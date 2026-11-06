भारत में लॉन्च हुआ हीरो एक्सट्रीम 125R का नया स्टील्थ एडिशन, कीमत ₹1.16 लाख; जानिए खासियत

हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी पॉपुलर बाइक एक्सट्रीम 125R का नया स्टील्थ एडिशन भारतीय मार्केट में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे 1.16 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर पेश किया है।

भारतीय मार्केट में लॉन्च हुआ हीरो एक्सट्रीम 125R का नया स्टील्थ एडिशन

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Hero Xtreme 125R

हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी पॉपुलर बाइक एक्सट्रीम 125R का नया स्टील्थ एडिशन भारतीय मार्केट में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे 1.16 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर पेश किया है। यह बाइक का नया टॉप वैरिएंट है, जिसमें कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं। यह अभी तक एक्सट्रीम 125R के किसी दूसरे वैरिएंट में नहीं मिलते हैं। इसमें खास ब्लैक और ब्रॉन्ज कलर, कलर TFT डिस्प्ले और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स शामिल हैं। नए एडिशन का मुकाबला TVS रेडर और होंडा CB125 हॉर्नेट जैसी बाइक्स से होगा।

स्टील्थ एडिशन में क्या नया? हीरो एक्सट्रीम 125R स्टील्थ एडिशन को खास ब्लैक और ब्रॉन्ज कलर कॉम्बिनेशन में तैयार किया गया है। इसके साथ बाइक में रेड कलर के व्हील दिए गए हैं, जो इसके लुक को और आकर्षक बनाते हैं। इसके अलावा, पिलियन ग्रैब रेल, टैंक एक्सटेंशन पैनल और बाइक की बैजिंग पर भी रेड कलर के हाइलाइट्स देखने को मिलते हैं। नए एडिशन में 4.2-इंच का कलर TFT डिस्प्ले दिया गया है। यह एक्सट्रीम 125R का पहला वैरिएंट है, जिसमें इस तरह की स्क्रीन मिलती है।

मिलेंगे स्मार्ट फीचर्स नई एक्सट्रीम 125R स्टील्थ एडिशन में TFT डिस्प्ले को स्मार्टफोन से कनेक्ट किया जा सकता है। इसके लिए हीरो के खास ऐप का इस्तेमाल करना होगा। फोन कनेक्ट होने के बाद राइडर को स्क्रीन पर टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल और SMS अलर्ट देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही म्यूजिक प्लेबैक को भी कंट्रोल किया जा सकता है। बाइक में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) भी दिया गया है, जो इस सेगमेंट में पहली बार मिलने वाला फीचर है। इसके अलावा, बाइक में रेन, रोड और स्पोर्ट जैसे तीन राइडिंग मोड मिलते हैं। इसके हायर वैरिएंट में डुअल-चैनल ABS भी दिया गया है।

इंजन और परफॉर्मेंस हीरो एक्सट्रीम 125R स्टील्थ एडिशन में पहले की तरह 124.7cc का एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है। यह इंजन 11.4bhp की पावर और 10.5Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। कंपनी ने नए एडिशन में इंजन या मैकेनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं किया है। यानी बाइक की परफॉर्मेंस पहले जैसी ही रहेगी। स्टील्थ एडिशन में मिलने वाले नए फीचर्स और कलर के चलते इसे एक्सट्रीम 125R का सबसे प्रीमियम वैरिएंट बनाया गया है।