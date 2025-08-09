hero to triumph here are 5 great options for bikes equipped with switchable rear abs Hero से Triumph तक: ये रहे स्विचेबल रियर ABS से लैस बाइक के 5 शानदार ऑप्शन; कीमत ₹3 लाख से कम, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़hero to triumph here are 5 great options for bikes equipped with switchable rear abs

Hero से Triumph तक: ये रहे स्विचेबल रियर ABS से लैस बाइक के 5 शानदार ऑप्शन; कीमत ₹3 लाख से कम

बजट सेगमेंट में पावरफुल बाइक ढूंढ रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। बता दें कि अब 3 लाख रुपये से कम कीमत में भी आपको ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे जो प्रीमियम फीचर्स से लैस हैं।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 10:21 AM
share Share
Follow Us on
Hero से Triumph तक: ये रहे स्विचेबल रियर ABS से लैस बाइक के 5 शानदार ऑप्शन; कीमत ₹3 लाख से कम

अगर आप ऑफ-रोड राइडिंग के शौकीन हैं और बजट सेगमेंट में पावरफुल बाइक ढूंढ रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। बता दें कि अब 3 लाख रुपये से कम कीमत में भी आपको ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे जो प्रीमियम फीचर्स से लैस हैं। खास बात यह है कि इन बाइक्स में स्विचेबल रियर ABS का फीचर मिलता है जो मिट्टी, कंकड़ और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर राइडिंग को और मजेदार बना देता है। आइए जानते हैं ऐसी ही 5 शानदार बाइक्स के बारे में।

Hero Xpulse 210

हीरो की नई Xpulse 210 एडवेंचर लवर्स के लिए बढ़िया ऑप्शन है। इसमें 210cc का दमदार इंजन, LED हेडलाइट, लंबी सस्पेंशन ट्रैवल और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स हैं। सबसे खास बात है कि इसमें फ्रंट और रियर दोनों पहियों पर ABS है। मार्केट में बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 1,75,800 रुपये है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Hero XPulse 210

Hero XPulse 210

₹ 1.76 - 1.86 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hero Xtreme 250R

Hero Xtreme 250R

₹ 1.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Scram 440

Royal Enfield Scram 440

₹ 2.08 - 2.15 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Triumph Scrambler 400 X

Triumph Scrambler 400 X

₹ 2.66 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
TVS Apache RTR 310

TVS Apache RTR 310

₹ 2.4 - 2.85 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Brixton Cromwell 1200 X

Brixton Cromwell 1200 X

₹ 9.1 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

Hero Xtreme 250R

यह बाइक स्ट्रीटफाइटर लुक और परफॉर्मेंस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। बाइक का 250cc इंजन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ड्रैग-टाइमर और पूरी तरह डिजिटल डिस्प्ले जैसे फीचर्स इसे खास बनाते हैं। रियर ABS स्विच ऑफ मोड इसे सिटी के साथ-साथ एडवेंचर राइडिंग के लिए भी फिट बनाता है। मार्केट में बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 1,79,900 रुपये है।

Royal Enfield Scram 440

इस सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड Scram 440 एक शानदार ऑप्शन है। बाइक का 443cc इंजन, मजबूत सस्पेंशन और रियर ABS ऑफ फीचर इसे लंबी और ऑफ-रोड राइड के लिए बेहतरीन बनाते हैं। मार्केट में बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 2,29,000 रुपये है।

Triumph Scrambler 400 X

ट्रायम्फ की यह बाइक स्टाइल और परफॉर्मेंस दोनों में नंबर वन है। इसमें दमदार 398cc इंजन, हाई-क्वालिटी सस्पेंशन, चौड़े टायर और रियर ABS ऑफ फीचर मिलता है जो इसे हर तरह के रास्तों पर मजेदार बनाता है। मार्केट में बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 2,62,996 रुपये है।

TVS Apache RTR 310

स्पोर्टी लुक और हाई-परफॉरमेंस चाहने वालों के लिए यह बाइक परफेक्ट है। बता दें कि 312cc इंजन, TFT डिस्प्ले, राइडिंग मोड्स और सुपरमोटो मोड जैसे फीचर्स के साथ यह बाइक ट्रैक से लेकर सिटी और ऑफ-रोड, हर जगह कमाल करती है। मार्केट में बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 2,42,990 रुपये है।

bikes Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।