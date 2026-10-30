आईक्यूब, चेतक, रिज्टा को छोड़ 2 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीद लिया 187Km रेंज वाला यह ई-स्कूटर; ये ओला भी नहीं
इस स्कूटर की 29 दिनों में 27,435 यूनिट बिक चुकी हैं। वहीं, एक कैलेंडर ईयर में 10 महीने के अंदर ही इसने 2 लाख से ज्यादा यूनिट की सेल्स का आंकड़ा पार कर लिया है। भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला टीवीएस आईक्यूब, एथर रिज्टा, बजाज चेतक, ओला S1 जैसे मॉडल से होता है।
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में अब कतार में पीछे रहने वाली कंपनियां भी तेजी से आगे बढ़ रही है। खासकर, अब हीरो मोटोकॉर्प विडा इस सेगमेंट में रफ्तार पकड़ चुकी है। अभी अक्टूबर खत्म होने में 2 दिन बाकी हैं, लेकिन विडा इलेक्ट्रिक स्कूटर ने लॉन्च होने के बाद से अपनी सबसे बड़ी ग्रोथ दर्ज कर ली है। इस स्कूटर की 29 दिनों में 27,435 यूनिट बिक चुकी हैं। वहीं, एक कैलेंडर ईयर में 10 महीने के अंदर ही इसने 2 लाख से ज्यादा यूनिट की सेल्स का आंकड़ा पार कर लिया है। भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला टीवीएस आईक्यूब, एथर रिज्टा, बजाज चेतक, ओला S1 जैसे मॉडल से होता है। चलिए एक बार इसके सेल्स रिकॉर्ड को देखते हैं।
|हीरो विडा इलेक्ट्रिक स्कूटर की सेल्स के आंकड़े
|महीना
|CY2026
|CY2025
|चेंज %
|जनवरी
|13,867
|1,694
|719%
|फरवरी
|12,975
|2,803
|363%
|मार्च
|22,201
|8,232
|170%
|अप्रैल
|15,940
|6,345
|151%
|मई
|19,220
|7,385
|160%
|जून
|21,899
|7,920
|177%
|जुलाई
|23,007
|10,835
|112%
|अगस्त
|19,164
|13,769
|39%
|सितंबर
|24,435
|13,273
|84%
|अक्टूबर
|27,435
|16,499
|66%
|टोटल
|2,00,143
|88,755
|126%
|डाटा: वाहन, 1 से 29 अक्टूबर 2026
हीरो विडा इलेक्ट्रिक स्कूटर की सेल्स की बात करें तो जनवरी 2026 में इसकी 13,867 यूनिट बिकीं जबकि 2025 में इसकी 1,694 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 719% की ग्रोथ मिली। फरवरी 2026 में इसकी 12,975 यूनिट बिकीं जबकि 2025 में इसकी 2,803 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 363% की ग्रोथ मिली। मार्च 2026 में इसकी 22,201 यूनिट बिकीं जबकि 2025 में इसकी 8,232 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 170% की ग्रोथ मिली।
अप्रैल 2026 में इसकी 15,940 यूनिट बिकीं जबकि 2025 में इसकी 6,345 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 151% की ग्रोथ मिली। मई 2026 में इसकी 19,220 यूनिट बिकीं जबकि 2025 में इसकी 7,385 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 160% की ग्रोथ मिली। जून 2026 में इसकी 21,899 यूनिट बिकीं जबकि 2025 में इसकी 7,920 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 177% की ग्रोथ मिली।
जुलाई 2026 में इसकी 23,007 यूनिट बिकीं जबकि 2025 में इसकी 10,835 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 112% की ग्रोथ मिली। अगस्त 2026 में इसकी 19,164 यूनिट बिकीं जबकि 2025 में इसकी 13,769 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 39% की ग्रोथ मिली। सितंबर 2026 में इसकी 24,435 यूनिट बिकीं जबकि 2025 में इसकी 13,273 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 84% की ग्रोथ मिली।
अक्टूबर 2026 में इसकी 27,435 यूनिट बिकीं जबकि 2025 में इसकी 16,499 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 66% की ग्रोथ मिली। इस तरह 2026 के 10 महीने में कुल 2,00,143 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, 2025 के 10 महीने में ये आंकड़ा 88,755 यूनिट का था। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 126% की ग्रोथ मिली।
हीरो विडा के फीचर्स
हीरो विडा में 2.2 kWh से 4.4 kWh तक के बैटरी पैक ऑप्शन मिलते हैं, जिनकी रेंज 187 Km तक है। विडा रेंज में VX2 पोर्टफोलियो अपनी कैटेगरी में सबसे ज्यादा कॉन्फिगरेशन वाले ऑप्शन में से एक है। बैटरी DC फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। यह 65 मिनट में बैटरी को 0 से 80% तक चार्ज कर देती है। इसे बैटरी-एज-अ-सर्विस (BaaS) प्रोग्राम के साथ भी खरीद सकते हैं। इसकी सीट के नीचे 27.2 लीटर का स्टोरेज दिया है। इसमें 4.3-इंच का LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें