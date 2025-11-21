इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलेगी सोफे जैसी सीट, कोई भी आसानी से चला पाएगा; सामान के लिए डिग्गी भी मिलेगी
इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो को स्कूल के स्टूडेंट के साथ बुजुर्ग भी आसानी से चला सकते हैं। इसकी सीट बहुत कम्फर्टेबल हैं। खासकर पीछे की सीट पर किसी सोफे की तरह दोनों तरफ आर्मरेस्ट भी मिलते हैं। देखने में ये बेहद स्टाइलिश भी है।
देश के अंदर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की डिमांड तेजी से बढ़ी है। सेगमेंट में टीवीएस आईक्यूब, बचाज चेतक जैसे मॉडल का दबदबा है। वहीं, ओला इलेक्ट्रिक भी सेगमेंट में बेहतर कर रही है। हालांकि, इस सेगमेंट में एक कंपनी ऐसी है जिसने ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर तैयार किया है, जिसे कोई भी चला सकता है। यानी इसके लिए आपको गाड़ी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। दरअसल, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हिन्दुस्तान पावर केला सन्स तीन पहिए वाला यानी थ्री-व्हील इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आया है। इसमें पीछे की तरफ दो व्हील हैं जिसके चलते इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है।
इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के फ्रंट में LED हेडलाइट और पूरी तरह से फाइबर बॉडी है। दूर से देखने पर यह स्कूटर सुजुकी एक्सेस 125 जैसा ही दिखता है। जिसमें हैलोजन टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। इसमें 10 इंच का एलॉय व्हील दिए हैं। वहीं, एन्य एलॉय व्हील का भी ऑप्शन मिलता है। व्हील 190mm डिस्क ब्रेक के साथ आता है। स्कूटर दो अलग-अलग सीटों के साथ आता है।
फ्रंट सीट को एक स्टैंड के ऊपर फिक्स किया गया है, जिससे इसे आगे और पीछे खिसकाया जा सकता है। इसमें रिक्लाइन एंगल एडजस्टर भी है। इसके अलावा, पीछे की सीट भी अलग है और आराम के लिए इसमें बहुत ज्यादा कुशनिंग है। फ्रंट सीट की तरह इसे भी व्यक्ति के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। आगे और पीछे की दोनों सीटों पर हर तरफ एडजस्टेबल आर्मरेस्ट मिलते हैं।
इसमें स्टोरेज बॉक्स भी मिलता है। वह पीछे की सीट के सामने स्कूटर का चार्जिंग पोर्ट दिखाता है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 60V 32AH लीड-एसिड बैटरी मिलती है। इसे अतिरिक्त लागत के साथ लिथियम-आयन बैटरी में अपग्रेड किया जा सकता है। वह इस स्कूटर की रेंज के बारे में भी बात करता है, जो एक बार फुल चार्ज होने पर 50 से 60 किमी है। ये 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। वहीं, इसकी कीमत 1.20 लाख रुपए है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
