हीरो की इस मोटरसाइकिल में मिलेगा क्रूज कंट्रोल, इस एक बटन को दबाते ही फिक्स स्पीड पर दौड़ेगी बाइक
हीरो मोटोकॉर्प ने नई ग्लैमर X को लॉन्च कर दिया है। इस लॉन्चिंग के साथ कंपनी ने भारतीय बाजार के 125cc कम्यूटर मोटरसाइकिल सेगमेंट में तहलका मचा दिया है। खास बात यह है कि यह देश की पहली 125cc मोटरसाइकिल है जो क्रूज कंट्रोल के साथ-साथ कुछ ऐसे अन्य फीचर्स के साथ आती है जो इस सेगमेंट में पहले कभी नहीं देखे गए। अब पता चला है कि हीरो का एक और पॉपुलर 125cc मॉडल एक्सट्रीम 125R जल्द ही क्रूज कंट्रोल, राइड-बाय-वायर और राइड मोड्स के साथ लाने की तैयारी में है।
न्यू एक्सट्रीम 125R की खास बातें
एक्सट्रीम 125R में ना केवल क्रूज कंट्रोल मिलेगा, बल्कि इसमें ग्लैमर X वाले सभी फीचर्स भी शामिल होने की संभावना है। इसका मतलब है कि इसमें राइड-बाय-वायर थ्रॉटल होगा, जो क्रूज कंट्रोल का रास्ता खोलेगा। इसमें तीन राइडिंग मोड्स ईको, रोड और पावर मिलेंगे। इन सबके अलावा एक नया कलर LCD डिस्प्ले भी होगा।
क्रूज कंट्रोल की बात करें तो, एक्सट्रीम 125R में ग्लैमर X की तरह एक डेडिकेटेड स्विच होगा, जिससे क्रूजिंग स्पीड को डायल करना और बनाए रखना आसान हो जाएगा। ग्लैमर X की तरह ही एक्सट्रीम 125 में भी एक डेडिकेटड राइड मोड स्विच और इस्तेमाल में आसान मेनू बटन दिए जाएंगे। यह अपग्रेड एक नए वैरिएंट का हिस्सा होने की उम्मीद है, जैसा कि ग्लैमर रेंज में देखा है।
पावरट्रेन के मामले में इसमें किसी तरह के चेंजेस नहीं किए जाएंगे। एक्सट्रीम 125R में 124.7cc सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन ही रहेगा, जो अब ग्लैमर X में भी मिलता है। यह 8,250 rpm पर 11.4 bhp का पावर और 6,000 rpm पर 10.5 Nm पीक टॉर्क पैदा करता है। इसे 5-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।
दूसरी तरफ, हीरो मोटोकॉर्प ने गुपुच एक्सट्रीम 125R लाइनअप का एक नया सिंगल-सीट वैरिएंट पेश किया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1 लाख रुपए है। यह स्प्लिट-सीट IBS वैरिएंट (98,425 रुपए) और टॉप-स्पेक ABS वैरिएंट (1.02 लाख रुपए) के बीच आती है। उम्मीद है कि नई 'X फैक्टर' एक्सट्रीम 125R की कीमत इससे ज्यादा होगी।
