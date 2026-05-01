Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सोफे जैसी सीट वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर, इसके 3 पहिए कभी गिरने नहीं देंगे; सामान के लिए बड़ी डिग्गी मिलेगी

May 01, 2026 06:15 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के कई वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होते रहते हैं। इस वीडियो को स्कूल के स्टूडेंट के साथ बुजुर्ग भी आसानी से चला सकते हैं। इसकी सीट बहुत कम्फर्टेबल हैं। खासकर पीछे की सीट पर किसी सोफे की तरह दोनों तरफ आर्मरेस्ट भी मिलते हैं। देखने में ये बेहद स्टाइलिश भी है।

सोफे जैसी सीट वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर, इसके 3 पहिए कभी गिरने नहीं देंगे; सामान के लिए बड़ी डिग्गी मिलेगी

देश में अब ऐसे कई इलेक्ट्रिक स्कूटर आ चुके हैं जो चलाने में पूरी तरह कम्फर्टेबल हैं। यानी इन्हें खास तौर से न्यू राइडर या फिर जो टू-व्हीलर चलाना सीख रहे हैं उनके लिए डिजाइन किया गया है। दअसल, अब तीन पहिए वाले कई इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहे हैं। इन्हें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। जिसके चलते यंग बच्चे, न्यूली राइडर और बूढ़े लोग भी इसे आसानी से चला पाते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हिन्दुस्तान पावर केला सन्स तीन पहिए वाला ऐसा ही थ्री-व्हील इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आई है। इसमें पीछे की तरफ दो व्हील हैं जिसके चलते इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.69 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं

इलेक्ट्रिक स्कूटर की खास बातें

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के कई वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होते रहते हैं। इस वीडियो को स्कूल के स्टूडेंट के साथ बुजुर्ग भी आसानी से चला सकते हैं। इसकी सीट बहुत कम्फर्टेबल हैं। खासकर पीछे की सीट पर किसी सोफे की तरह दोनों तरफ आर्मरेस्ट भी मिलते हैं। देखने में ये बेहद स्टाइलिश भी है। इसमें सामान रखने के लिए भी बहुत सारा स्पेस मिलता है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mercedes-Benz G-Class with EQ Power

Mercedes-Benz G-Class with EQ Power

₹ 3 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Lotus Eletre

Lotus Eletre

₹ 2.55 - 2.99 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mercedes-Benz Maybach EQS

Mercedes-Benz Maybach EQS

₹ 2.28 - 2.63 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Lotus Emeya

Lotus Emeya

₹ 2.34 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Porsche Cayenne EV

Porsche Cayenne EV

₹ 1.76 - 2.26 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Porsche Taycan

Porsche Taycan

₹ 1.67 - 2.53 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:इलेक्ट्रिक कारों की दम पर इस कंपनी को मिली ईयरली ग्रोथ, इन मॉडल की डिमांड रही

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के फ्रंट में LED हेडलाइट और पूरी तरह से फाइबर बॉडी है। दूर से देखने पर यह स्कूटर सुजुकी एक्सेस 125 जैसा ही दिखता है। जिसमें हैलोजन टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। इसमें 10 इंच का एलॉय व्हील दिए हैं। वहीं, एन्य एलॉय व्हील का भी ऑप्शन मिलता है। व्हील 190mm डिस्क ब्रेक के साथ आता है। स्कूटर दो अलग-अलग सीटों के साथ आता है।

ये भी पढ़ें:इस 7-सीटर को चुपके से 11899 लोगों ने खरीद लिया, 26Km का माइलेज और कीमत ₹5.18 लाख

फ्रंट सीट को एक स्टैंड के ऊपर फिक्स किया गया है, जिससे इसे आगे और पीछे खिसकाया जा सकता है। इसमें रिक्लाइन एंगल एडजस्टर भी है। इसके अलावा, पीछे की सीट भी अलग है और आराम के लिए इसमें बहुत ज्यादा कुशनिंग है। फ्रंट सीट की तरह इसे भी व्यक्ति के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। आगे और पीछे की दोनों सीटों पर हर तरफ एडजस्टेबल आर्मरेस्ट मिलते हैं।

ये भी पढ़ें:मारुति की इन 7 कारों को मिली रिकॉर्ड बिक्री, इसमें देश का नंबर-1 मॉडल भी शामिल

60Km की रेंज, ₹1.20 लाख कीमत
इसमें स्टोरेज बॉक्स भी मिलता है। वह पीछे की सीट के सामने स्कूटर का चार्जिंग पोर्ट दिखाता है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 60V 32AH लीड-एसिड बैटरी मिलती है। इसे अतिरिक्त लागत के साथ लिथियम-आयन बैटरी में अपग्रेड किया जा सकता है। वह इस स्कूटर की रेंज के बारे में भी बात करता है, जो एक बार फुल चार्ज होने पर 50 से 60 किमी है। ये 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। वहीं, इसकी कीमत 1.20 लाख रुपए है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi Electric Vehicles Electric Scooter

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।