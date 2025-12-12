बच्चों के लिए हीरो Vida ने लॉन्च की ये शानदार ई-डर्ट बाइक, फुल चार्ज पर 3 घंटे की राइड; जानिए कीमत
हीरो की इलेक्ट्रिक व्हीकल यूनिट Vida ने बच्चों के लिए नई इलेक्ट्रिक डर्ट बाइक Dirt.E K3 को लॉन्च कर दिया है। यह ई-बाइक उन बच्चों के लिए है जो 4 साल की उम्र से ही डर्ट बाइकिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं।
हीरो की इलेक्ट्रिक व्हीकल यूनिट Vida ने खास तौर पर बच्चों के लिए बनाई गई नई इलेक्ट्रिक डर्ट बाइक Dirt.E K3 को लॉन्च कर दिया है। यह ई-बाइक उन बच्चों के लिए है जो 4 साल की उम्र से ही डर्ट बाइकिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं। कंपनी ने इसे भारतीय मार्केट में 69,990 रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है। यह सिर्फ पहले 300 कस्टमर्स के लिए लागू होगी। यह मॉडल पहली बार EICMA 2025 में दिखाया गया था। अब इसे भारत में बेचकर कंपनी ने अपने डर्ट बाइक पोर्टफोलियो की शुरुआत कर दी है।
सिर्फ 22 किलो है वजन
हीरो विडा Dirt.E K3 की सबसे खास बात इसका एडजस्टेबल चेसिस है जिसे बच्चे की हाइट और राइडिंग लेवल के हिसाब से बदला जा सकता है। बाइक तीन कॉन्फिगरेशन, स्मॉल, मीडियम और लार्ज में सेट की जा सकती है। स्मॉल मोड में सीट की हाइट 454 mm है, मीडियम में 544 mm और लार्ज सेटिंग में यह 631 mm तक पहुंच जाती है। वजन की बात करें तो यह ई-बाइक सिर्फ 22 किलो की है।
खास सेफ्टी एलिमेंट भी मौजूद
सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो Vida ने इस ई-बाइक में बच्चों के लिए कई खास सेफ्टी एलिमेंट दिए हैं। इसमें रिमूवेबल फुटपेग, हैंडलबार पर चेस्ट पैड, मैग्नेटिक किल स्विच और रियर मोटर कवर शामिल है ताकि राइड के दौरान बच्चा सुरक्षित रहे। डिफॉल्ट रूप से इसमें सिर्फ रियर ब्रेक मिलता है। हालांकि, चाहें तो पैरेंट्स फ्रंट ब्रेक, बड़े व्हील्स, रियर सस्पेंशन, बेहतर फ्रंट सस्पेंशन और रोड-स्पेक टायर्स जैसे एक्सेसरीज़ भी अलग से खरीद सकते हैं। इससे बच्चे की राइडिंग जरूरत और ट्रैक के हिसाब से बाइक को अपग्रेड किया जा सकता है।
फुल चार्ज पर तीन घंटे तक चलेगी
पावरट्रेन की बात करें तो Dirt.E K3 में 500W मोटर और 360Wh की रिमूवेबल लिथियम-आयन बैटरी दी गई है। यह ई-बाइक छोटी ट्रेनिंग सेशंस या शुरुआती ऑफ-रोडिंग के लिए एकदम सही है। पैरेंट्स के लिए इसमें एक स्मार्टफोन ऐप भी दिया गया है जिससे वे स्पीड लिमिट सेट कर सकते हैं, एक्सीलरेशन कंट्रोल कर सकते हैं और राइड स्टैटिस्टिक्स भी ट्रैक कर सकते हैं। यह ई-बाइक फुल चार्ज पर अधिकतम तीन घंटे तक चल सकती है।
