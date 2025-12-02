इसे कहते हैं एक तरफा डिमांड, लोगों ने इस कंपनी के 5.91 लाख टू-व्हीलर्स खरीद डाले; बिक्री में 25% का इजाफा

संक्षेप: होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने नवंबर 2025 में कुल 5,91,136 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। इसमें घरेलू बिक्री में 5,33,645 यूनिट्स और एक्सपोर्ट में 57,491 यूनिट्स शामिल हैं। HMSI ने नवंबर 2024 की तुलना में 25% साल-दर-साल (YOY) ग्रोथ दर्ज की।

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने नवंबर 2025 में कुल 5,91,136 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। इसमें घरेलू बिक्री में 5,33,645 यूनिट्स और एक्सपोर्ट में 57,491 यूनिट्स शामिल हैं। HMSI ने नवंबर 2024 की तुलना में 25% साल-दर-साल (YOY) ग्रोथ दर्ज की। FY26 (अप्रैल–नवंबर 2025) की ईयर-टू-डेट (YTD) के दौरान कंपनी ने कुल 42,32,748 यूनिट्स की बिक्री रिकॉर्ड की, जिसमें घरेलू बिक्री में 38,12,096 यूनिट्स और एक्सपोर्ट में 4,20,652 यूनिट्स शामिल हैं।

HMSI के नवंबर 2025 की सेल्स हाइलाइट्स HMSI ने रोड सेफ्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जारी रखते हुए पूरे देश में नागपुर, नासिक, खम्मम, द्वारका, बोकारो, हल्द्वानी, करनाल, बहादुरगढ़, बीकानेर, कूच बिहार, शाजापुर, थेनी और बेलगाम सहित कई शहरों में जागरूकता अभियान आयोजित किए। इन अभियानों के जरिए इंटरएक्टिव लर्निंग के माध्यम से जिम्मेदार रोड व्यवहार को प्रोत्साहित किया गया।

कंपनी ने अपने सभी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, 10 ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क्स (TTPs) और 6 सेफ्टी ड्राइविंग एजुकेशन सेंटर्स (SDECs) में किड्स कार्निवल आयोजित किया। "सेफ्टी एक्सप्लोरर्स: जर्नी थ्रू ट्रैफिक लैंड" थीम वाले इस अभियान का उद्देश्य बच्चों के लिए रोड सेफ्टी सीखने को मजेदार और इंटरएक्टिव बनाना था। साथ ही, उन्हें छोटी उम्र से ही सुरक्षित आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करना था।

HMSI ने कोयम्बटूर और वाराणसी में रोड सेफ्टी कन्वेंशन आयोजित किया, जिसमें प्रिंसिपल और शिक्षकों को बच्चों में छोटी उम्र से ही रोड सेफ्टी जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। समावेशी स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में HIF ने बेंगलुरु में सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट के साथ साझेदारी में कौशल विकास केंद्र की शुरुआत की। यह पहल विकलांग व्यक्तियों (PWDs) को स्ट्रक्चर्ड वोकेशनल ट्रेनिंग और करियर-ओरिएंटेड इंटरवेंशंस के माध्यम से सशक्त बनाने पर केंद्रित है।

होंडा इंडिया फाउंडेशन (HIF) ने अपने प्रमुख CSR पहल, प्रोजेक्ट प्रगति के तहत प्रशिक्षित जनरल ड्यूटी असिस्टेंट्स (GDAs) के लिए कैरियर प्रोग्रेशन प्रोग्राम की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य हेल्थकेयर वर्कर्स को स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग और अमृता हॉस्पिटल में सुनिश्चित रोजगार के माध्यम से स्पेशलाइज्ड टेक्निकल रोल्स में आगे बढ़ने में मदद करना है।