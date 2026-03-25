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हीरो ला रही इस स्कूटर का नाइट एडिशन, खास KKR लवर्स के लिए किया तैयार; फुल चार्ज पर इतने KM रेंज

Mar 25, 2026 03:42 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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दुनिया की सबसे बड़ी टू-व्हीलर कंपनी, हीरो मोटोकॉर्प ने IPL 2026 सीजन से पहले विडा VX2 प्लस के नाइट एडिशन इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की ऑफिशियल पार्टनर होने के नाते यह स्पेशल एडिशन मॉडल टीम की विरासत और जबरदस्त फैन फॉलोइंग को डेडिकेटड है।

हीरो ला रही इस स्कूटर का नाइट एडिशन, खास KKR लवर्स के लिए किया तैयार; फुल चार्ज पर इतने KM रेंज

दुनिया की सबसे बड़ी टू-व्हीलर कंपनी, हीरो मोटोकॉर्प ने IPL 2026 सीजन से पहले विडा VX2 प्लस के नाइट एडिशन (Knight Edition) इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) की ऑफिशियल पार्टनर होने के नाते यह स्पेशल एडिशन मॉडल टीम की विरासत और जबरदस्त फैन फॉलोइंग को डेडिकेटड है। हीरो ने अब इसका पहला टीजर भी जारी किया है, जिसमें इस KKR से इंस्पायर्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर की झलक दिखाई गई है। इस वर्जन का ओवरऑल डिजाइन स्टैंडर्ड विडा VX2 प्लस जैसा ही है, लेकिन इसे ज्यादा प्रीमियम लुक देने के लिए इसमें नए डेकल्स और खास ग्राफिक्स दिए गए हैं। स्टैंडर्ड VX2 Plus की एक्स-शोरूम कीमत 94,800 रुपए है। लिमिटेड एडिशन होने के कारण, इस वर्जन की कीमत थोड़ी ज्यादा होने की संभावना है।

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टीजर की खास बातों में 'Limited Edition' का बैज और LED हेडलाइट्स और DRLs के ठीक ऊपर, सामने की तरफ लगा Kolkata Knight Riders का लोगो शामिल है। स्कूटर में टीम की जर्सी से इंस्पायर्ड नए गोल्ड-थीम वाले डेकल्स भी हैं, जो आगे और पीछे, दोनों हिस्सों पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा, सीट के नीचे के हिस्से के किनारों पर बैंगनी कलर के एक्सेंट दिए गए हैं, जो स्कूटर के पर्ल ब्लैक पेंट स्कीम के साथ खूब जंचते हैं। उम्मीद है कि यह नाइट एडिशन एक्सक्लूसिव होगा और शायद IPL 2026 सीजन के खत्म होने तक ही उपलब्ध रहेगा।

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परफॉर्मेंस की बात करें तो, कंपनी का दावा है कि इसकी IDC रेंज 142Km और इसकी टॉप स्पीड 80 km/h है। स्कूटर में रिमूवेबल बैटरी सिस्टम है, और इसे सिर्फ़ 62 मिनट में 0 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है। स्टैंडर्ड AC चार्जर से इसे पूरी तरह चार्ज होने में लगभग 4 घंटे 13 मिनट लगते हैं। फीचर्स की खास बातों में 4.2-इंच का TFT डिस्प्ले शामिल है, जिसमें कनेक्टेड टेक्नोलॉजी जैसे टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, गाड़ी की रिमोट स्टेटस जानकारी, रियल-टाइम ट्रिप एनालिसिस, जियो-फेंसिंग, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग, SOS अलर्ट, और कॉल, SMS और म्यूजिक कंट्रोल की सुविधा मिलती है। इनमें से ज्यादातर फीचर्स ऑप्शनल Edge Pack के जरिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

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अन्य खास फीचर्स में रिवर्स मोड, आगे के पहिए में डिस्क ब्रेक, सीट के नीचे 27.2-लीटर का स्टोरेज, छोटी-मोटी जरूरी चीजें रखने के लिए आगे की तरफ एक और स्टोरेज (फ्रंक), 851 mm की चौड़ी और आरामदायक सीट, और यूजर को बेहतरीन अनुभव देने के लिए My Vida ऐप कनेक्टिविटी शामिल हैं। IPL 2026 नजदीक होने के कारण, KKR-थीम वाला यह खास विडा VX2 प्लस, EV खरीदने वालों और क्रिकेट फैन्स, दोनों को अपनी तरफ खींच सकता है। विडा VX2 प्लर EV को खास तौर पर बनाया गया है, क्योंकि हीरो विडा, तीन बार IPL जीतने वाली फ्रैंचाइजी का ऑफ़िशियल टाइटल पार्टनर है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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