हीरो की ये मोटरसाइकिल हुई ₹7635 सस्ती; नई कीमत ने बढ़ाई शाइन, प्लेटिना, स्प्लेंडर की टेंशन!
इस मोटरसाइकिल में 7,635 रुपए की कटौती काफी बड़ी है, जिससे इसे खरीदना अब ग्राहकों के लिए आसान हो जाएगा। कीमत में कटौती के साथ, आने वाले महीनों में HF डीलक्स की बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
हीरो ने अपने ग्राहकों को बड़ा सरप्राइज देते हुए HF डीलक्स कैनवस ब्लैक एडिशन की कीमतों में हमेशा के लिए कटौती कर दी है। अब इस मोटरसाइकिल को खरीदना 7,635 रुपए सस्ता हो गया है। HF डीलक्स कैनवस ब्लैक अब नई एक्स-शोरूम कीमत 59,999 रुपए हो गई है। जो इसके 2023 में लॉन्च के समय की शुरुआती कीमत से भी कम है। दरअसल, कंपनी ने इस मोटरसाइकिल के कैनवस ब्लैक एडिशन को जून 2023 में 60,760 रुपए के प्राइस टैग के साथ लॉन्च किया था। तब से कंपनी ने इसकी कीमत में कई बार बढ़ोतरी भी की थी। प्राइस कट से पहले इसकी एक्स-शोरूम कीमत 67,634 रुपए थी।
सिर्फ 4 राज्यों में हुआ प्राइस कट
इस मोटरसाइकिल में 7,635 रुपए की कटौती काफी बड़ी है, जिससे इसे खरीदना अब ग्राहकों के लिए आसान हो जाएगा। हालांकि, इस प्राइस कट में एक ट्विस्ट भी है। दरअसल, कंपनी ने अभी ये कटौती सिर्फ चार राज्यों के लिए की है। जिसेमं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। अभी ये पक्का नहीं है कि यह ऑफर दूसरे राज्यों में भी लागू किया जाएगा या नहीं। कीमत में कटौती के साथ, आने वाले महीनों में HF डीलक्स की बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
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Hero Glamour
₹ 81,063 - 84,751
Hero Passion Plus
₹ 80,328 - 84,128
Hero Splendor Plus
₹ 77,557 - 80,331
कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किए
मोटरसाइकिल के प्राइस कट के अलावा ज्यादातर फीचर्स और इक्विपमेंट पहले जैसे ही हैं। HF डीलक्स कैनवस ब्लैक में 97.2cc का एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 7.8 PS की पावर और 8.05 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। मोटरसाइकिल के मेन फीचर्स में मजबूत ट्यूबलर डबल क्रैडल फ़्रेम, टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स, डुअल रियर शॉक एब्जॉर्बर और दोनों तरफ ड्रम ब्रेक शामिल हैं।
बढ़ते कॉम्पटीशन के चलते कटौती
हीरो ने इतनी बड़ी कटौती के पीछे का कोई कारण नहीं बताया है। हालांकि, यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब एंट्री-लेवल कम्यूटर मोटरसाइकिल सेगमेंट में कॉम्पिटिशन तेजी से बढ़ता जा रहा है। HF डीलक्स का मुकाबला होंडा शाइन 100, बजाज प्लेटिना 100 और TVS स्पोर्ट जैसे मॉडल्स के साथ हीरो स्प्लेंडर से भी होता है, जो सभी कीमत को ध्यान में रखने वाले खरीदारों को आकर्षित करते रहते हैं। कैनवस ब्लैक एडिशन की कीमत को इसके ओरिजिनल लॉन्च प्राइस से भी कम करके, हीरो इस वैरिएंट की बिक्री को आसान बनाना चाहती है।
टॉप-10 की लिस्ट में शामिल
हीरो HF डीलक्स लगातार देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 मोटरसाइकिल की लिस्ट में शामिल रही है। हालांकि, हाल के महीनों में इसकी सेल्स में लगातार गिरावट देखने को मिली है। मार्च 2026 में HF डीलक्स की बिक्री 85,088 यूनिट्स थी। यह पिछले साल मार्च में बेची गई 91,821 यूनिट्स की तुलना में 7.33% की YoY डिग्रोथ रही। अप्रैल 2026 में बिक्री 91,977 यूनिट्स रही और इसमें 120.86% की YoY ग्रोथ शामिल थी। हालांकि, मई 2026 में सेल्स YoY आधार पर 38.09% की गिरावट रही।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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