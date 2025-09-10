हीरो के इस दमदार स्कूटर की बिक्री शुरू, इस महीने ग्राहकों को घर पहुंचने लगेगा; यामाहा, TVS का खेल बिगाड़ेगा!

भारतीय बाजार में हीरो जूम 160 का मुकाबला यामाहा एरोक्स 155, अप्रिलिया SR 175 और हाल ही में लॉन्च हुई TVS एनटॉर्क 150 जैसे मॉडल से होगा। इसमें i3S साइलेंट स्टार्ट टेक्नोलॉजी जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी फीचर्स भी दिए हैं, जो फ्यूल बचाने में मदद करती हैं।

हीरो मोटोकॉर्प ने इस साल जनवरी में जूम 160 (Xoom 160) को लॉन्च करके अपने पोर्टफोलियो का विस्तार किया था। इसकी बुकिंग जुलाई में 7,500 रुपए की टोकन अमाउंट पर शुरू हुई थी। अब कंपनी ने इसकी बिक्री भी शुरू कर दी है। इस महीने के आखिर में इसकी डिलीवरी शुरू होने की उम्मीद है। इस सिर्फ प्रीमिया डीलरशिप से बेचा जाएगा। भारतीय बाजार में हीरो जूम 160 का मुकाबला यामाहा एरोक्स 155, अप्रिलिया SR 175 और हाल ही में लॉन्च हुई TVS एनटॉर्क 150 जैसे मॉडल से होगा। जूम 160 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.48 लाख रुपए है। इसमें i3S साइलेंट स्टार्ट टेक्नोलॉजी जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी फीचर्स भी दिए हैं, जो फ्यूल बचाने में मदद करती हैं।

अपने बोल्ड डिजाइन, दमदार परफॉर्मेंस और एडवांस्ड फीचर्स के साथ, हीरो जूम 160 ने युवा राइडर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जूम 160 को एक वर्सटाइल मशीन के रूप में भी पेश किया गया है जिसे शहर की सड़कों और चुनौतीपूर्ण इलाकों, दोनों पर चलाना मजेदार हो सकता है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं में डुअल-चेंबर LED हेडलैंप, ADV-स्टाइल फ्रंट बीक, एयरोडायनामिक बॉडी पैनलिंग, कॉम्पैक्ट वाइजर, स्टेप-अप सीट डिजाइन और अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट शामिल हैं। इसमें रिमोट सीट ओपनिंग वाली स्मार्ट-की और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन वाला डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल शामिल हैं।

हीरो जूम 160 चार अट्रेक्टिव कलर्स मैट रेनफॉरेस्ट ग्रीन, समिट व्हाइट, कैन्यन रेड और मैट वॉल्केनिक ग्रे में उपलब्ध है। इन सभी की कीमतें एक समान हैं। हीरो जूम 160 केवल एक ही वैरिएंट जूम ZX में उपलब्ध है, जिसकी शुरुआती कीमत 1,48,500 रुपए है। हीरो जूम 160 की बहुमुखी प्रतिभा को बढ़ाने वाले इसके बड़े 14-इंच के व्हीकल, ब्लॉक-पैटर्न टायरों से सुसज्जित हैं। ये आगे की तरफ 120/70 और पीछे की तरफ 140/60 के अनुपात में हैं। यूजर उबड़-खाबड़ रास्तों पर भी बेहतर ग्रिप और आरामदायक सवारी का आनंद ले सकते हैं। सस्पेंशन सेटअप में आगे की तरफ टेलीस्कोपिक फोर्क्स और पीछे की तरफ डुअल शॉक एब्जॉर्बर शामिल हैं।