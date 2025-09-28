एक्टिवा, शाइन, पल्सर जुपिटर छोड़ इस बाइक पर टूटे ग्राहक, बिक्री में शान से बनी नंबर-1; जानिए टॉप-10 में कौन-कौन

भारतीय ग्राहकों के बीच हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) की डिमांड हमेशा से रही है। एक बार फिर इसे सही साबित करते हुए हीरो स्प्लेंडर ने बीते महीने यानी अगस्त, 2025 में हुई टू-व्हीलर बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों के बीच हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) की डिमांड हमेशा से रही है। एक बार फिर इसे सही साबित करते हुए हीरो स्प्लेंडर ने बीते महीने यानी अगस्त, 2025 में हुई टू-व्हीलर बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। बता दें कि हीरो स्प्लेंडर ने बीते महीने 2.89 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,11,698 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी अगस्त, 2024 में यह आंकड़ा 3,02,934 यूनिट था। इस तरह हीरो स्प्लेंडर ने अकेले इस सेगमेंट की बिक्री में के 24.93 पर्सेंट मार्केट पर कब्जा कर लिया। आइए जानते हैं बीते महीने 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले टू-व्हीलर की बिक्री के बारे में विस्तार से।

करीब 60% बढ़ गई जुपिटर की बिक्री बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर होंडा एक्टिवा रहा। होंडा एक्टिवा ने इस दौरान 7.39 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,44,271 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा शाइन रही। होंडा शाइन ने इस दौरान 6.32 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,63,963 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस जूपिटर रहा। टीवीएस जूपिटर ने इस दौरान 5.43 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,42,411 यूनिट स्कूटर की बिक्री की।

सातवें नंबर पर रहा सुजुकी एक्सेस दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर बजाज पल्सर रही। बजाज पल्सर में इस दौरान 61.21 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,09,382 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हीरो एचएफ डीलक्स रही। हीरो एचएफ डीलक्स ने इस दौरान 6.09 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 89,762 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सुजुकी एक्सेस रहा। सुजुकी एक्सेस ने इस दौरान 2.60 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 60,807 यूनिट स्कूटर की बिक्री की।

करीब 7% घट गई प्लैटिना की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर टीवीएस अपाचे रही। टीवीएस अपाचे ने इस दौरान 49.94 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 45,038 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस एक्सएल रही। टीवीएस एक्सएल ने इस दौरान 1.48 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 43,886 यूनिट मोपेड की बिक्री की। जबकि दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में बजाज प्लैटिना रही। बजाज प्लैटिना ने इस दौरान 6.69 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 39,110 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।