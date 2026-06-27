Hero का मास्टरस्ट्रोक! लीक हुआ Xoom 125 का रफ-एंड-टफ अवतार, जानिए क्या होगा खास

हीरो का बेहतरीन स्कूटर 'Xoom 125' उम्मीद के अनुसार बिक्री नहीं कर सकी है। अब इस स्कूटर को ग्राहकों का भरपूर प्यार दिलाने के लिए कंपनी इसे एक बेहद रफ-एंड-टफ और एडवेंचर अवतार देने जा रही है।

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हीरो मोटोकॉर्प इन दिनों अपने प्रीमियम पोर्टफोलियो को मजबूत करने में जुटी है। कंपनी ने इसके लिए 'Premia' नाम से स्पेशल शोरूम नेटवर्क भी तैयार किया है। हालांकि, बजट सेगमेंट में हीरो का एक बेहतरीन स्कूटर 'Xoom 125' उम्मीद के अनुसार बिक्री नहीं कर सकी है। अब इस स्कूटर को ग्राहकों का भरपूर प्यार दिलाने के लिए कंपनी इसे एक बेहद रफ-एंड-टफ और एडवेंचर अवतार देने जा रही है। बता दें कि हाल ही में इस अपकमिंग 'Xoom 125 Adventure' स्कूटर का डिजाइन पेटेंट इंटरनेट पर लीक हो गया है। यह देखने में बिल्कुल प्रोडक्शन-रेडी लग रहा है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

कांसेप्ट से इंस्पायर्ड है लुक हीरो मोटोकॉर्प ने साल 2023 के मिलान में हुए मशहूर EICMA शो में पहली बार Xoom 125 और Xoom 160 को दुनिया के सामने पेश किया था। इसके ठीक एक साल बाद, यानी 2024 के EICMA शो में कंपनी ने इनके एडवेंचर कांसेप्ट वर्जन्स को शोकेस किया था। अब लीक हुए पेटेंट इमेज को देखकर साफ पता चलता है कि यह नया रफ-एंड-टफ स्कूटर उसी 'Xoom 125 Adventure Concept' पर बेस्ड है। कांसेप्ट मॉडल में हीरो ने अपनी डकार रैली वाली थीम का इस्तेमाल किया था।

स्कूटर में मिलेंगे एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें कई रफ-एंड-टफ कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। लीक हुए पेटेंट के अनुसार, इसके एप्रन एरिया और साइड बॉडी की सेफ्टी के लिए एक मजबूत रेड कलर का क्रैश गार्ड दिया गया है। इसके अलावा, सामने वाले रेगुलर फेंडर को हटाकर बाइक जैसा 'बीक' दिया गया है। इतना ही नहीं, खराब रास्तों पर बेहतर ग्रिप के लिए इसमें ब्लॉक-पैटर्न वाले नॉबी टायर्स और नकल गार्ड्स भी जोड़े गए हैं। यह इसे रेगुलर स्कूटरों से बिल्कुल अलग बनाते हैं।

परफॉर्मेंस होगी बिल्कुल दमदार दिखने में यह स्कूटर किसी ऑफ-रोड मोटरसाइकिल जैसा आक्रामक लगता है। हालांकि, मैकेनिकली इसमें कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। हीरो जूम 125 एडवेंचर में मौजूदा मॉडल की तरह ही 124cc का एयर-कूल्ड इंजन मिलेगा। यह करीब 10bhp की मैक्सिमम पावर और 10.4Nm का पीक टॉर्क जेनरेट कर सकता है। यह इंजन सीवीटी (CVT) गियरबॉक्स के साथ आता है।

जल्द लॉन्चिंग की उम्मीद फीचर्स के मामले में भी यह नया एडवेंचर स्कूटर काफी लोडेड होने वाला है। इसमें ऑल-एलईडी हेडलाइट्स, स्वाइप-स्टाइल एलईडी इंडिकेटर्स और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आने वाला फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। यह टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और कॉल/एसएमएस अलर्ट को सपोर्ट करेगा। इसके साथ ही, इस स्कूटर में जूम 110 की तरह हीरो का 'कॉर्नरिंग फॉग लैंप' फंक्शन भी दिया जा सकता है, जो रात के अंधेरे में मोड़ों पर एक्स्ट्रा विजिबिलिटी देगा। हालांकि, कंपनी ने इसकी लॉन्च टाइमलाइन का ऑफिशियल खुलासा नहीं किया है।