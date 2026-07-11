आईक्यूब, चेतक, ओला को छोड़िए! ये नया ई-स्कूटर सिंगल चार्ज पर 187Km दौड़ेगा; दो रिमूवेबल बैटरी से लैस
ये कंपनी के VX2 फैमिली में चौथा नया फ्लैगशिप मॉडल बन गया है। कंपनी ने ये भी बताया कि स्कूटर ने 12,111 किलोमीटर की क्रॉस-कंट्री राइड पूरी करने के बाद एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी बनाया। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर द्वारा सबसे लंबी यात्रा का रिकॉर्ड बनाया है।
हीरो मोटोकॉर्प के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रांड विडा (Vida) ने नए विडा VX2 प्लस लॉन्च किया है। इसमें 4.4 kWh बैटरी पैक दिया है। अब ये लंबी रेंज वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर बन गया है। कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1,43,990 रुपए तय की है। ये कंपनी के VX2 फैमिली में चौथा नया फ्लैगशिप मॉडल बन गया है। कंपनी ने ये भी बताया कि स्कूटर ने 12,111 किलोमीटर की क्रॉस-कंट्री राइड पूरी करने के बाद एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी बनाया। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर द्वारा सबसे लंबी यात्रा का रिकॉर्ड बनाया है।
हीरो विडा VX2 प्लस की रेंज
इस स्कूटर में डुअल रिमूवेबल 2.2 kWh लिथियम-आयन बैटरी पैक मिलता है, जिससे कम्बाइंड बैटरी कैपेसिटी 4.4 kWh हो जाती है। ब्रांड के अनुसार, स्कूटर चार्ज के बीच 187 Km की IDC-सर्टिफाइट रेंज प्रदान करता है, जो इसे देश में वर्तमान में उपलब्ध सबसे लंबी दूरी के इलेक्ट्रिक स्कूटरों में से एक बनाता है। इसमें 26 Nm टॉर्क जनरेट करने वाली 6 किलोवाट पीक आउटपुट इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है।
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Vida VX2
₹ 44,990 - 1.16 लाख
Ampere Magnus Neo
₹ 86,999 - 89,999
BGauss C12i
₹ 1.05 - 1.3 लाख
BGauss RUV 350
₹ 1.2 - 1.4 लाख
Vida V2
₹ 74,000 - 1.45 लाख
Bounce Infinity E1
₹ 55,000 - 1.26 लाख
हीरो विडा VX2 प्लस की स्पीड
कंपनी के दावे के मुताबिक, इसकी टॉप स्पीड 90 किमी प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ता है। राइडर्स ईको, राइड और स्पोर्ट मोड के बीच सिलेक्ट कर सकते हैं, जबकि एक डेडिकेटेड बूस्ट फंक्शन ओवरटेकिंग के दौरान ज्यादा एक्सलरेशन प्रदान करता है। विडा ने VX2 प्लस को इंडस्ट्री के पहले 1 किलोवाट पोर्टेबल चार्जर के साथ बंडल किया है, जो 3 घंटे और 30 मिनट में बैटरी को 0 से 80% तक चार्ज करने में सक्षम है।
हीरो विडा VX2 प्लस की चार्जिंग
ग्राहकों के पास DC फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलेगा। जिससे समान चार्जिंग सर्किल 65 मिनट तक कम हो जाता है। कंपनी का कहना है कि ओनर उसके नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं जिसमें देश भर में फैले 6000 से अधिक फास्ट चार्जिंग स्टेशन और 700 से अधिक सर्विस टचप्वाइंट शामिल हैं। इस बार इक्युपमेंट लिस्ट को भी कॉन्सोलाइड किया गया है।
हीरो विडा VX2 प्लस के फीचर्स
स्कूटर 4.3-इंच TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, ओवर-द-एयर सॉफ्टवेयर अपडेट, 27.2 लीटर अंडर सीट स्टोरेज और एक कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) से लैस है। इसकी रिमूवेबल बैटरी स्कूटर से दूर चार्ज करने की अनुमति देती है, डेडिकेटेड पार्किंग या चार्जिंग सुविधाओं के बिना ईवी यूजर्स के बीच सबसे बड़ी चिंताओं में से एक को एड्रेस करती है।
|हीरो विडा VX2 प्लस के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
|स्पेसिफिकेशंस
|डिटेल
|बैटरी कैपेसिटी
|4.4 kWh (डुअल रिमूवेबल)
|IDC रेंज
|187 km
|पीक पावर
|6 kW
|पीक टॉर्क
|26 Nm
|टॉप स्पीड
|90 kmph
|राइडिंग मोड्स
|ईको, राइड, स्पोर्ट
|एक्स-शोरूम कीमत 1,43,990 रुपए
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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