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नंबर-1 मोटरसाइकिल वाली कंपनी अपने सभी टू-व्हीलर्स का फ्लेक्स फ्यूल वर्जन लाएगी, 2 साल में बदल जाएंगी

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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हीरो अपने सभी टू-व्हीलर्स के फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन लाने के लिए तैयार है, लेकिन वह ऐसा तभी करेगी जब इथेनॉल की सप्लाई और उपलब्धता बढ़ेगी। कंपनी का यह भी कहना है कि इन्हीं मॉडल्स को E100-कम्पैटिबल बनाने के लिए फिर से इंजीनियर किया जा सकता है। कंपनी ने पहले ही फ्लेक्स-फ्यूल के सेक्टर में कदम रख दिया है।

नंबर-1 मोटरसाइकिल वाली कंपनी अपने सभी टू-व्हीलर्स का फ्लेक्स फ्यूल वर्जन लाएगी, 2 साल में बदल जाएंगी

हीरो मोटोकॉर्प ने कन्फर्म किया है कि वह अगले एक-दो साल में अपने सभी टू-व्हीलर्स के फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन लाने की योजना बना रही है। अपने मौजूदा पोर्टफोलियो के E85-कम्पैटिबल वर्जन लॉन्च करने के अलावा, कंपनी पुराने BS6 टू-व्हीलर्स के लिए E85 रेट्रोफिट किट पर भी काम कर रही है। E85 का मतलब है पेट्रोल में 85% इथेनॉल का मिश्रण और सरकार कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए इसके इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है।

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दरअसल, हीरो अपने सभी टू-व्हीलर्स के फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन लाने के लिए तैयार है, लेकिन वह ऐसा तभी करेगी जब इथेनॉल की सप्लाई और उपलब्धता बढ़ेगी। कंपनी का यह भी कहना है कि इन्हीं मॉडल्स को E100-कम्पैटिबल बनाने के लिए फिर से इंजीनियर किया जा सकता है। कंपनी ने पहले ही फ्लेक्स-फ्यूल के सेक्टर में कदम रख दिया है। हाल ही में अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले दो प्रोडक्ट्स स्प्लेंडर प्लस और HF डीलक्स के E85-कम्पैटिबल मॉडल्स लॉन्च किए हैं। इन बाइक्स को कंपनी के जयपुर स्थित सेंटर फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी (CIT) में डेवलप किया गया है।

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यह कदम सरकार की उन कोशिशों के अनुरूप है, जिनमें वह अफॉर्डेबल तरीके से इसे अपनाने में तेजी लाने के लिए अपने सपोर्टिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क में बदलाव कर रही है। हीरो स्प्लेंडर प्लस और HF डीलक्स के E85-कम्पैटिबल वर्शन 2026 से मार्केट में आने शुरू हो जाएंगे। ये बाइक्स शुरू में दिल्ली और महाराष्ट्र के कुछ खास इलाकों में उपलब्ध होंगी।

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स्पेंडर फ्लेक्स फ्यूल की डिटेल
स्पेंडर फ्लेक्स फ्यूल की कीमत 82,810 रुपए है। जबकि, HF डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल की कीमत 72,792 रुपए है। कंपनी ने कहा कि इन बाइक्स का फ्लेक्स-फ्यूल वैरिएंट जुलाई 2026 से डीलरशिप के पास सेल के लिए उपलब्ध हो जाएगा। कंपनी इन्हें सबसे पहले महाराष्ट्र और दिल्ली के मार्केट उपलब्ध कराने वाली है। स्प्लेंडर और HF डीलक्स का फ्लेक्स फ्यूल वर्जन 20% (E20) से 85% (E85) तक इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल पर चल सकता है। अभी भारत में 20% इथेनॉल यानी E20 पेट्रोल स्टैंडर्ड फ्यूल के तौर पर बेचा जाता है। हीरो एचएफ डीलक्स E85 को नई दिल्ली में हुए भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में भी शोकेस किया गया था।

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नई स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूल में 97.2cc का इंजन लगा है, जो E85 फ्यूल पर चलने पर 8,000 rpm पर 8 hp और 6,000 rpm पर 8.3 NM का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें E20 से E85 तक फ्लेक्स फ्यूल कम्पैटिबिलिटी, हीरो की पेटेंटेड i3S आइडल-स्टॉप-स्टार्ट टेक्नोलॉजी, नया डिजिटल-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, साइड स्टैंड इंजन कट-ऑफ, ट्यूबलेस टायर और इथेनॉल ब्लेंडिंग को सपोर्ट करने के लिए मॉडिफाइड ECU और फ्यूल सिस्टम कम्पोनेंट्स भी मिलते हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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