मात्र ₹75,433
भारत में दोपहिया बाजार में होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया (Honda Motorcycle and Scooter India) ने फरवरी 2026 में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। कंपनी ने कुल 5,13,217 यूनिट्स की बिक्री हासिल की है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 34% ज्यादा है।
भारत में दोपहिया बाजार में होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया (Honda Motorcycle and Scooter India) ने फरवरी 2026 में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। कंपनी ने कुल 5,13,217 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 34% ज्यादा है। इस शानदार ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा हाथ स्कूटर सेगमेंट का रहा, खासकर होंडा एक्टिवा (Honda Activa), जिसने अकेले 2.54 लाख से ज्यादा यूनिट्स बेचकर अपना दबदबा कायम रखा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Honda Dio 125
₹ 86,733 - 91,683
Hero Destini 125
₹ 80,450 - 91,700
Honda Dio
₹ 68,846 - 79,973
Honda Unicorn
₹ 1.2 लाख
Honda Shine 100
₹ 63,191
Honda Shine 125
₹ 80,852 - 85,211
दूसरे नंबर पर होंडा शाइन (होंडा शाइन- शाइन 125 और SP125) रही, जिसकी 1.38 लाख यूनिट्स बिकीं। हालांकि, इसमें हल्की गिरावट देखने को मिली। वहीं, होंडा यूनिकॉर्न (Honda Unicorn) ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 36,000 से ज्यादा यूनिट्स बेचीं। एंट्री-लेवल सेगमेंट में शाइन 100 (Shine 100) ने सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई और इसकी बिक्री दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ गई।
स्कूटर सेगमेंट में होंडा डिओ (Honda Dio) ने भी शानदार उछाल दिखाया और 76% की बढ़त के साथ 28,000 से ज्यादा यूनिट्स बेचीं। वहीं, होंडा CB350 (Honda CB350) रेंज ने भी 255% की जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की, जो प्रीमियम सेगमेंट में बढ़ती रुचि को दिखाता है।
फरवरी 2026 में होंडा (Honda) का सेल्स-ब्रेकअप
|क्र.
|मॉडल
|फरवरी 2026
|फरवरी 2025
|अंतर
|ग्रोथ % (YoY)
|शेयर % (फरवरी 2026)
|1
|एक्टिवा
|2,54,449
|1,74,009
|80,440
|46.23%
|49.58%
|2
|शाइन 125 + SP125
|1,38,438
|1,39,202
|-764
|-0.55%
|26.97%
|3
|यूनिकॉर्न
|36,317
|28,932
|7,385
|25.53%
|7.08%
|4
|शाइन 100
|32,922
|15,359
|17,563
|114.35%
|6.41%
|5
|डियो
|28,227
|16,028
|12,199
|76.11%
|5.50%
|6
|हॉर्नेट 125
|9,431
|0
|9,431
|-
|1.84%
|7
|CB350
|4,099
|1,154
|2,945
|255.20%
|0.80%
|8
|लिवो
|3,148
|3,361
|-213
|-6.34%
|0.61%
|9
|SP160
|2,499
|1,117
|1,382
|123.72%
|0.49%
|10
|H’ness 350
|1,736
|2,039
|-303
|-14.86%
|0.34%
|11
|CB200X
|1,065
|506
|559
|110.47%
|0.21%
|12
|हॉर्नेट 2.0
|886
|992
|-106
|-10.69%
|0.17%
|13
|एक्टिवा e
|0
|560
|-560
|-100%
|0.00%
|कुल
|टोटल
|5,13,217
|3,83,259
|1,29,958
|33.91%
|100%
अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो होंडा (Honda) की बिक्री में स्कूटर्स का हिस्सा 55% से ज्यादा रहा, जबकि मोटरसाइकिल्स का योगदान करीब 45% रहा। इससे साफ है कि फिलहाल भारतीय ग्राहक ज्यादा माइलेज, कंफर्ट और अफोर्डेबिलिटी वाले स्कूटर्स को ज्यादा पसंद कर रहे हैं।
कुल मिलाकर होंडा (Honda) की यह ग्रोथ दिखाती है कि कंपनी का फोकस सही सेगमेंट पर है, जहां कम कीमत और ज्यादा उपयोगिता वाले टू-व्हीलर्स की मांग तेजी से बढ़ रही है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।