Hero से Triumph तक: ये रहे स्विचेबल रियर ABS से लैस बाइक के 5 शानदार ऑप्शन; कीमत ₹3 लाख से कम

अगर आप ऑफ-रोड राइडिंग के शौकीन हैं और बजट सेगमेंट में पावरफुल बाइक ढूंढ रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। बता दें कि अब 3 लाख रुपये से कम कीमत में भी आपको ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे जो प्रीमियम फीचर्स से लैस हैं। खास बात यह है कि इन बाइक्स में स्विचेबल रियर ABS का फीचर मिलता है जो मिट्टी, कंकड़ और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर राइडिंग को और मजेदार बना देता है। आइए जानते हैं ऐसी ही 5 शानदार बाइक्स के बारे में।

Hero Xpulse 210 हीरो की नई Xpulse 210 एडवेंचर लवर्स के लिए बढ़िया ऑप्शन है। इसमें 210cc का दमदार इंजन, LED हेडलाइट, लंबी सस्पेंशन ट्रैवल और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स हैं। सबसे खास बात है कि इसमें फ्रंट और रियर दोनों पहियों पर ABS है। मार्केट में बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 1,75,800 रुपये है।

Hero Xtreme 250R यह बाइक स्ट्रीटफाइटर लुक और परफॉर्मेंस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। बाइक का 250cc इंजन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ड्रैग-टाइमर और पूरी तरह डिजिटल डिस्प्ले जैसे फीचर्स इसे खास बनाते हैं। रियर ABS स्विच ऑफ मोड इसे सिटी के साथ-साथ एडवेंचर राइडिंग के लिए भी फिट बनाता है। मार्केट में बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 1,79,900 रुपये है।

Royal Enfield Scram 440 इस सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड Scram 440 एक शानदार ऑप्शन है। बाइक का 443cc इंजन, मजबूत सस्पेंशन और रियर ABS ऑफ फीचर इसे लंबी और ऑफ-रोड राइड के लिए बेहतरीन बनाते हैं। मार्केट में बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 2,29,000 रुपये है।

Triumph Scrambler 400 X ट्रायम्फ की यह बाइक स्टाइल और परफॉर्मेंस दोनों में नंबर वन है। इसमें दमदार 398cc इंजन, हाई-क्वालिटी सस्पेंशन, चौड़े टायर और रियर ABS ऑफ फीचर मिलता है जो इसे हर तरह के रास्तों पर मजेदार बनाता है। मार्केट में बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 2,62,996 रुपये है।