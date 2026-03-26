OLA की मार्केट खराब करने वाला ई-स्कूटर, इसे 2 लाख लोग खरीद चुके; हर महीने 12500 यूनिट बिक रहीं

हीरो मोटोकॉर्प के विडा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ने घरेलू बाजार में नया माइलस्टोन सेट कर लिया है। दरअसल, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर ने 200,000 रिटेल बिक्री को पार कर लिया है। अक्टूबर 2022 में बाजार में लॉन्च होने से लेकर 23 मार्च, 2026 तक की कुल बिक्री 202,422 यूनिट्स तक पहुंच गई।

हीरो मोटोकॉर्प के विडा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ने घरेलू बाजार में नया माइलस्टोन सेट कर लिया है। दरअसल, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर ने 200,000 रिटेल बिक्री को पार कर लिया है। अक्टूबर 2022 में बाजार में लॉन्च होने से लेकर 23 मार्च, 2026 तक की कुल बिक्री 202,422 यूनिट्स तक पहुंच गई। विडा ई-स्कूटर की डिमांड में आई तेजी इस बात से साफ जाहिर होती है कि जहां पहली 100,000 यूनिट्स बिकने में 34 महीने लगे। जबकि, अगले 100,001 से 200,000 यूनिट्स तक पहुंचने में सिर्फ 8 महीने का वक्त लगा। यानी हर महीने इसे औसत 12,500 ग्राहक मिले।

हीरो मोटोकॉर्प (विडा) इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री साल यूनिट YoY % चेंज CY2022 182 CY2023 11,141 CY2024 43,709 292% CY2025 1,09,276 150% CY2026* 38,114 208% टोटल 2,02,422 डाटा: वाहन*

नवंबर से दिसंबर 2022 में 182 यूनिट्स बिकीं, जिसके बाद CY2023 में 11,141 यूनिट्स बिकीं। CY2024 में जीरो-एमिशन वाले हीरो विडा की डिमांड में जबरदस्त उछाल आया और 43,709 यूनिट्स बिकीं। यह 292% की सालाना (YoY) बढ़ोतरी थी। इसके चलते हीरो मोटोकॉर्प को उस साल भारत में बिके रिकॉर्ड 1.14 मिलियन इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स में 4% की हिस्सेदारी मिली और उसे इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर OEM रैंकिंग में 5वां स्थान मिला।

CY2025 में कंपनी ने जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की, जिसमें 109,276 यूनिट्स बिकीं। इससे 150% की सालाना बढ़ोतरी हुई और 8% बाज़ार हिस्सेदारी मिली। यह दिसंबर 2024 में हीरो मोटोकॉर्प द्वारा नया विडा VX2 मॉडल लॉन्च करने का सीधा असर था। बिक्री बढ़ाने वाला एक और अहम कदम था 'बैटरी एज ए सर्विस' (BaaS) यानी 'पे-एज-यू-गो' (जितना इस्तेमाल करें, उतना भुगतान करें) ओनरशिप मॉडल की शुरुआत की। इससे ओनरशिप हक की शुरुआती लागत काफी कम हुई। जिससे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ज्यादा अफॉर्डेबल और ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने लायक बन जाती है। एथर एनर्जी और TVS मोटर जैसे अन्य OEM ने भी बाद में इस मॉडल को अपना लिया है।

पिछले साल (CY2025) में हीरो विडा ने 109,276 इलेक्ट्रिक स्कूटर की रिटेल बिक्री दर्ज की, जो सालाना आधार पर (YoY) 150% ज्यादा थी। बता दें कि CY2024 में 43,719 यूनिट बिकीं। यह पहली बार था जब कंपनी ने किसी एक कैलेंडर ईयर में 100,000 यूनिट्स का आंकड़ा पार किया। जनवरी में 7वें स्थान पर रहने के बाद, हीरो मोटोकॉर्प फरवरी में 6वें स्थान पर पहुंच गया। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में इसने अपना 5वां स्थान बनाए रखा। वहीं, नवंबर में ओला इलेक्ट्रिक से 4वां स्थान छीन लिया, जिसे इसने दिसंबर, जनवरी और फरवरी 2026 में भी बरकरार रखा है।