हीरो ला रही इस स्कूटर का नाइट एडिशन, खास KKR लवर्स के लिए किया तैयार; फुल चार्ज पर इतने KM रेंज

Mar 25, 2026 03:42 pm IST

दुनिया की सबसे बड़ी टू-व्हीलर कंपनी, हीरो मोटोकॉर्प ने IPL 2026 सीजन से पहले विडा VX2 प्लस के नाइट एडिशन इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की ऑफिशियल पार्टनर होने के नाते यह स्पेशल एडिशन मॉडल टीम की विरासत और जबरदस्त फैन फॉलोइंग को डेडिकेटड है।

दुनिया की सबसे बड़ी टू-व्हीलर कंपनी, हीरो मोटोकॉर्प ने IPL 2026 सीजन से पहले विडा VX2 प्लस के नाइट एडिशन (Knight Edition) इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) की ऑफिशियल पार्टनर होने के नाते यह स्पेशल एडिशन मॉडल टीम की विरासत और जबरदस्त फैन फॉलोइंग को डेडिकेटड है। हीरो ने अब इसका पहला टीजर भी जारी किया है, जिसमें इस KKR से इंस्पायर्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर की झलक दिखाई गई है। इस वर्जन का ओवरऑल डिजाइन स्टैंडर्ड विडा VX2 प्लस जैसा ही है, लेकिन इसे ज्यादा प्रीमियम लुक देने के लिए इसमें नए डेकल्स और खास ग्राफिक्स दिए गए हैं। स्टैंडर्ड VX2 Plus की एक्स-शोरूम कीमत 94,800 रुपए है। लिमिटेड एडिशन होने के कारण, इस वर्जन की कीमत थोड़ी ज्यादा होने की संभावना है।

टीजर की खास बातों में 'Limited Edition' का बैज और LED हेडलाइट्स और DRLs के ठीक ऊपर, सामने की तरफ लगा Kolkata Knight Riders का लोगो शामिल है। स्कूटर में टीम की जर्सी से इंस्पायर्ड नए गोल्ड-थीम वाले डेकल्स भी हैं, जो आगे और पीछे, दोनों हिस्सों पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा, सीट के नीचे के हिस्से के किनारों पर बैंगनी कलर के एक्सेंट दिए गए हैं, जो स्कूटर के पर्ल ब्लैक पेंट स्कीम के साथ खूब जंचते हैं। उम्मीद है कि यह नाइट एडिशन एक्सक्लूसिव होगा और शायद IPL 2026 सीजन के खत्म होने तक ही उपलब्ध रहेगा।

परफॉर्मेंस की बात करें तो, कंपनी का दावा है कि इसकी IDC रेंज 142Km और इसकी टॉप स्पीड 80 km/h है। स्कूटर में रिमूवेबल बैटरी सिस्टम है, और इसे सिर्फ़ 62 मिनट में 0 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है। स्टैंडर्ड AC चार्जर से इसे पूरी तरह चार्ज होने में लगभग 4 घंटे 13 मिनट लगते हैं। फीचर्स की खास बातों में 4.2-इंच का TFT डिस्प्ले शामिल है, जिसमें कनेक्टेड टेक्नोलॉजी जैसे टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, गाड़ी की रिमोट स्टेटस जानकारी, रियल-टाइम ट्रिप एनालिसिस, जियो-फेंसिंग, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग, SOS अलर्ट, और कॉल, SMS और म्यूजिक कंट्रोल की सुविधा मिलती है। इनमें से ज्यादातर फीचर्स ऑप्शनल Edge Pack के जरिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं।