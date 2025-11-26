Hindustan Hindi News
हीरो की ये मोटरसाइकिल क्रूज कंट्रोल के साथ लॉन्च, गजब की सेफ्टी और टाइप-C भी दिया; जानिए कीमत

हीरो की ये मोटरसाइकिल क्रूज कंट्रोल के साथ लॉन्च, गजब की सेफ्टी और टाइप-C भी दिया; जानिए कीमत

संक्षेप:

हीरो मोटोकॉर्प ने पिछले सप्ताह अपनी वेबसाइट पर क्रूज कंट्रोल वाली एक्सट्रीम 160R 4V को लिस्ट किया था। कंपनी ने इसकी कीमत बताए बिना इसके सभी एक्स्ट्रा फीचर्स बता दिए थे। अब, कंपनी ने इसे स्टैंडर्ड एक्सट्रीम 160R 4V से 4485 रुपए ज्यादा कीमत पर टॉप वैरिएंट के तौर पर लॉन्च कर दिया है।

Wed, 26 Nov 2025 02:47 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
हीरो मोटोकॉर्प ने पिछले सप्ताह अपनी वेबसाइट पर क्रूज कंट्रोल वाली एक्सट्रीम 160R 4V को लिस्ट किया था। कंपनी ने इसकी कीमत बताए बिना इसके सभी एक्स्ट्रा फीचर्स बता दिए थे। अब, कंपनी ने इसे स्टैंडर्ड एक्सट्रीम 160R 4V से 4485 रुपए ज्यादा कीमत पर टॉप वैरिएंट के तौर पर लॉन्च कर दिया है। क्रूज कंट्रोल वाली हीरो एक्सट्रीम 160R 4V में स्टैंडर्ड बाइक का मैकेनिकल पैकेज दिया है। इस वैरिएंट में एक राइड-बाय-वायर थ्रॉटल सिस्टम है जो क्रूज कंट्रोल को इनेबल करता है, जैसा हमने एक्स्ट्रीम 125R में देखा था।

हीरो एक्सट्रीम 160R 4V की खास बातें

एक्सट्रीम 160R को एक मस्कुलर और अपमार्केट लुक दिया गया है। शोरूम पहुंचने वाली इस मोटरसाइकिल ग्रे कलर और यूनिक ग्राफिक्स के साथ नजर आई। यह नया हेडलाइट कंसोल उस मॉडल से ज्यादा अपमार्केट दिखता है जिसे यह रिप्लेस कर रहा है। इस मोटरसाइकिल की ओवरऑल खूबसूरती को कॉम्प्लिमेंट करते हुए एक प्यारे गोल्ड शेड में फिनिश किए गए मोटे USD टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क देख सकते हैं। इंजन काउल को रिवाइज्ड ग्राफिक्स के साथ बरकरार रखा गया है।

ये भी पढ़ें:कल लॉन्च होगी महिंद्रा की नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV, जानिए एक्सपेक्टेड कीमत

इसका नया फ्यूल टैंक, साइड बॉडी पैनल, सिंगल-पीस सीट (स्प्लिट सीट एक ऑप्शन हो सकता है), ट्यूबी एग्जॉस्ट, LED टेल लाइट और LED टर्न इंडिकेटर खास एलिमेंट्स हैं। 2026 हीरो एक्सट्रीम 160R में जो बात सबसे अलग है, वो इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल (राइड-बाय-वायर टेक्नोलॉजी) का जुड़ना है। जिससे हीरो मोटोकॉर्प क्रूज कंट्रोल फीचर जोड़ पाया है। यह वही सिस्टम है जो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R में देखा था, जो और भी हीरो प्रोडक्ट्स में आएगा। क्रूज कंट्रोल स्विच राइट-हैंड स्विचगियर में इंटीग्रेटेड है।

ये भी पढ़ें:6 महीने के बाद आईक्यूब से फिसला नंबर-1 का ताज, इस मॉडल ने निकाली हेकड़ी!

मोटरसाइकिल के लेफ्ट-हैंड साइड पर नया स्विचगियर भी देख सकते हैं जो नए कलर LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करेगा। यह वही क्लस्टर है जो एक्सट्रीम 250R में भी है। अब यह ग्लैमर X, 2026 एक्सट्रीम 125R और 2026 एक्सट्रीम 160R में भी आ गया है। इसमें ब्लूटूथ और नेविगेशन फीचर्स भी मिलते हैं। इसमें राइड मोड और डुअल-चैनल ABS भी दिया गया है। इसका 163.2cc सिंगल-सिलेंडर 4V/cyl ऑयल-कूल्ड इंजन भी वैसा ही है जो 16.6 bhp की पीक पावर और 14.6 Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है। यह 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है।

टायर का साइज और फ्यूल टैंक कैपेसिटी वैसी ही लगती है। इसमें USB पोर्ट अभी भी टाइप-A है, जबकि 2026 एक्सट्रीम 125R और ग्लैमर X में टाइप-C पोर्ट हैं। कीमत की डिटेल्स या अन्य स्टैंडर्ड 2026 एक्सट्रीम 160R की डिटेल्स अभी सामने नहीं आई हैं। कंपनी 160cc सेगमेंट में अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल कर रही है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Hero Motocorp Auto News Hindi bikes

