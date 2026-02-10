हीरो की बोलेगी तूती! ओला, कोमाकी, रिवोल्ट, ओबेन, अल्ट्रावायलेट से मुकाबला करने आ रही ये नई ई-बाइक

Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Hero Vida Ubex Electric Bike Design Patented
हीरो की इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सब्सिडियरी कंपनी विडा ने भारत में यूबेक्स इलेक्ट्रिक बाइक डिजाइन का पेटेंट कराया है। यूबेक्स को सबसे पहले EICMA 2025 में कॉन्सेप्ट के तौर पर दिखाया गया था। इसके डिजाइन पेटेंट में इसकी तुलना में कुछ अंतर दिखाए गए हैं। हीरो की सेल्स का ग्राफ धीमी रफ्तार से उपर उठ रहा है।

Feb 10, 2026 12:04 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
हीरो की इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सब्सिडियरी कंपनी विडा ने भारत में यूबेक्स इलेक्ट्रिक बाइक डिजाइन का पेटेंट कराया है। यूबेक्स को सबसे पहले EICMA 2025 में कॉन्सेप्ट के तौर पर दिखाया गया था। इसके डिजाइन पेटेंट में इसकी तुलना में कुछ अंतर दिखाए गए हैं। बता दें कि हीरो की सेल्स का ग्राफ धीमी रफ्तार से उपर उठ रहा है। ये अभी देश की टॉप-6 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनियों में शुमार है। चलिए कंपनी की इस नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के पेटेंट के बारे में जानते हैं।

डिजाइन पेटेंट में एक ऐसी बाइक दिखाई गई है जो स्ट्रीटफाइटर जैसी ज्यादा दिखती है, जो यूबेक्स कॉन्सेप्ट पर देखी गई सुपरमोटो जैसी स्टाइलिंग से अलग है। सामने की तरफ नुकीले चोंच जैसे फेंडर को एक सिंपल फेंडर से बदल दिया गया है। इसमें हैंडगार्ड भी नहीं हैं। इसका प्रोफाइल भी काफी अलग है। इसका डिजाइन पारंपरिक स्ट्रीटफाइटर जैसा है। इसमें एक मोटा फ्यूल-टैंक जैसा सेक्शन और ज़्यादा जगह वाली सिंगल-पीस सीट है। आखिर में डिजाइन में कॉन्सेप्ट पर देखे गए इनवर्टेड फोर्क सेटअप के बजाय एक टेलीस्कोपिक फोर्क भी है।

यूबेक्स कॉन्सेप्ट एक मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म था जिसका इस्तेमाल कई मॉडल बनाने के लिए किया जा सकता था। डिजाइन पेटेंट को देखते हुए, विडा शायद यूबेक्स के साथ कम्यूटर इलेक्ट्रिक बाइक सेगमेंट में आने का प्लान बना रही है। इलेक्ट्रिक के प्रोडक्शन स्पेक वर्जन पर काम चल रहा है। इसे इस साल के आखिर में शायद Hero World 2026 में दिखाया जा सकता है, जो शायद फरवरी के आखिर या मार्च में आयोजित होगा। बता दें इसका मुकाबला ओला रोडस्टर X+, अल्ट्रावायलेट F77, कोमाकी रेंजर, रिवोल्ट RV400 और ओबेन रॉर EZ जैसे मॉडल से होगा।

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

