Hero की नई बाइक में 421cc का इंजन, ऐपल कारप्ले और ऐंड्रॉयड ऑटो भी

हीरो ने EICMA 2026 में Xpulse 450 को रिवील कर दिया है। नाम में 450 होने के बावजूद इसमें 421cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है। इसमें Android Auto और Apple CarPlay भी है।

हीरो मोटोकॉर्प ने EICMA 2026 में अपनी नई एडवेंचर बाइक Xpulse 450 को रिवील कर दिया है। इस बाइक का नाम पहले Xpulse 421 होने की उम्मीद थी, लेकिन कंपनी ने इसके प्रोडक्शन मॉडल के साथ Xpulse 450 नाम को कन्फर्म किया है। नाम में 450 होने के बावजूद इसमें 421cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलेगा। यह मौजूदा Xpulse रेंज के मुकाबले ज्यादा पावरफुल एडवेंचर बाइक है। इसमें कारों की तरह ऐंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले फीचर भी दिया गया है।

रैली से इंस्पायर्ड डिजाइन और टूरिंग फीचर नई Xpulse 450 का डिजाइन काफी हद तक रैली बाइक से इंस्पायर्ड है। इसमें ऊंची विंडस्क्रीन, वर्टिकल हेडलैंप सेटअप, हैंडगार्ड, वाइड हैंडलबार और बड़े फ्यूल टैंक के आसपास मजबूत बॉडीवर्क दिया गया है। कंपनी ने इसे व्हाइट पैनल, रेड-ब्लैक ग्राफिक्स, गोल्ड फिनिश व्हील रिम और ब्रॉन्ज कलर इंजन कवर के साथ शोकेस है। बाइक में हाई-माउंटेड एग्जॉस्ट, बड़ा मेटल हीट शील्ड और पीछे लगेज रैक भी दिया गया है। इससे लंबी दूरी की राइडिंग के दौरान सामान रखने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इंजन के नीचे मजबूत बैश प्लेट, रेडिएटर गार्ड और फ्रंट बॉडी के आसपास ट्यूबलर प्रोटेक्शन बार दिए गए हैं।

421cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन Xpulse 450 में 421cc का लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलेगा। कंपनी ने अभी इसके पावर और टॉर्क का खुलासा नहीं किया है। माना जा रहा है कि यह इंजन करीब 40 से 45hp की पावर जेनरेट कर सकता है। इसी प्लेटफॉर्म पर Xpulse Scrambler कॉन्सेप्ट भी तैयार की गई है, जिससे फ्यूचर में अलग-अलग राइडिंग स्टाइल वाली बाइक्स आने की संभावना है। कंपनी ने Xpulse 150 को भी पेश किया है।

21-इंच का फ्रंट व्हील और USD फोर्क ऑफ-रोडिंग के लिए बाइक में आगे 21-इंच का वायर-स्पोक व्हील और ब्लॉक-पैटर्न टायर दिए गए हैं। सस्पेंशन के लिए गोल्ड फिनिश USD फ्रंट फोर्क और पीछे मोनोशॉक मिलता है। दोनों व्हील्स पर डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। हालांकि, कंपनी ने अभी ब्रेक डिस्क के साइज, सस्पेंशन ट्रैवल और रियर व्हील के साइज की जानकारी नहीं दी है।