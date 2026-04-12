सस्ती और सुरक्षित भी! ₹1.30 लाख के अंदर आती हैं ये 5 डुअल-चैनल ABS बाइक्स; हीरो से लेकर TVS तक लिस्ट में

Apr 12, 2026 04:18 pm IST

आजकल सड़क पर बाइक चलाना किसी टास्क से कम नहीं है। कभी अचानक कुत्ता सामने आ जाता है तो कभी कोई बिना इंडिकेटर दिए मुड़ जाता है। ऐसे में 'डुअल-चैनल ABS' आपकी जान बचा सकता है।

आजकल सड़क पर बाइक चलाना किसी टास्क से कम नहीं है। कभी अचानक कुत्ता सामने आ जाता है तो कभी कोई बिना इंडिकेटर दिए मुड़ जाता है। ऐसे में 'डुअल-चैनल ABS' आपकी जान बचा सकता है। यह फीचर गीली या फिसलन भरी सड़क पर अचानक ब्रेक मारने पर बाइक के दोनों पहियों को जाम होने से रोकता है। इससे गाड़ी फिसलती नहीं है और आप गिरते नहीं हैं। पहले यह फीचर सिर्फ महंगी रेसिंग बाइक्स में आता था। हालांकि, अब यग फीचर्स बजट बाइक्स में भी मिलने लगा है। आइए जानते हैं इस फीचर्स से लैस 5 सस्ती बाइक्स पर के बारे में विस्तार से।

हीरो एक्सट्रीम 125R अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है तो हीरो की यह बाइक एक शानदार ऑप्शन है। इसके टॉप मॉडल में डुअल-चैनल ABS मिलता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 1.07 लाख रुपये है। बता दें कि 125cc इंजन के साथ आने वाली यह बाइक न सिर्फ देखने में स्पोर्टी है, बल्कि चलाने में भी बहुत हल्की और सुरक्षित है।

बजाज पल्सर N160 बजाज की पल्सर हमेशा से लड़कों की पहली पसंद रही है। पल्सर N160 के डुअल-चैनल ABS वैरिएंट की कीमत 1.17 लाख रुपये से शुरू होती है। इसका 160cc का इंजन काफी दमदार है और शहर की भागदौड़ में यह बहुत शानदार चलती है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि तेज स्पीड में भी ब्रेक मारने पर यह एकदम सीधे रुकती है।

टीवीएस अपाचे RTR 160 2V टीवीएस की अपाचे का पुराना लुक आज भी बहुतों को पसंद आता है। इसके डुअल-चैनल ABS वाले मॉडल की कीमत 1.24 लाख रुपये है। इसमें 159cc का इंजन है जो अच्छी पावर देता है। टीवीएस ने इसे अब नए नियमों के हिसाब से अपडेट कर दिया है। ऑफिस जाने वालों के लिए यह एक सॉलिड चॉइस है।

बजाज पल्सर NS160 जो लोग थोड़ा ज्यादा पावर और स्पोर्टी लुक चाहते हैं उनके लिए पल्सर NS160 बनी है। बता दें कि 1.29 लाख रुपये की कीमत वाली इस बाइक में डुअल-चैनल ABS के साथ 4-वॉल्व वाला तगड़ा इंजन मिलता है। यह बाइक उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें हाइवे पर बाइक दौड़ाने का शौक है।