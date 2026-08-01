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हीरो का फिक्स बैटरी के साथ पहला स्कूटर लॉन्च, सिंगल चार्ज पर 128 Km दौड़ेगा; कमाल के फीचर्स से लैस

By Narendra Jijhontiya
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विडा VX2 Go FB कंपनी के VX2 रेंज में कम कैपेसिटी वाले VX2 Go और ज्यादा स्पेसिफिकेशन वाले VX2 प्लस वैरिएंट के बीच की जगह लेता है। इसकी डिलीवरी अगस्त की शुरुआत में देश भर में मौजूद आधिकारिक विडा डीलरशिप के जरिए शुरू होने की उम्मीद है।

Hero Vida VX2 Go FB Launched with Fixed Battery At Rs. 1.13 Lakh
हीरो का फिक्स बैटरी के साथ पहला स्कूटर लॉन्च
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हीरो मोटोकॉर्प के सब-ब्रांड विडा (Vida) ने घरेलू बाजार में अपने पॉपुलर VX2 का एक नया वैरिएंट विडा VX2 Go FB लॉन्च कर दिया है। ये वैरिएंट फिक्स बैटरी सेटअप के साथ आएगा। इस तरह अब VX2 रेंज में फिक्स्ड बैटरी का ऑप्शन भी शामिल हो गया है। यह मौजूदा रिमूवेबल बैटरी वाले मॉडल्स के साथ डायरेक्ट-प्लग चार्जिंग की सुविधा जोड़कर ग्राहकों के लिए ऑप्शन को और बेहतर बनाता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.13 लाख रुपए है।

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विडा VX2 Go FB कंपनी के VX2 रेंज में कम कैपेसिटी वाले VX2 Go और ज्यादा स्पेसिफिकेशन वाले VX2 प्लस वैरिएंट के बीच की जगह लेता है। इसकी डिलीवरी अगस्त की शुरुआत में देश भर में मौजूद आधिकारिक विडा डीलरशिप के जरिए शुरू होने की उम्मीद है। इसमें 3.1 kWh का फिक्स्ड बैटरी पैक लगा है, जिसे स्कूटर को सीधे स्टैंडर्ड वॉल सॉकेट में प्लग करके चार्ज किया जा सकता है।

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बैटरी निकालने का झंझट नहीं
यह नया मॉडल उन लोगों के लिए है जिनके पास अपनी पार्किंग की जगह है और जिन्हें चार्जिंग के लिए बैटरी को घर के अंदर ले जाने की सुविधा की जरूरत नहीं है। विडा का कहना है कि VX2 Go FB फुल चार्ज पर 128 Km की IDC-सर्टिफाइड रेंज देता है। इसमें 6 kW की स्विंगआर्म-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, जिससे इसकी टॉप स्पीड 70 kmph तक पहुंचती है।

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हीरो विडा की पूरी रेंज की डिटेल
वैरिएंटबैटरी पैकIDC रेंजबैटरी सेटअप
VIDA VX2 Go2.2 kWh93 kmरिमूवेबल बैटरी
VIDA VX2 Go FB3.1 kWh128 kmफिक्स बैटरी
VIDA VX2 Go3.4 kWh146 kmरिमूवेबल बैटरी
VIDA VX2 Plus3.4 kWh146 kmरिमूवेबल बैटरी
VIDA VX2 Plus4.4 kWh187 kmरिमूवेबल बैटरी

फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा
इसकी बैटरी DC फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। यह 65 मिनट में बैटरी को 0 से 80% तक चार्ज कर देती है। नई बैटरी कॉन्फिगरेशन के अलावा, इस स्कूटर का बाकी पैकेज VX2 फैमिली के दूसरे स्कूटर जैसा ही है। ग्राहक चुने गए वैरिएंट के आधार पर विडा के 'बैटरी-एज-अ-सर्विस' (BaaS) प्रोग्राम को भी चुन सकते हैं। 2.2 kWh से 4.4 kWh तक की बैटरी और 93 Km से 187 Km तक की रेंज के साथ, VX2 पोर्टफोलियो अपनी कैटेगरी में सबसे ज्यादा कॉन्फिगरेशन वाले ऑप्शन में से एक है।

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27.2 लीटर का स्टोरेज दिया
इसमें लंबी सिंगल-पीस सीट मिलती है। इस सीट के नीचे 27.2 लीटर का स्टोरेज दिया है। इसके अलावा, इसमें 4.3-इंच का LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स दिए गए हैं। विडा ने यह भी बताया है कि ग्राहकों को पूरे भारत में 5,900 से ज्यादा फास्ट चार्जिंग स्टेशन और 700 से ज्यादा सर्विस टचपॉइंट्स की सुविधा मिलेगी।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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