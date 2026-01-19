महंगी हुई भारत की नंबर-1 बाइक हीरो स्प्लेंडर प्लस, बुकिंग से पहले देखें नई प्राइस लिस्ट
हीरो ने स्प्लेंडर प्लस की कीमतों में इजाफा कर दिया है। कंपनी ने हाल ही में इसकी नई कीमतें जारी की हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक हीरो स्प्लेंडर प्लस (Hero Splendor Plus) को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने 2026 मॉडल ईयर के लिए स्प्लेंडर प्लस (Splendor Plus) की कीमतों में इजाफा कर दिया है। हालांकि, राहत की बात यह है कि यह बढ़ोतरी बहुत मामूली है और इससे ग्राहकों के खरीद फैसले पर खास असर पड़ने की उम्मीद नहीं है।
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|Drum
|Rs. 73,902
|Rs. 74,152
|Rs. 250
|i3S
|Rs. 75,055
|Rs. 75,305
|Rs. 250
|125 Million
|Rs. 76,437
|Rs. 76,437
|0
|Xtec
|Rs. 77,428
|Rs. 77,678
|Rs. 250
|Xtec 2.0
|Rs. 79,964
|Rs. 80,214
|Rs. 250
किन वैरिएंट्स की कीमत बढ़ी?
हीरो स्प्लेंडर प्लस (Hero Splendor Plus) लाइन-अप के लगभग सभी वैरिएंट्स की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। हाल ही में लॉन्च हुई 125 मिलियन एडिशन (Million Edition) को छोड़कर बाकी सभी वैरिएंट्स महंगे हुए हैं। कंपनी ने फिलहाल कीमतों में एक समान और सीमित बढ़ोतरी की है।
कीमतें क्यों बढ़ाईं?
माना जा रहा है कि हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने यह फैसला बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की भरपाई के लिए लिया है। हालांकि, कीमतों में बढ़ोतरी इतनी कम है कि आम ग्राहक पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। यही वजह है कि स्प्लेंडर प्लस (Splendor Plus) आज भी हीरो (Hero) की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक बनी हुई है।
पहले ही 80,000 रुपये पार कर चुकी है कीमत
पिछले कुछ सालों में स्प्लेंडर प्लस (Splendor Plus) की कीमत धीरे-धीरे बढ़ती गई है। 2025 की शुरुआत में इसका बेस वैरिएंट 80,000 रुपये के पार पहुंच गया था। हालांकि, 22 सितंबर 2025 से लागू GST 2.0 ने कीमतों को संतुलित रखने में मदद की, जिससे यह बाइक अब भी बजट सेगमेंट में बनी हुई है।
क्या अब भी खरीदना सही है?
अगर आप एक कम मेंटेनेंस, शानदार माइलेज और भरोसेमंद बाइक की तलाश में हैं, तो स्प्लेंडर प्लस (Hero Splendor Plus) अब भी एक मजबूत विकल्प है। हल्की-सी कीमत बढ़ोतरी के बावजूद, इसकी लोकप्रियता और वैल्यू-फॉर-मनी अपील में कोई कमी नहीं आई है।
2026 में कीमतें थोड़ी बढ़ी हैं, लेकिन हीरो स्प्लेंडर प्लस (Hero Splendor Plus) की पहचान और भरोसा पहले जैसा ही बरकरार है। यही वजह है कि यह बाइक आज भी लाखों भारतीयों की पहली पसंद बनी हुई है।
