बच्चों के लिए आई हीरो की खास इलेक्ट्रिक बाइक, सिर्फ 100 यूनिट बनेंगी; जानिए खासियत

हीरो के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ब्रांड विडा ने अपनी इलेक्ट्रिक मिनी बाइक Dirt.E K3 का नया 6Days Limited Edition पेश किया है। इस खास एडिशन को पुर्तगाल में आयोजित एक रेस के 100वें एडिशन में दिखाया गया।

हीरो के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ब्रांड विडा ने अपनी इलेक्ट्रिक मिनी बाइक Dirt.E K3 का नया 6Days Limited Edition पेश किया है। इस खास एडिशन को पुर्तगाल में आयोजित FIM इंटरनेशनल सिक्स डेज एंड्यूरो (ISDE) रेस के 100वें एडिशन में दिखाया गया। यह ऑफ-रोड रेस 1913 में शुरू हुई थी। इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए कंपनी इस बाइक की सिर्फ 100 यूनिट बनाएगी। बाइक में पुर्तगाल के झंडे से मिलता-जुलता लाल और हरा कलर दिया गया है। इसके अलावा, इस पर 6Days के खास लोगो भी मिलते हैं। हालांकि, नए कलर और ग्राफिक्स को छोड़कर बाइक के बाकी फीचर्स पहले जैसे ही हैं।

हाइट के हिसाब से एडजस्ट होगी बाइक विडा Dirt.E K3 को पहली बार दिसंबर, 2025 में पेश किया गया था। इसे खास तौर पर बच्चों और कम उम्र के राइडर्स के लिए तैयार किया गया है। इस बाइक की सबसे खास बात इसका मॉड्यूलर डिजाइन है। इसकी मदद से बच्चे की हाइट बढ़ने के साथ बाइक में भी बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए पैरेंट्स को सिर्फ एलन की की जरूरत पड़ती है। इससे हैंडलबार की ऊंचाई, फुटपेग की पोजिशन और सीट की ऊंचाई को एडजस्ट किया जा सकता है। इससे बच्चों को बाइक चलाने में आसानी होती है।

25kmph की टॉप स्पीड इस इलेक्ट्रिक मिनी बाइक में 500W की मोटर दी गई है। इसकी टॉप स्पीड 23 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। इसमें 350Wh का रिमूवेबल बैटरी पैक मिलता है। कंपनी के मुताबिक, इस बैटरी को 0 से 100 पर्सेंट तक चार्ज होने में करीब 3 घंटे लगते हैं। बाइक में तीन राइडिंग मोड मिलते हैं। इसमें बिगिनर, एमेच्योर और प्रो मोड शामिल हैं। बिगिनर मोड में बाइक की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा, एमेच्योर मोड में 16 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रो मोड में 25 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित रहती है।

सिर्फ 100 यूनिट बनाई जाएंगी विडा ने Dirt.E K3 के 6Days लिमिटेड एडिशन को खास तौर पर रेस के 100वें आयोजन के मौके पर पेश किया है। कंपनी के अनुसार, इसकी सिर्फ 100 यूनिट बनाई जाएंगी। हर यूनिट इस रेस के एक एडिशन को सम्मान देने के लिए तैयार की गई है। बाइक के लाल और हरे रंग के साथ 6Days के खास लोगो इसे स्टैंडर्ड मॉडल से अलग बनाते हैं। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसके नए एडिशन की कीमत और बिक्री शुरू होने की तारीख का ऐलान नहीं किया है।