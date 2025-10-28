Hindustan Hindi News
हीरो ने नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का हुआ खुलासा, अगले महीने आने की खबर; जानिए नाम और फीचर्स

हीरो ने नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का हुआ खुलासा, अगले महीने आने की खबर; जानिए नाम और फीचर्स

संक्षेप: देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प ने विडा के साथ एंट्री की थी। कंपनी अभी भारतीय बाजार में विडा V1 सीरीज के मॉडल बेच रही है। हालांकि, कंपनी ने अब इस सेगमेंट में खुद को और बेहतर बनाने और अपने पोर्टफोलियो को अपडेट करने के लिए नया दांव लगाने जा रही है।

Tue, 28 Oct 2025 07:38 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प ने विडा के साथ एंट्री की थी। कंपनी अभी भारतीय बाजार में विडा V1 सीरीज के मॉडल बेच रही है। हालांकि, कंपनी ने अब इस सेगमेंट में खुद को और बेहतर बनाने और अपने पोर्टफोलियो को अपडेट करने के लिए नया दांव लगाने जा रही है। दरअसल, हम एक नए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं जिसका नाम विडा उबैक्स (Vida Ubex) है। इसे कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ समय के लिए टीज किया गया था। बाद में इसे हटा भी लिया गया।

यह पहला इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कॉन्सेप्ट नहीं है जिसे हीरो के विडा डिवीजन ने पेश किया है। इसे पहले Vida Lynx कॉन्सेप्ट (एक इलेक्ट्रिक हल्के वजन वाली ADV मोटरसाइकिल) और Vida Acro कॉन्सेप्ट (शुरुआती लोगों के लिए एक इलेक्ट्रिक मिनी बाइक) देखा था। हाल ही में आया Vida Ubex कॉन्सेप्ट 2025 EICMA शो में पेश किया जाएगा। ऐसा लगता है कि यह प्रोडक्शन के लिए तैयार है।

2025 EICMA शो नवंबर के पहले सप्ताह में होने वाला है। हीरो मोटोकॉर्प इसमें मौजूद रहेगी। कंपनी की विडा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सब्सिडियरी ने कुछ समय के लिए एक नए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कॉन्सेप्ट को टीज किया था, जिसे जल्द ही हटा दिया गया। उबैक्स नाम का यह नया इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कॉन्सेप्ट, हीरो विडा का है। इसे देखने पर ऐसा लगता है कि यह प्रोडक्शन के लिए तैयार है।

कुछ साल पहले दिखाए गए Lynx और Acro कॉन्सेप्ट से अलग, विडा उबैक्स कॉन्सेप्ट एक रोडस्टर या स्ट्रीट फाइटर है। इस टीजर में सिर्फ इसका सिल्हूट देखा जा सकता है, जिससे कुछ डिटेल्स पता चलती हैं। शुरुआत के लिए इसमें प्रोडक्शन-स्पेक एलिमेंट्स हैं, जैसे साड़ी गार्ड, टायर हगर, एक सिंगल-पीस सीट और भी बहुत कुछ शामिल है।

ऐसा नहीं लगता कि इस टीज की गई मोटरसाइकिल में कोई ऐसा कंपोनेंट या एलिमेंट है जिसे दिखाए गए अनुसार बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता। जो आमतौर पर प्रोडक्शन-स्पेक का संकेत देता है। कंपोनेंट के हिसाब से हम USD टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क, रियर मोनो-शॉक, दोनों सिरों पर पेटल डिस्क ब्रेक, एक स्ट्रीट-स्टाइल हैंडलबार, एलॉय व्हील्स और एक मिड-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर देख सकते हैं जो बेल्ट ड्राइव के साथ पिछले पहिए को चलाती है।

