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लोग बिना कुछ सोचे समझे खरीद रहे ये स्कूटर, देश में नंबर-1 पोजिशन हासिल की; कीमत मात्र ₹75,433

Mar 26, 2026 07:25 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारत में दोपहिया बाजार में होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया (Honda Motorcycle and Scooter India) ने फरवरी 2026 में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। कंपनी ने कुल 5,13,217 यूनिट्स की बिक्री हासिल की है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 34% ज्यादा है। 

लोग बिना कुछ सोचे समझे खरीद रहे ये स्कूटर, देश में नंबर-1 पोजिशन हासिल की; कीमत मात्र ₹75,433

भारत में दोपहिया बाजार में होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया (Honda Motorcycle and Scooter India) ने फरवरी 2026 में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। कंपनी ने कुल 5,13,217 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 34% ज्यादा है। इस शानदार ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा हाथ स्कूटर सेगमेंट का रहा, खासकर होंडा एक्टिवा (Honda Activa), जिसने अकेले 2.54 लाख से ज्यादा यूनिट्स बेचकर अपना दबदबा कायम रखा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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दूसरे नंबर पर होंडा शाइन (होंडा शाइन- शाइन 125 और SP125) रही, जिसकी 1.38 लाख यूनिट्स बिकीं। हालांकि, इसमें हल्की गिरावट देखने को मिली। वहीं, होंडा यूनिकॉर्न (Honda Unicorn) ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 36,000 से ज्यादा यूनिट्स बेचीं। एंट्री-लेवल सेगमेंट में शाइन 100 (Shine 100) ने सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई और इसकी बिक्री दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ गई।

स्कूटर सेगमेंट में होंडा डिओ (Honda Dio) ने भी शानदार उछाल दिखाया और 76% की बढ़त के साथ 28,000 से ज्यादा यूनिट्स बेचीं। वहीं, होंडा CB350 (Honda CB350) रेंज ने भी 255% की जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की, जो प्रीमियम सेगमेंट में बढ़ती रुचि को दिखाता है।

फरवरी 2026 में होंडा (Honda) का सेल्स-ब्रेकअप

क्र.मॉडलफरवरी 2026फरवरी 2025अंतरग्रोथ % (YoY)शेयर % (फरवरी 2026)
1एक्टिवा2,54,4491,74,00980,44046.23%49.58%
2शाइन 125 + SP1251,38,4381,39,202-764-0.55%26.97%
3यूनिकॉर्न36,31728,9327,38525.53%7.08%
4शाइन 10032,92215,35917,563114.35%6.41%
5डियो28,22716,02812,19976.11%5.50%
6हॉर्नेट 1259,43109,431-1.84%
7CB3504,0991,1542,945255.20%0.80%
8लिवो3,1483,361-213-6.34%0.61%
9SP1602,4991,1171,382123.72%0.49%
10H’ness 3501,7362,039-303-14.86%0.34%
11CB200X1,065506559110.47%0.21%
12हॉर्नेट 2.0886992-106-10.69%0.17%
13एक्टिवा e0560-560-100%0.00%
कुलटोटल5,13,2173,83,2591,29,95833.91%100%

अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो होंडा (Honda) की बिक्री में स्कूटर्स का हिस्सा 55% से ज्यादा रहा, जबकि मोटरसाइकिल्स का योगदान करीब 45% रहा। इससे साफ है कि फिलहाल भारतीय ग्राहक ज्यादा माइलेज, कंफर्ट और अफोर्डेबिलिटी वाले स्कूटर्स को ज्यादा पसंद कर रहे हैं।

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कुल मिलाकर होंडा (Honda) की यह ग्रोथ दिखाती है कि कंपनी का फोकस सही सेगमेंट पर है, जहां कम कीमत और ज्यादा उपयोगिता वाले टू-व्हीलर्स की मांग तेजी से बढ़ रही है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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