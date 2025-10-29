Hindustan Hindi News
होंडा भारतीय ग्राहकों के लिए ला रही 0 सीरीज SUV, सिंगल चार्ज पर 482km होगी रेंज! डिजाइन का हुआ खुलासा

संक्षेप: होंडा कार्स इंडिया ने अपने फ्यूचर प्लान से पर्दा उठाया है। इस साल जनवरी में उसने लास वेगास में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में दो शानदार प्रोटोटाइप दिखाए थे। इसमें 0 सैलून और 0 SUV शामिल रहीं। ये होंडा के नए आसिमो ऑपरेटिंग सिस्टम से चलते हैं।

Wed, 29 Oct 2025 08:40 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
होंडा कार्स इंडिया ने अपने फ्यूचर प्लान से पर्दा उठाया है। इस साल जनवरी में उसने लास वेगास में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में दो शानदार प्रोटोटाइप दिखाए थे। इसमें 0 सैलून और 0 SUV शामिल रहीं। ये होंडा के नए आसिमो ऑपरेटिंग सिस्टम से चलते हैं। कार बनाने वाली कंपनी ने तब कन्फर्म किया था कि इन्हें 2026 में प्रोडक्शन में लाया जाएगा। ऑटोकार इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 0 सीरीज SUV अगले साल भारत में लॉन्च होगी।

0 सीरीज के प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिक गाड़ियों की एक फैमिली की झलक दिखाते हैं। इन प्रोटोटाइप की जड़ें CES 2024 में दिखाए गए सैलून और स्पेस-हब कॉन्सेप्ट में हैं। खास बात यह है कि ये प्रोटोटाइप अपनी स्टाइलिंग के मामले में कॉन्सेप्ट के काफी करीब हैं। होंडा ने कन्फर्म किया है कि सेडान 0 सीरीज का फ्लैगशिप मॉडल होगा। यह फैमिली सिर्फ दो मॉडल तक ही सीमित नहीं रहेगी। 2030 तक अलग-अलग ग्लोबल मार्केट में पांच और मॉडल लॉन्च होंगे। ये सभी 'थिन, लाइट और वाइज' फिलॉसफी पर बेस्ड होंगे।

बात करें 0 SUV की, तो यह प्रोडक्शन में आने वाले पहले 0 मॉडल में से एक होगी। प्रोटोटाइप की स्टाइलिंग यूनिक है। इसमें ब्लॉकी डिजाइन, एक सीधी विंडस्क्रीन और एक चौकोर पिछला हिस्सा है जो लगभग MPV जैसा लगता है। SUV शायद सेडान से छोटी होगी। प्रोटोटाइप का इंटीरियर डिजाइन ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जैसा ही था। हमें उम्मीद नहीं है कि प्रोडक्शन मॉडल में कोई बड़ा बदलाव होगा। यूनिक एक्सटीरियर स्टाइलिंग अंदर ज्यादा जगह बनाने में मदद करेगी। हालांकि, यह हर किसी को पसंद नहीं आएगा। अजीब होने के बावजूद, यह डिजाइन अच्छा दिखता है, लेकिन भारत एक ऐसा बाजार है जो एक खास तरह की स्टाइलिंग को ही पसंद करता है और 'अनकन्वेंशनल' स्टाइलिंग को लगभग बर्दाश्त नहीं करता।

होंडा ने 0 सीरीज को एक बिल्कुल नए EV प्लेटफॉर्म पर बनाया है। 0 सीरीज SUV में 80-90 kWh का NMC बैटरी पैक होने की उम्मीद है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह कार बनाने वाली कंपनी के मौजूदा EV मॉडल में मिलने वाली बैटरी से 6% पतला होगा। इसका मतलब है कि बैटरी कम से कम 8mm पतली हो सकती है, जिससे केबिन में ज्यादा जगह मिलेगी। एक चार्ज में 482km की रेंज की उम्मीद है। कंपनी कुछ मार्केट में शायद एक बड़ा 100kWh बैटरी पैक भी देगी। हमें यह जानने के लिए इंतज़ार करना होगा कि इंडिया-स्पेसिफिक मॉडल किन स्पेसिफिकेशन्स के साथ आएगा। अटकलें हैं कि RWD और AWD दोनों कॉन्फिगरेशन दिए जाएंगे। एंट्री-लेवल वैरिएंट में 244hp की पावर मिलेगी। टॉप वेरिएंट में शायद 488hp की पावर होगी।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
