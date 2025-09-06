होंडा की नई CB125 हॉर्नेट और शाइन 100 DX लॉन्च, नए कलर्स और फीचर्स देख आप भी बोलेंगे 'सॉलिड है'

न्यू जेन राइडर को ध्यान में रखते हुए CB125 हॉर्नेट को तैयार किया गया है, जो अपने स्पोर्टी अंदाज और रोमांचक परफॉर्मेंस के साथ ‘राइड योर रिज’ की भावना को दर्शाती है। वहीं, शाइन 100 DX अपने एडवांस्ड फीचर्स और प्रीमियम स्टाइलिंग के साथ अपनी परंपरा को आगे बढ़ाती है।

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने नई CB125 हॉर्नेट और शाइन 100 DX पेश की। नई होंडा CB125 हॉर्नेट की एक्स-शोरूम कीमत 1,12,000 रुपए रखी गई है। जबकि शाइन 100 DX की एक्स-शोरूम कीमत 74,100 रुपए है। कंपनी ने दोनों मोटरसाइकिलों की ग्राहक डिलीवरी भी शुरू कर दी है। बता दें कि दोनों मोटरसाइकिल मध्यप्रदेश में लॉन्च की गई हैं। कंपनी ने फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए ये कमद उठाया है। इतना ही नहीं, 22 सितंबर से सरकार GST 2.0 भी लागू करने वाली है। जिसके बाद गाड़ियों की कीमतों में कटौती देखने को मिलेगी।

नई पीढ़ी के सवारों को ध्यान में रखते हुए CB125 हॉर्नेट को तैयार किया गया है, जो अपने स्पोर्टी अंदाज और रोमांचक परफॉर्मेंस के साथ ‘राइड योर रिज’ की भावना को दर्शाती है। वहीं, शाइन 100 DX अपने एडवांस्ड फीचर्स और प्रीमियम स्टाइलिंग के साथ अपनी परंपरा को आगे बढ़ाती है, जो ग्राहकों की उम्मीदों पर खरी उतरती है। इसे ‘सॉलिड है’ की टैगलाइन दी गई है। ग्राहक इन मोटरसाइकिलों की बुकिंग अपने नजदीकी होंडा अधिकृत डीलरशिप पर जाकर कर सकते हैं।

होंडा CB125 हॉर्नेट अग्रेसिव स्ट्रीट-स्टाइल डिजाइन के साथ आती है और चार अट्रैक्टिव कल ऑप्शन में उपलब्ध है। इसमें पर्ल सायरन ब्लू विद लेमन आइस येलो, पर्ल इग्नियस ब्लैक, पर्ल सायरन ब्लू विद एथलेटिक ब्लू मेटैलिक, और पर्ल सायरन ब्लू विद स्पोर्ट्स रेड कलर शामिल हैं। इसमें सेगमेंट में पहली बार सुनहरे USD फ्रंट फोर्क्स दिए गए हैं। साथ ही, इसमें ऑल-LED लाइटिंग सिस्टम और 4.2 इंच का TFT डिस्प्ले दिया गया है, जो ब्लूटूथ-सक्षम होंडा रोडसिंक कनेक्टिविटी के साथ आता है। इससे नेविगेशन, कॉल और SMS जैसे अलर्ट मिलते हैं।

एक्स्ट्रा फीचर्स में यूनिवर्सल टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट और सिंगल-चैनल ABS के साथ आगे 240mm पेटल डिस्क शामिल है। CB125 हॉर्नेट को पावर देता है 123.94cc, सिंगल-सिलेंडर, फ्यूल-इंजेक्टेड, OBD2B मानक वाला इंजन, जो 8.2 किलोवाट पावर और 11.2 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। यह 5-स्पीड गियरबॉक्स से लैस है और सिर्फ 5.4 सेकंड में 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है, जिससे यह अपने वर्ग की सबसे तेज मोटरसाइकिल है।

होंडा शाइन 100 DX प्रतिष्ठित ‘शाइन’ विरासत को एक नए, प्रीमियम डिजाइन के साथ आगे बढ़ाती है। इसमें नया डिजान किया गया हेडलैम्प आकर्षक क्रोम गार्निशिंग के साथ दिया गया है। चौड़ा और मस्कुलर फ्यूल टैंक, आकर्षक बॉडी ग्राफिक्स, ऑल-ब्लैक इंजन और ग्रैब रेल को क्रोम मफलर कवर से और भी निखारा गया है। यह चार शानदार कलर्स- पर्ल इग्नियस ब्लैक, इम्पीरियल रेड मेटैलिक, एथलेटिक ब्लू मेटैलिक और जेनी ग्रे मेटैलिक में उपलब्ध है।