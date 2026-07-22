हीरो की ये मोटरसाइकिल हुई ₹7635 सस्ती; नई कीमत ने बढ़ाई शाइन, प्लेटिना, स्प्लेंडर की टेंशन!

इस मोटरसाइकिल में 7,635 रुपए की कटौती काफी बड़ी है, जिससे इसे खरीदना अब ग्राहकों के लिए आसान हो जाएगा। कीमत में कटौती के साथ, आने वाले महीनों में HF डीलक्स की बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

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EMI केवल ₹ 1,117 / माह

हीरो ने अपने ग्राहकों को बड़ा सरप्राइज देते हुए HF डीलक्स कैनवस ब्लैक एडिशन की कीमतों में हमेशा के लिए कटौती कर दी है। अब इस मोटरसाइकिल को खरीदना 7,635 रुपए सस्ता हो गया है। HF डीलक्स कैनवस ब्लैक अब नई एक्स-शोरूम कीमत 59,999 रुपए हो गई है। जो इसके 2023 में लॉन्च के समय की शुरुआती कीमत से भी कम है। दरअसल, कंपनी ने इस मोटरसाइकिल के कैनवस ब्लैक एडिशन को जून 2023 में 60,760 रुपए के प्राइस टैग के साथ लॉन्च किया था। तब से कंपनी ने इसकी कीमत में कई बार बढ़ोतरी भी की थी। प्राइस कट से पहले इसकी एक्स-शोरूम कीमत 67,634 रुपए थी।

सिर्फ 4 राज्यों में हुआ प्राइस कट

इस मोटरसाइकिल में 7,635 रुपए की कटौती काफी बड़ी है, जिससे इसे खरीदना अब ग्राहकों के लिए आसान हो जाएगा। हालांकि, इस प्राइस कट में एक ट्विस्ट भी है। दरअसल, कंपनी ने अभी ये कटौती सिर्फ चार राज्यों के लिए की है। जिसेमं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। अभी ये पक्का नहीं है कि यह ऑफर दूसरे राज्यों में भी लागू किया जाएगा या नहीं। कीमत में कटौती के साथ, आने वाले महीनों में HF डीलक्स की बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किए

मोटरसाइकिल के प्राइस कट के अलावा ज्यादातर फीचर्स और इक्विपमेंट पहले जैसे ही हैं। HF डीलक्स कैनवस ब्लैक में 97.2cc का एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 7.8 PS की पावर और 8.05 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। मोटरसाइकिल के मेन फीचर्स में मजबूत ट्यूबलर डबल क्रैडल फ़्रेम, टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स, डुअल रियर शॉक एब्जॉर्बर और दोनों तरफ ड्रम ब्रेक शामिल हैं।

बढ़ते कॉम्पटीशन के चलते कटौती

हीरो ने इतनी बड़ी कटौती के पीछे का कोई कारण नहीं बताया है। हालांकि, यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब एंट्री-लेवल कम्यूटर मोटरसाइकिल सेगमेंट में कॉम्पिटिशन तेजी से बढ़ता जा रहा है। HF डीलक्स का मुकाबला होंडा शाइन 100, बजाज प्लेटिना 100 और TVS स्पोर्ट जैसे मॉडल्स के साथ हीरो स्प्लेंडर से भी होता है, जो सभी कीमत को ध्यान में रखने वाले खरीदारों को आकर्षित करते रहते हैं। कैनवस ब्लैक एडिशन की कीमत को इसके ओरिजिनल लॉन्च प्राइस से भी कम करके, हीरो इस वैरिएंट की बिक्री को आसान बनाना चाहती है।