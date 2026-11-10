हीरो विडा नेक्स 3 की कार का पेंटेट, इसमें पंख जैसे खुलने वाले डोर मिलेंगे; भीड़-भाड़ जगह के लिए होगी तैयार
पेटेंट में विडा नेक्स 3 के लिए विंग जैसे दरवाजों को दिखाया है। फिलहाल, इसकी बस इसी नई खूबी के बारे में पता चला है। टेक्नीकली जानकारी अभी भी सामने नहीं आई है, लेकिन शोकेस से यह पता चलता है कि इस टू-सीटर कार में आयताकार या गोलाकार सेंटर स्क्रीन का ऑप्शन मिल सकता है।
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट की कई कंपनियां इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में भी उतरने की तैयारी कर रही हैं। इसमें ओला इलेक्ट्रिक का नाम भी शामिल है। हालांकि, कंपनी ने अपनी कम होती सेल के बीच फिलहाल इस प्रोजेक्ट को रोक दिया है। अब इस सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प का नाम भी शामिल हो चुका है। दरअसल, नवंबर 2025 में हीरो विडा नेक्स 3 के शोकेस के बारे में जानकारी सामने आई थी। यह माइक्रो कारों से शुरुआत करते हुए, फोर-व्हीलर सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प की एक कोशिश है।
इस कार को ओला इलेक्ट्रिक द्वारा अपने 4680 सेल-बेस्ड फोर-व्हीलर के लिए पेटेंट फाइल करने के कुछ समय बाद पेश किया गया था। वैसे तो विडा मुख्य रूप से हीरो मोटोकॉर्प का एक EV डिवीजन है, जो इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर फोकस करता है, लेकिन हाल ही में फाइल किए गए एक पेटेंट से संकेत मिलता है कि यह टू-व्हीलर मैन्युफैक्चरर अब कार के कारोबार में भी कदम रखने की योजना बना रहा है।
विंग जैसे डोर वाला डिजाइन
पेटेंट में विडा नेक्स 3 के लिए विंग जैसे दरवाजों को दिखाया है। फिलहाल, इसकी बस इसी नई खूबी के बारे में पता चला है। टेक्नीकली जानकारी अभी भी सामने नहीं आई है, लेकिन शोकेस से यह पता चलता है कि इस टू-सीटर कार में आयताकार या गोलाकार सेंटर स्क्रीन का ऑप्शन मिल सकता है। सीटों की कम संख्या और कार का कॉम्पैक्ट साइज यह बताता है कि इसे शहरी भीड़-भाड़ की समस्या का समाधान करने के लिए एक माइक्रो-मोबिलिटी सॉल्यूशन के तैर पर पेश किया जा रहा है।
सभी मौसम में काम आएगी कार
हालांकि, अभी इसके ऑफिशियल और फीचर्स के बारे में पूरी जानकारी आना बाकी है। फिर भी बड़े शहरों के लिए छोटी कारें एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, मुंबई की भीषण गर्मी को ही लें, वहां टू-व्हीलर पर सफर करते समय आप खराब मौसम से नहीं बच सकते। शायद यही वजह है कि टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनियां अब फोर-व्हीलर मार्केट पर भी देख रही हैं। फिलहाल, यह कहना जल्दबाजी होगी कि क्या हीरो मोटोकॉर्प बड़ी कारों के सेगमेंट में भी उतरेगा या नहीं। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि माइक्रो-मोबिलिटी सेक्टर को कितनी सफलता मिलती है।
फोटो क्रेडिट:carwale
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें