होंडा भारतीय ग्राहकों के लिए ला रही 0 सीरीज SUV, सिंगल चार्ज पर 482km होगी रेंज! डिजाइन का हुआ खुलासा

संक्षेप: होंडा कार्स इंडिया ने अपने फ्यूचर प्लान से पर्दा उठाया है। इस साल जनवरी में उसने लास वेगास में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में दो शानदार प्रोटोटाइप दिखाए थे। इसमें 0 सैलून और 0 SUV शामिल रहीं। ये होंडा के नए आसिमो ऑपरेटिंग सिस्टम से चलते हैं।

होंडा कार्स इंडिया ने अपने फ्यूचर प्लान से पर्दा उठाया है। इस साल जनवरी में उसने लास वेगास में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में दो शानदार प्रोटोटाइप दिखाए थे। इसमें 0 सैलून और 0 SUV शामिल रहीं। ये होंडा के नए आसिमो ऑपरेटिंग सिस्टम से चलते हैं। कार बनाने वाली कंपनी ने तब कन्फर्म किया था कि इन्हें 2026 में प्रोडक्शन में लाया जाएगा। ऑटोकार इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 0 सीरीज SUV अगले साल भारत में लॉन्च होगी।

रिपोर्ट के मुताबिक, 0 सीरीज SUV को भारत में पूरी तरह से बनी हुई यूनिट (CBU) के तौर पर लाया जाएगा। एक बातचीत में होंडा के अधिकारियों (जो अपना नाम नहीं बताना चाहते) ने कन्फर्म किया था कि कंपनी के भविष्य के पोर्टफोलियो में मेड-इन-इंडिया और CBU मॉडल दोनों होंगे और उसके ज्यादा ग्लोबल प्रोडक्ट्स को भारतीय बाजार में लाया जाएगा। हालांकि, उन्होंने इन प्लान के बारे में और ज्यादा डिटेल्स देने से मना कर दिया था। ऑटोकार की रिपोर्ट इन बातों से काफी मिलती-जुलती है।

0 सीरीज के प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिक गाड़ियों की एक फैमिली की झलक दिखाते हैं। इन प्रोटोटाइप की जड़ें CES 2024 में दिखाए गए सैलून और स्पेस-हब कॉन्सेप्ट में हैं। खास बात यह है कि ये प्रोटोटाइप अपनी स्टाइलिंग के मामले में कॉन्सेप्ट के काफी करीब हैं। होंडा ने कन्फर्म किया है कि सेडान 0 सीरीज का फ्लैगशिप मॉडल होगा। यह फैमिली सिर्फ दो मॉडल तक ही सीमित नहीं रहेगी। 2030 तक अलग-अलग ग्लोबल मार्केट में पांच और मॉडल लॉन्च होंगे। ये सभी 'थिन, लाइट और वाइज' फिलॉसफी पर बेस्ड होंगे।

बात करें 0 SUV की, तो यह प्रोडक्शन में आने वाले पहले 0 मॉडल में से एक होगी। प्रोटोटाइप की स्टाइलिंग यूनिक है। इसमें ब्लॉकी डिजाइन, एक सीधी विंडस्क्रीन और एक चौकोर पिछला हिस्सा है जो लगभग MPV जैसा लगता है। SUV शायद सेडान से छोटी होगी। प्रोटोटाइप का इंटीरियर डिजाइन ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जैसा ही था। हमें उम्मीद नहीं है कि प्रोडक्शन मॉडल में कोई बड़ा बदलाव होगा। यूनिक एक्सटीरियर स्टाइलिंग अंदर ज्यादा जगह बनाने में मदद करेगी। हालांकि, यह हर किसी को पसंद नहीं आएगा। अजीब होने के बावजूद, यह डिजाइन अच्छा दिखता है, लेकिन भारत एक ऐसा बाजार है जो एक खास तरह की स्टाइलिंग को ही पसंद करता है और 'अनकन्वेंशनल' स्टाइलिंग को लगभग बर्दाश्त नहीं करता।