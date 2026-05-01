सोफे जैसी सीट वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर, इसके 3 पहिए कभी गिरने नहीं देंगे; सामान के लिए बड़ी डिग्गी मिलेगी
इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के कई वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होते रहते हैं। इस वीडियो को स्कूल के स्टूडेंट के साथ बुजुर्ग भी आसानी से चला सकते हैं। इसकी सीट बहुत कम्फर्टेबल हैं। खासकर पीछे की सीट पर किसी सोफे की तरह दोनों तरफ आर्मरेस्ट भी मिलते हैं। देखने में ये बेहद स्टाइलिश भी है।
देश में अब ऐसे कई इलेक्ट्रिक स्कूटर आ चुके हैं जो चलाने में पूरी तरह कम्फर्टेबल हैं। यानी इन्हें खास तौर से न्यू राइडर या फिर जो टू-व्हीलर चलाना सीख रहे हैं उनके लिए डिजाइन किया गया है। दअसल, अब तीन पहिए वाले कई इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहे हैं। इन्हें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। जिसके चलते यंग बच्चे, न्यूली राइडर और बूढ़े लोग भी इसे आसानी से चला पाते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हिन्दुस्तान पावर केला सन्स तीन पहिए वाला ऐसा ही थ्री-व्हील इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आई है। इसमें पीछे की तरफ दो व्हील हैं जिसके चलते इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है।
इलेक्ट्रिक स्कूटर की खास बातें
इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के कई वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होते रहते हैं। इस वीडियो को स्कूल के स्टूडेंट के साथ बुजुर्ग भी आसानी से चला सकते हैं। इसकी सीट बहुत कम्फर्टेबल हैं। खासकर पीछे की सीट पर किसी सोफे की तरह दोनों तरफ आर्मरेस्ट भी मिलते हैं। देखने में ये बेहद स्टाइलिश भी है। इसमें सामान रखने के लिए भी बहुत सारा स्पेस मिलता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mercedes-Benz G-Class with EQ Power
₹ 3 करोड़
Lotus Eletre
₹ 2.55 - 2.99 करोड़
Mercedes-Benz Maybach EQS
₹ 2.28 - 2.63 करोड़
Lotus Emeya
₹ 2.34 करोड़
Porsche Cayenne EV
₹ 1.76 - 2.26 करोड़
Porsche Taycan
₹ 1.67 - 2.53 करोड़
इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के फ्रंट में LED हेडलाइट और पूरी तरह से फाइबर बॉडी है। दूर से देखने पर यह स्कूटर सुजुकी एक्सेस 125 जैसा ही दिखता है। जिसमें हैलोजन टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। इसमें 10 इंच का एलॉय व्हील दिए हैं। वहीं, एन्य एलॉय व्हील का भी ऑप्शन मिलता है। व्हील 190mm डिस्क ब्रेक के साथ आता है। स्कूटर दो अलग-अलग सीटों के साथ आता है।
फ्रंट सीट को एक स्टैंड के ऊपर फिक्स किया गया है, जिससे इसे आगे और पीछे खिसकाया जा सकता है। इसमें रिक्लाइन एंगल एडजस्टर भी है। इसके अलावा, पीछे की सीट भी अलग है और आराम के लिए इसमें बहुत ज्यादा कुशनिंग है। फ्रंट सीट की तरह इसे भी व्यक्ति के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। आगे और पीछे की दोनों सीटों पर हर तरफ एडजस्टेबल आर्मरेस्ट मिलते हैं।
60Km की रेंज, ₹1.20 लाख कीमत
इसमें स्टोरेज बॉक्स भी मिलता है। वह पीछे की सीट के सामने स्कूटर का चार्जिंग पोर्ट दिखाता है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 60V 32AH लीड-एसिड बैटरी मिलती है। इसे अतिरिक्त लागत के साथ लिथियम-आयन बैटरी में अपग्रेड किया जा सकता है। वह इस स्कूटर की रेंज के बारे में भी बात करता है, जो एक बार फुल चार्ज होने पर 50 से 60 किमी है। ये 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। वहीं, इसकी कीमत 1.20 लाख रुपए है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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