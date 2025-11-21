Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Hindustan Power Kela Sons Three Wheel Self Balancing Electric Scooter
इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलेगी सोफे जैसी सीट, कोई भी आसानी से चला पाएगा; सामान के लिए डिग्गी भी मिलेगी

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलेगी सोफे जैसी सीट, कोई भी आसानी से चला पाएगा; सामान के लिए डिग्गी भी मिलेगी

संक्षेप:

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो को स्कूल के स्टूडेंट के साथ बुजुर्ग भी आसानी से चला सकते हैं। इसकी सीट बहुत कम्फर्टेबल हैं। खासकर पीछे की सीट पर किसी सोफे की तरह दोनों तरफ आर्मरेस्ट भी मिलते हैं। देखने में ये बेहद स्टाइलिश भी है।

Fri, 21 Nov 2025 07:04 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

देश के अंदर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की डिमांड तेजी से बढ़ी है। सेगमेंट में टीवीएस आईक्यूब, बचाज चेतक जैसे मॉडल का दबदबा है। वहीं, ओला इलेक्ट्रिक भी सेगमेंट में बेहतर कर रही है। हालांकि, इस सेगमेंट में एक कंपनी ऐसी है जिसने ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर तैयार किया है, जिसे कोई भी चला सकता है। यानी इसके लिए आपको गाड़ी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। दरअसल, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हिन्दुस्तान पावर केला सन्स तीन पहिए वाला यानी थ्री-व्हील इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आया है। इसमें पीछे की तरफ दो व्हील हैं जिसके चलते इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Ola Electric Roadster X
Ola Electric Roadster X
₹ 99,999 - 1.25 लाख
अभी ऑफर पाएं
EeVe Ahava
EeVe Ahava
₹ 62,499
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda CB350
Honda CB350
₹ 2 - 2.02 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tunwal Storm ZX Advance 1
Tunwal Storm ZX Advance 1
₹ 1.15 लाख
अभी ऑफर पाएं

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो को स्कूल के स्टूडेंट के साथ बुजुर्ग भी आसानी से चला सकते हैं। इसकी सीट बहुत कम्फर्टेबल हैं। खासकर पीछे की सीट पर किसी सोफे की तरह दोनों तरफ आर्मरेस्ट भी मिलते हैं। देखने में ये बेहद स्टाइलिश भी है। इसमें सामान रखने के लिए भी बहुत सारा स्पेस मिलता है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Lambretta G-Special Electric Scooter

Lambretta G-Special Electric Scooter

₹ 1.25 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Ola Electric S1 X 3 Gen

Ola Electric S1 X 3 Gen

₹ 94,999 - 1.3 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Ola Electric S1 Air

Ola Electric S1 Air

₹ 89,999

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Matter Aera

Matter Aera

₹ 1.83 - 1.94 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda SP 125

Honda SP 125

₹ 85,564 - 94,069

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350

₹ 1.81 - 2.16 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:रॉयल एनफील्ड ने उठाया हिमालयन माना ब्लैक की कीमत से पर्दा, इतने में मिलेगी

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के फ्रंट में LED हेडलाइट और पूरी तरह से फाइबर बॉडी है। दूर से देखने पर यह स्कूटर सुजुकी एक्सेस 125 जैसा ही दिखता है। जिसमें हैलोजन टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। इसमें 10 इंच का एलॉय व्हील दिए हैं। वहीं, एन्य एलॉय व्हील का भी ऑप्शन मिलता है। व्हील 190mm डिस्क ब्रेक के साथ आता है। स्कूटर दो अलग-अलग सीटों के साथ आता है।

फ्रंट सीट को एक स्टैंड के ऊपर फिक्स किया गया है, जिससे इसे आगे और पीछे खिसकाया जा सकता है। इसमें रिक्लाइन एंगल एडजस्टर भी है। इसके अलावा, पीछे की सीट भी अलग है और आराम के लिए इसमें बहुत ज्यादा कुशनिंग है। फ्रंट सीट की तरह इसे भी व्यक्ति के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। आगे और पीछे की दोनों सीटों पर हर तरफ एडजस्टेबल आर्मरेस्ट मिलते हैं।

ये भी पढ़ें:भारत में हाथों-हाथ बिक ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, अब इस देश के लोगों पर चलाएगा जादू

इसमें स्टोरेज बॉक्स भी मिलता है। वह पीछे की सीट के सामने स्कूटर का चार्जिंग पोर्ट दिखाता है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 60V 32AH लीड-एसिड बैटरी मिलती है। इसे अतिरिक्त लागत के साथ लिथियम-आयन बैटरी में अपग्रेड किया जा सकता है। वह इस स्कूटर की रेंज के बारे में भी बात करता है, जो एक बार फुल चार्ज होने पर 50 से 60 किमी है। ये 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। वहीं, इसकी कीमत 1.20 लाख रुपए है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi bikes

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।