सड़क से पहाड़ों तक, सभी रास्तों पर दौड़ेगी ये नई मोटरसाइकिल; RE हिमालयन को देगी टक्कर

हीरो मोटोकॉर्प ने इसी साल भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 में अपनी एक्सपल्स 210 (Xpulse) मोटरसाइकिल का रैली एडिशन पेश किया था, जो बेस वैरिएंट पर आधारित था। इसमें मोटोक्रॉस बाइक जैसी रियर टेल टाइडी के साथ कई ऑफ-रोड के लायक कंपोनेंट्स दिए गए हैं। हालांकि, हीरो ने Xpulse 210 रैली एडिशन के लॉन्च की पुष्टि नहीं की थी। अब कंपनी ने नवंबर 2025 में Xpulse 210 डकार एडिशन के लॉन्च की पुष्टि कर दी है। दरअसल, कंपनी ने EICMA 2025 में इस एडिशन से पर्दा उठाया है।

यह काफी हद तक Xpulse 200 के प्रो वैरिएंट जैसा ही है। यानी इसमें कई ऑफ-रोड के लायक कंपोनेंट्स हैं, लेकिन यह टॉप-स्पेक, 'टॉप' वैरिएंट पर आधारित है। तो, इसमें स्टैंडर्ड वैरिएंट से थोड़ी ज्यादा कीमत पर सभी फीचर्स मिलेंगे। EICMA शो 2025 में पेश किए गए Xpulse 210 डकार एडिशन के साथ भी ऐसा ही होने की उम्मीद है। अपने डिजाइन और बल्की लुक के चलते ये रॉयल एनफील्ड हिमालयन को टक्कर दे सकती है।

हीरो मोटोकॉर्प के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, पवन मुंजाल ने EICMA 2025 में Xpulse 210 डकार एडिशन को पेश किया। Xpulse 210 डकार एडिशन काफी समय से आने वाला था और भारत में ऑफ-रोड मोटरसाइकिलिंग के शौकीन लोग Xpulse 210 के इस हार्डकोर वर्जन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कंपनी का डकार DNA इस मोटरसाइकिल में भी आया है। इसमें भी Xpulse 200 प्रो वैरिएंट की तरह ही व्हाइट, रेड और ब्लैक कलर स्कीम दी गई है। ऐसा लगता है कि स्टैंडर्ड वैरिएंट से इसे अलग करने वाला एकमात्र डिजाइन अंतर इसका कलरवे है।

हीरो Xpulse 210 डकार एडिशन पहले से ही शानदार Xpulse 210 का एक बड़ा हार्डवेयर अपग्रेड है। इस मामले में ज्यादा ट्रैवल और बढ़ी हुई ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ अपग्रेडेड सस्पेंशन मिलता है, जो ऑफ-रोड पर ज्यादा कैपेसिटी देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सस्पेंशन अब एडजस्टेबल भी है, जिसमें आसानी से कंप्रेशन और रिबाउंड सेटिंग्स की जा सकती हैं। इसका ग्राउंड क्लीयरेंस को बढ़ाने में मैक्सिस नॉबी टायर्स भी मदद करते हैं, जो ऑफ-रोड पर ढीली सतहों पर बेहतरीन ग्रिप और ट्रैक्शन देते हैं। कंपनी डुअल-पर्पस टायर्स को एक ऑप्शन के तौर पर दे सकती है।