इस कंपनी ने फिर लूट ली महफिल, अगस्त में 5.34 लाख लोगों को बेच डाले टू-व्हीलर्स; इस मॉडल की हाई डिमांड

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने अगस्त 2025 में 5,34,861 यूनिट बेचीं। ये घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में स्थिर गति को दर्शाती है। कंपनी ने जुलाई 2025 में बेची गई 5,15,378 यूनिट की तुलना में 3.78% मासिक वृद्धि दर्ज की। घरेलू बिक्री ने 4,81,021 यूनिट के साथ बिक्री में बड़ा योगदान दिया, जो अगस्त 2024 में 4,91,678 यूनिट की तुलना में 2.17% सालाना वृद्धि से थोड़ा कम है। हालांकि, क्रमिक आधार पर घरेलू संख्या में मासिक आधार पर 3.15% की वृद्धि हुई, जो घरेलू बाजार में नई गति को दर्शाता है। बता दें कि कंपनी के पोर्टफोलियो में एक्टिवा सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है। ये देश के सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर भी है।

कंपनी का निर्यात 53,840 यूनिट का रहा, जो अगस्त 2024 में 47,174 यूनिट की तुलना में 14.13% वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। जुलाई 2025 की तुलना में निर्यात भी मासिक आधार पर 9.77% बढ़ा, क्योंकि होंडा ने अपनी ग्लोबल उपस्थिति मजबूत की है। कंपनी का निर्यात अब कुल बिक्री में 10.07% हो चुका है। फाइनेंशियल ईयर 26 (अप्रैल-अगस्त 2025) में अब तक HMSI ने कुल 24,22,880 यूनिट की बिक्री दर्ज की है, जो पिछले साल इसी अवधि में बेची गई 25,74,744 यूनिट से 5.90% कम है। इस अवधि के दौरान घरेलू बिक्री 7.30% घटकर 21,73,834 यूनिट रह गई, जबकि अप्रैल-अगस्त 2024 में यह 23,45,028 यूनिट थी।

दूसरी तरफ, निर्यात में अच्छी बढ़त दर्ज की गई, जो पिछले साल की 2,29,716 यूनिट से 8.41% बढ़कर 2,49,046 यूनिट हो गई, जो HMSI की मजबूत निर्यात रणनीति को दर्शाता है। बिक्री के अलावा, HMSI ने अगस्त 2025 में सड़क सुरक्षा और ग्राहक जुड़ाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया। कंपनी ने भिवाड़ी, प्रयागराज, बेंगलुरु, त्रिची और जोधपुर सहित 12 शहरों में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान आयोजित किए, जिनमें युवाओं को जागरूक करने और जिम्मेदाराना ड्राइविंग प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।