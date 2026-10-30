आईक्यूब, चेतक, रिज्टा को छोड़ 2 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीद लिया 187Km रेंज वाला यह ई-स्कूटर; ये ओला भी नहीं

इस स्कूटर की 29 दिनों में 27,435 यूनिट बिक चुकी हैं। वहीं, एक कैलेंडर ईयर में 10 महीने के अंदर ही इसने 2 लाख से ज्यादा यूनिट की सेल्स का आंकड़ा पार कर लिया है। भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला टीवीएस आईक्यूब, एथर रिज्टा, बजाज चेतक, ओला S1 जैसे मॉडल से होता है।

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में अब कतार में पीछे रहने वाली कंपनियां भी तेजी से आगे बढ़ रही है। खासकर, अब हीरो मोटोकॉर्प विडा इस सेगमेंट में रफ्तार पकड़ चुकी है। अभी अक्टूबर खत्म होने में 2 दिन बाकी हैं, लेकिन विडा इलेक्ट्रिक स्कूटर ने लॉन्च होने के बाद से अपनी सबसे बड़ी ग्रोथ दर्ज कर ली है। इस स्कूटर की 29 दिनों में 27,435 यूनिट बिक चुकी हैं। वहीं, एक कैलेंडर ईयर में 10 महीने के अंदर ही इसने 2 लाख से ज्यादा यूनिट की सेल्स का आंकड़ा पार कर लिया है। भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला टीवीएस आईक्यूब, एथर रिज्टा, बजाज चेतक, ओला S1 जैसे मॉडल से होता है। चलिए एक बार इसके सेल्स रिकॉर्ड को देखते हैं।

हीरो विडा इलेक्ट्रिक स्कूटर की सेल्स के आंकड़े महीना CY2026 CY2025 चेंज % जनवरी 13,867 1,694 719% फरवरी 12,975 2,803 363% मार्च 22,201 8,232 170% अप्रैल 15,940 6,345 151% मई 19,220 7,385 160% जून 21,899 7,920 177% जुलाई 23,007 10,835 112% अगस्त 19,164 13,769 39% सितंबर 24,435 13,273 84% अक्टूबर 27,435 16,499 66% टोटल 2,00,143 88,755 126% डाटा: वाहन, 1 से 29 अक्टूबर 2026

हीरो विडा इलेक्ट्रिक स्कूटर की सेल्स की बात करें तो जनवरी 2026 में इसकी 13,867 यूनिट बिकीं जबकि 2025 में इसकी 1,694 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 719% की ग्रोथ मिली। फरवरी 2026 में इसकी 12,975 यूनिट बिकीं जबकि 2025 में इसकी 2,803 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 363% की ग्रोथ मिली। मार्च 2026 में इसकी 22,201 यूनिट बिकीं जबकि 2025 में इसकी 8,232 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 170% की ग्रोथ मिली।

अप्रैल 2026 में इसकी 15,940 यूनिट बिकीं जबकि 2025 में इसकी 6,345 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 151% की ग्रोथ मिली। मई 2026 में इसकी 19,220 यूनिट बिकीं जबकि 2025 में इसकी 7,385 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 160% की ग्रोथ मिली। जून 2026 में इसकी 21,899 यूनिट बिकीं जबकि 2025 में इसकी 7,920 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 177% की ग्रोथ मिली।

जुलाई 2026 में इसकी 23,007 यूनिट बिकीं जबकि 2025 में इसकी 10,835 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 112% की ग्रोथ मिली। अगस्त 2026 में इसकी 19,164 यूनिट बिकीं जबकि 2025 में इसकी 13,769 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 39% की ग्रोथ मिली। सितंबर 2026 में इसकी 24,435 यूनिट बिकीं जबकि 2025 में इसकी 13,273 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 84% की ग्रोथ मिली।

अक्टूबर 2026 में इसकी 27,435 यूनिट बिकीं जबकि 2025 में इसकी 16,499 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 66% की ग्रोथ मिली। इस तरह 2026 के 10 महीने में कुल 2,00,143 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, 2025 के 10 महीने में ये आंकड़ा 88,755 यूनिट का था। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 126% की ग्रोथ मिली।