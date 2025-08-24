hero to ktm know about 5 budget-friendly bikes that come with cruise control Hero से KTM तक: जानिए 5 बजट-फ्रेंडली बाइक्स जिनमें मिलता है क्रूज कंट्रोल, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़hero to ktm know about 5 budget-friendly bikes that come with cruise control

Hero से KTM तक: जानिए 5 बजट-फ्रेंडली बाइक्स जिनमें मिलता है क्रूज कंट्रोल

लंबी राइड का मजा तभी आता है जब हाथ थके बिना सफर स्मूद हो। पहले तक क्रूज कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर सिर्फ प्रीमियम टूरर बाइक्स में ही मिलते थे लेकिन अब हालात बदल चुके हैं।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 12:03 PM
share Share
Follow Us on
Hero से KTM तक: जानिए 5 बजट-फ्रेंडली बाइक्स जिनमें मिलता है क्रूज कंट्रोल

लंबी राइड का मजा तभी आता है जब हाथ थके बिना सफर स्मूद हो। पहले तक क्रूज कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर सिर्फ प्रीमियम टूरर बाइक्स में ही मिलते थे लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में कई बजट-फ्रेंडली बाइक्स आ गई हैं जिनमें यह टेक्नोलॉजी दी जा रही है। इससे न सिर्फ लंबी ट्रिप्स आसान हो जाएंगी बल्कि राइडिंग का मजा भी दोगुना होगा। आइए नजार डालते हैं 5 ऐसी ही सबसे किफायती बाइक्स पर जो अब क्रूज कंट्रोल के साथ आती हैं।

Hero Glamour X

बता दें कि 125cc कम्यूटर Glamour X इस वक्त भारत की सबसे सस्ती क्रूज कंट्रोल वाली बाइक है। इसमें राइड-बाय-वायर थ्रॉटल सिस्टम दिया गया है। साथ ही तीन राइडिंग मोड्स Eco, Road और Power का भी ऑप्शन है। डिजिटल कंसोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स इसे और खास बनाते हैं। मार्केट में इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 89,999 रुपये है।

TVS Apache RTR 310

स्पोर्ट्स-नेकेड कैटेगरी में TVS Apache RTR 310 काफी एडवांस फीचर्स के साथ आती है। इसमें कॉर्नरिंग क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है जो बाइक के झुकाव और स्पीड को अपने आप कंट्रोल करता है। लंबी राइड्स के लिए यह एक हाई-टेक और सेफ ऑप्शन बन गया है। मार्केट में इसकी एक्स-शोरूम कीमत 2.40 लाख रुपये है।

TVS Apache RR 310

टीवीएस RR310 मॉडल पूरी तरह फेयर्ड बाइक है जिसमें क्रूज कंट्रोल के अलावा चार राइडिंग मोड्स, TFT डिस्प्ले और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिलते हैं। यह बाइक न सिर्फ स्पोर्टी परफॉर्मेंस देती है बल्कि लंबी टूरिंग के लिए भी बढ़िया ऑप्शन है। इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 2.75 लाख रुपये है।

KTM 390 Duke

बता दें कि 2025 मॉडल में KTM 390 Duke को बड़ा अपडेट मिला है। अब यह बाइक क्रूज कंट्रोल फीचर, नया Ebony Black कलर, रीवर्क्ड चेसिस और एडजस्टेबल सस्पेंशन जैसी खूबियों के साथ आती है। इसमें 5-इंच का TFT डिस्प्ले भी दिया गया है। इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 2.95 लाख रुपये है।

KTM 390 Adventure X Plus

एडवेंचर-टूरिंग के शौकीनों के लिए यह बाइक एक किफायती पैकेज है। इसमें 19-इंच फ्रंट व्हील, लंबी ट्रैवल सस्पेंशन और राइडिंग मोड्स दिए गए हैं। क्रूज़ कंट्रोल इसे बजट एडवेंचर कैटेगरी में सबसे खास बना देता है। बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 3.03 लाख रुपये है।

Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।