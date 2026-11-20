हीरो स्प्लेंडर प्लस के 4 वैरिएंट की बात करें तो इसमें स्प्लेंडर+, स्प्लेंडर+ फ्लेक्स, स्प्लेंडर+ XTEC और स्प्लेंडर+ XTEC 2.0 शामिल हैं। फ्लेक्स वैरिएंट को छोड़कर, बाकी तीनों में एक जैसा ही इंजन लगा है।

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हीरो मोटोकॉर्प के पोर्टफोलियो में स्प्लेंडर सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल है। ये देश की भी सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है। अक्टूबर में इसकी 4.15 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं। अपने बेहतरीन डिजाइन, लो मेंटेनेंस, दमदार माइलेज की वजह से इसकी बिक्री हर महीने दनादन होती है। देश के 100cc कम्यूटर मोटरसाइकिल का मतलब ही स्प्लेंडर प्लस है। स्प्लेंडर को 32 साल पहले लॉन्च किया गया था। कंपनी अब इसे कुल 4 वैरिएंट में बेच रही है, जिनमें अलग-अलग फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी ने इन सभी वैरिएंट की कीमतें 3,086 रुपए तक बढ़ा दी हैं।

स्प्लेंडर प्लस के 4 वैरिएंट की बात करें तो इसमें स्प्लेंडर+, स्प्लेंडर+ फ्लेक्स, स्प्लेंडर+ XTEC और स्प्लेंडर+ XTEC 2.0 शामिल हैं। फ्लेक्स वैरिएंट को छोड़कर, बाकी तीनों में एक जैसा ही इंजन लगा है। XTEC वैरिएंट में एनालॉग-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो ब्लूटूथ के जरिए कॉल और SMS अलर्ट की सुविधा देता है। इसके डिजिटल डिस्प्ले पर रियल-टाइम माइलेज भी दिखता है। वहीं, XTEC 2.0 में हैलोजन हेडलाइट की जगह LED यूनिट दी गई है और इंडिकेटर्स में हैजर्ड लाइट्स का फीचर भी जोड़ा गया है। हालांकि, हीरो सिर्फ XTEC वैरिएंट में ही फ्रंट डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देता है।

हीरो स्प्लेंडर प्लस वैरिएंट की कीमतें वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर स्प्लेंडर+ ड्रम Rs 77,777 Rs 78,912 Rs 1,135 स्प्लेंडर+ i3S Rs 78,910 Rs 80,045 Rs 1,135 स्प्लेंडर+ स्पेशल एडिशन Rs 78,580 Rs 81,666 Rs 3,086 स्प्लेंडर+ 125 मिलियन एडिशन Rs 80,531 Rs 81,666 Rs 1,135

पहले स्प्लेंडर+ में ब्लैक एंड एक्सेंट कलर ऑप्शन आता था, जिसे अब स्पेशल एडिशन नाम दे दिया गया है। इस नए नाम के साथ, स्पेशल एडिशन में 3 नए कलर ऑप्शन भी जोड़े गए हैं, जिसमें मैट ग्रे, मैट वर्नियर ग्रे और कैंडी ब्लेजिंग रेड शामिल हैं। बाकी वैरिएंट्स में स्प्लेंडर के ट्रेडिशनल कलर ऑप्शन ही मिलते हैं। इन सभी में फ्रंट ड्रम ब्रेक दिए गए हैं, इसलिए अगर आपको बेहतर ब्रेकिंग पावर चाहिए, तो आप XTEC वैरिएंट देख सकते हैं।

हीरो स्प्लेंडर+ XTEC की मौजूदा कीमत वैरिएंट मौजूदा कीमत स्प्लेंडर+ XTEC ड्रम ब्रेक Rs 82,418 स्प्लेंडर+ XTEC डिस्क ब्रेक Rs 85,461

खास बात यह है कि सबसे टॉप मॉडल मानी जाने वाली XTEC 2.0 में फ्रंट डिस्क ब्रेक का ऑप्शन ही नहीं है। यह सिर्फ ड्रम ब्रेक वाले एक ही वैरिएंट में आती है। स्प्लेंडर+ XTEC 2.0 ड्रम ब्रेक वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 84,549 रुपए है।

जहां तक फ्लेक्स वैरिएंट की बात है, हीरो मोटोकॉर्प के CEO हर्षवर्धन चितले ने हाल ही में बताया था कि कंपनी ने स्प्लेंडर+ और HF डीलक्स के फ्लेक्स वर्जन की 15,000 यूनिट्स भेजी हैं। इनके लॉन्च के बाद से सिर्फ स्प्लेंडर+ फ्लेक्स की कीमत बढ़ी है, जबकि HF डीलक्स अभी भी अपनी लॉन्च कीमत 72,792 रुपए पर ही बिक रही है।

हीरो स्प्लेंडर+ फ्लेक्स फ्यूल की कीमत वैरिएंट लॉन्च प्राइस मौजूदा कीमत अंतर स्प्लेंडर+ फ्लेक्स Rs 82,710 Rs 84,042 Rs 1,332