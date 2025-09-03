hero xoom 160 delivery will start from september इंतजार खत्म! सितंबर में शुरू हो जाएगी हीरो के इस नए-नवेले स्कूटर की डिलीवरी; जानिए खासियत, Auto Hindi News - Hindustan
इंतजार खत्म! सितंबर में शुरू हो जाएगी हीरो के इस नए-नवेले स्कूटर की डिलीवरी; जानिए खासियत

हीरो मोटोकॉर्प ने कुछ समय पहले अपना नया एडवेंचर-स्टाइल्ड स्कूटर Xoom 160 लॉन्च किया था। अब कंपनी ने साफ कर दिया है कि हीपो जूम 160 की डिलीवरी सितंबर 2025 से शुरू होगी।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 11:17 AM
हीरो मोटोकॉर्प प्रीमियम सेगमेंट में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश में है। इसी कड़ी में कंपनी ने कुछ समय पहले अपना नया एडवेंचर-स्टाइल्ड स्कूटर Hero Xoom 160 लॉन्च किया था। बता दें कि इसे इस साल हुए 2025 ऑटो एक्सपो में पहली बार दिखाया गया था। तब से ही यह स्कूटर चर्चा में बना हुआ है। इसकी बुकिंग भी कुछ महीने पहले ही शुरू हो चुकी थी। न्यूज वेबसाइट rushlane में छपी एक खबर के अनुसार, अब कंपनी ने साफ कर दिया है कि Xoom 160 की डिलीवरी सितंबर 2025 से शुरू होगी।

मिलेंगे चार कलर ऑप्शन

हीरो का यह स्कूटर सिर्फ Premia शो-रूम्स के जरिए बेचा जाएगा ताकि ग्राहकों को प्रीमियम ओनरशिप एक्सपीरियंस मिले। हीरो Xoom 160 एक ही वैरिएंट ZX में आएगा जिसमें सारे हाई-एंड फीचर्स मिलेंगे। मार्केट में इसकी एक्स-शोरूम प्राइस 1,48,500 रखी गई है। बता दें कि यह स्कूटर ग्राहकों को चार कलर ऑप्शन मैट रेनफॉरेस्ट ग्रीन, कैन्यन रेड, समिट व्हाइट और मैट वोल्केनिक ग्रे में मिलेगा।

धांसू हैं स्कूटर के फीचर्स

हीरो Xoom 160 कंपनी का पहला लिक्विड-कूल्ड स्कूटर, पहला नॉन-स्टेप-थ्रू टनल वाला स्कूटर और पहला ICE स्कूटर जिसमें की-लेस गो फीचर मिलता है। खास बात ये है कि यह भारत का पहला मेनस्ट्रीम ADV स्टाइल स्कूटर भी है। इसमें टॉल विंडस्क्रीन, ब्लॉक-पैटर्न टायर्स, ऑप्शनल टॉप बॉक्स, और दमदार डिजाइन मिलता है। फीचर्स की बात करें तो इसमें डुअल-चैंबर LED हेडलाइट्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद नेविगेशन, 7 लीटर फ्यूल टैंक, फ्रंट टेलिस्कोपिक फोर्क्स, रियर ट्विन-शॉक्स और 14-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं।

दमदार है पावरट्रेन

दूसरी ओर पावर के लिए इसमें नया 156cc सिंगल-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है जो 14.6bhp की पावर और 14Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसमें CVT गियरबॉक्स है, ग्राउंड क्लीयरेंस 155mm और कर्ब वेट 142 किलो है। कुल मिलाकर Xoom 160 उन राइडर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो स्कूटर में भी एडवेंचर का मजा चाहते हैं।

