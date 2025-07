हीरो का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, कीमत सिर्फ 44990 रुपए; अब जानिए 1Km चलने का खर्च

हीरो विडा VX2 Go BaaS

हीरो विडा VX2 Go बेस वैरिएंट को दो अलग-अलग BaaS प्लान के साथ खरीदा जा सकता है। इसे 3 साल या 5 साल की ड्यूरेशन के हिसाब से खरीद सकते हैं। 3 साल के प्लान की कीमत 1.24 रुपए प्रति Km होगी। हीरो का कहना है कि आपको कम से कम 1,200 Km प्रति माह (लगभग 40 Km प्रतिदिन) की दूरी तय करनी होगी, जिसके लिए कुल मंथली पेमेंट 1,488 रुपए का करना होगा। अगर महीने में पूरे 1,200 Km की दूरी तय नहीं की जाती है, तो भी इतने रुपए देने ही होंगे। बात करें हीरो विडा VX2 Go के 5 साल के प्लान की तो कंपनी आपसे 1.47 रुपए प्रति किलोमीटर का पेमेंट लेगी। इसके लिए लोअर मंथली रनिंग 750 Km (प्रतिदिन 25 Km) की आवश्यकता होती है। ऐसे में आपका मंथली पेमेंट 1,103 रुपए का होगा।