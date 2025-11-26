हीरो की ये मोटरसाइकिल क्रूज कंट्रोल के साथ लॉन्च, गजब की सेफ्टी और टाइप-C भी दिया; जानिए कीमत

संक्षेप: हीरो मोटोकॉर्प ने पिछले सप्ताह अपनी वेबसाइट पर क्रूज कंट्रोल वाली एक्सट्रीम 160R 4V को लिस्ट किया था। कंपनी ने इसकी कीमत बताए बिना इसके सभी एक्स्ट्रा फीचर्स बता दिए थे। अब, कंपनी ने इसे स्टैंडर्ड एक्सट्रीम 160R 4V से 4485 रुपए ज्यादा कीमत पर टॉप वैरिएंट के तौर पर लॉन्च कर दिया है।

Wed, 26 Nov 2025 02:47 PM

हीरो मोटोकॉर्प ने पिछले सप्ताह अपनी वेबसाइट पर क्रूज कंट्रोल वाली एक्सट्रीम 160R 4V को लिस्ट किया था। कंपनी ने इसकी कीमत बताए बिना इसके सभी एक्स्ट्रा फीचर्स बता दिए थे। अब, कंपनी ने इसे स्टैंडर्ड एक्सट्रीम 160R 4V से 4485 रुपए ज्यादा कीमत पर टॉप वैरिएंट के तौर पर लॉन्च कर दिया है। क्रूज कंट्रोल वाली हीरो एक्सट्रीम 160R 4V में स्टैंडर्ड बाइक का मैकेनिकल पैकेज दिया है। इस वैरिएंट में एक राइड-बाय-वायर थ्रॉटल सिस्टम है जो क्रूज कंट्रोल को इनेबल करता है, जैसा हमने एक्स्ट्रीम 125R में देखा था।

यह सिस्टम तीन राइडिंग मोड रेन, रोड और स्पोर्ट भी देता है। जिन्हें अपडेटेड स्विचगियर और एक्सट्रीम 250R के साथ शेयर किए गए नए कलर-LCD डैश से टॉगल किया जा सकता है। इस नए वैरिएंट में एक्सट्रीम 250R की यूनिट से इंस्पायर्ड एक रिवाइज्ड LED हेडलाइट भी है।

हीरो एक्सट्रीम 160R 4V की खास बातें एक्सट्रीम 160R को एक मस्कुलर और अपमार्केट लुक दिया गया है। शोरूम पहुंचने वाली इस मोटरसाइकिल ग्रे कलर और यूनिक ग्राफिक्स के साथ नजर आई। यह नया हेडलाइट कंसोल उस मॉडल से ज्यादा अपमार्केट दिखता है जिसे यह रिप्लेस कर रहा है। इस मोटरसाइकिल की ओवरऑल खूबसूरती को कॉम्प्लिमेंट करते हुए एक प्यारे गोल्ड शेड में फिनिश किए गए मोटे USD टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क देख सकते हैं। इंजन काउल को रिवाइज्ड ग्राफिक्स के साथ बरकरार रखा गया है।

इसका नया फ्यूल टैंक, साइड बॉडी पैनल, सिंगल-पीस सीट (स्प्लिट सीट एक ऑप्शन हो सकता है), ट्यूबी एग्जॉस्ट, LED टेल लाइट और LED टर्न इंडिकेटर खास एलिमेंट्स हैं। 2026 हीरो एक्सट्रीम 160R में जो बात सबसे अलग है, वो इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल (राइड-बाय-वायर टेक्नोलॉजी) का जुड़ना है। जिससे हीरो मोटोकॉर्प क्रूज कंट्रोल फीचर जोड़ पाया है। यह वही सिस्टम है जो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R में देखा था, जो और भी हीरो प्रोडक्ट्स में आएगा। क्रूज कंट्रोल स्विच राइट-हैंड स्विचगियर में इंटीग्रेटेड है।

मोटरसाइकिल के लेफ्ट-हैंड साइड पर नया स्विचगियर भी देख सकते हैं जो नए कलर LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करेगा। यह वही क्लस्टर है जो एक्सट्रीम 250R में भी है। अब यह ग्लैमर X, 2026 एक्सट्रीम 125R और 2026 एक्सट्रीम 160R में भी आ गया है। इसमें ब्लूटूथ और नेविगेशन फीचर्स भी मिलते हैं। इसमें राइड मोड और डुअल-चैनल ABS भी दिया गया है। इसका 163.2cc सिंगल-सिलेंडर 4V/cyl ऑयल-कूल्ड इंजन भी वैसा ही है जो 16.6 bhp की पीक पावर और 14.6 Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है। यह 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है।