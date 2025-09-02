Honda 2W Sales August 2025 Records 4 Percent MoM Growth इस कंपनी ने फिर लूट ली महफिल, अगस्त में 5.34 लाख लोगों को बेच डाले टू-व्हीलर्स; इस मॉडल की हाई डिमांड, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Honda 2W Sales August 2025 Records 4 Percent MoM Growth

इस कंपनी ने फिर लूट ली महफिल, अगस्त में 5.34 लाख लोगों को बेच डाले टू-व्हीलर्स; इस मॉडल की हाई डिमांड

कंपनी ने जुलाई 2025 में बेची गई 5,15,378 यूनिट की तुलना में 3.78% मासिक वृद्धि दर्ज की। घरेलू बिक्री ने 4,81,021 यूनिट के साथ बिक्री में बड़ा योगदान दिया, जो अगस्त 2024 में 4,91,678 यूनिट की तुलना में 2.17% सालाना वृद्धि से थोड़ा कम है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 01:35 PM
share Share
Follow Us on
इस कंपनी ने फिर लूट ली महफिल, अगस्त में 5.34 लाख लोगों को बेच डाले टू-व्हीलर्स; इस मॉडल की हाई डिमांड
0

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने अगस्त 2025 में 5,34,861 यूनिट बेचीं। ये घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में स्थिर गति को दर्शाती है। कंपनी ने जुलाई 2025 में बेची गई 5,15,378 यूनिट की तुलना में 3.78% मासिक वृद्धि दर्ज की। घरेलू बिक्री ने 4,81,021 यूनिट के साथ बिक्री में बड़ा योगदान दिया, जो अगस्त 2024 में 4,91,678 यूनिट की तुलना में 2.17% सालाना वृद्धि से थोड़ा कम है। हालांकि, क्रमिक आधार पर घरेलू संख्या में मासिक आधार पर 3.15% की वृद्धि हुई, जो घरेलू बाजार में नई गति को दर्शाता है। बता दें कि कंपनी के पोर्टफोलियो में एक्टिवा सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है। ये देश के सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर भी है।

कंपनी का निर्यात 53,840 यूनिट का रहा, जो अगस्त 2024 में 47,174 यूनिट की तुलना में 14.13% वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। जुलाई 2025 की तुलना में निर्यात भी मासिक आधार पर 9.77% बढ़ा, क्योंकि होंडा ने अपनी ग्लोबल उपस्थिति मजबूत की है। कंपनी का निर्यात अब कुल बिक्री में 10.07% हो चुका है। फाइनेंशियल ईयर 26 (अप्रैल-अगस्त 2025) में अब तक HMSI ने कुल 24,22,880 यूनिट की बिक्री दर्ज की है, जो पिछले साल इसी अवधि में बेची गई 25,74,744 यूनिट से 5.90% कम है। इस अवधि के दौरान घरेलू बिक्री 7.30% घटकर 21,73,834 यूनिट रह गई, जबकि अप्रैल-अगस्त 2024 में यह 23,45,028 यूनिट थी।

ये भी पढ़ें:खुद से बैलेंस बनाएगी ये मोटरसाइकिल, सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनने की भी जरूरत नहीं

दूसरी तरफ, निर्यात में अच्छी बढ़त दर्ज की गई, जो पिछले साल की 2,29,716 यूनिट से 8.41% बढ़कर 2,49,046 यूनिट हो गई, जो HMSI की मजबूत निर्यात रणनीति को दर्शाता है। बिक्री के अलावा, HMSI ने अगस्त 2025 में सड़क सुरक्षा और ग्राहक जुड़ाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया। कंपनी ने भिवाड़ी, प्रयागराज, बेंगलुरु, त्रिची और जोधपुर सहित 12 शहरों में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान आयोजित किए, जिनमें युवाओं को जागरूक करने और जिम्मेदाराना ड्राइविंग प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।

ये भी पढ़ें:इस ई-स्कूटर में आ रहा नया OTA अपडेट, करते ही रेंज में होगा तगड़ा इजाफा

प्रोडक्ट के मोर्चे पर HMSI ने नई CB25 हॉर्नेट और शाइन 100 DX के सफल राष्ट्रीय डेब्यू के बाद, क्षेत्रीय लॉन्च और बड़े पैमाने पर डिलीवरी शुरू की। लुधियाना, नासिक, चेन्नई, मैसूर, लखनऊ और अन्य शहरों में लॉन्च कार्यक्रमों को ग्राहकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली। प्रीमियम सेगमेंट में HMSI ने गुरुग्राम, बेंगलुरु और चेन्नई में नए आउटलेट्स के उद्घाटन के साथ अपने बिगविंग नेटवर्क का और विस्तार किया, जिससे तेजी से बढ़ते मध्यम और बड़ी कैपेसिटी वाले मोटरसाइकिल बाजार में इसकी पहुंच मजबूत हुई।

Honda Honda Activa Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।