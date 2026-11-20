देश की नंबर-1 बाइक हीरो स्प्लेंडर को खरीदना हुआ महंगा, कंपनी ने ₹3086 तक बढ़ाए; देखें नई लिस्ट
हीरो स्प्लेंडर प्लस के 4 वैरिएंट की बात करें तो इसमें स्प्लेंडर+, स्प्लेंडर+ फ्लेक्स, स्प्लेंडर+ XTEC और स्प्लेंडर+ XTEC 2.0 शामिल हैं। फ्लेक्स वैरिएंट को छोड़कर, बाकी तीनों में एक जैसा ही इंजन लगा है।
हीरो मोटोकॉर्प के पोर्टफोलियो में स्प्लेंडर सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल है। ये देश की भी सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है। अक्टूबर में इसकी 4.15 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं। अपने बेहतरीन डिजाइन, लो मेंटेनेंस, दमदार माइलेज की वजह से इसकी बिक्री हर महीने दनादन होती है। देश के 100cc कम्यूटर मोटरसाइकिल का मतलब ही स्प्लेंडर प्लस है। स्प्लेंडर को 32 साल पहले लॉन्च किया गया था। कंपनी अब इसे कुल 4 वैरिएंट में बेच रही है, जिनमें अलग-अलग फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी ने इन सभी वैरिएंट की कीमतें 3,086 रुपए तक बढ़ा दी हैं।
स्प्लेंडर प्लस के 4 वैरिएंट की बात करें तो इसमें स्प्लेंडर+, स्प्लेंडर+ फ्लेक्स, स्प्लेंडर+ XTEC और स्प्लेंडर+ XTEC 2.0 शामिल हैं। फ्लेक्स वैरिएंट को छोड़कर, बाकी तीनों में एक जैसा ही इंजन लगा है। XTEC वैरिएंट में एनालॉग-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो ब्लूटूथ के जरिए कॉल और SMS अलर्ट की सुविधा देता है। इसके डिजिटल डिस्प्ले पर रियल-टाइम माइलेज भी दिखता है। वहीं, XTEC 2.0 में हैलोजन हेडलाइट की जगह LED यूनिट दी गई है और इंडिकेटर्स में हैजर्ड लाइट्स का फीचर भी जोड़ा गया है। हालांकि, हीरो सिर्फ XTEC वैरिएंट में ही फ्रंट डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देता है।
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Honda SP 125
₹ 89,748 - 97,335
TVS Radeon
₹ 55,100 - 77,900
TVS Star City Plus
₹ 72,200 - 74,900
Bajaj Pulsar 125
₹ 85,677 - 91,610
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
Bajaj Pulsar 150
₹ 1.15 - 1.29 लाख
|हीरो स्प्लेंडर प्लस वैरिएंट की कीमतें
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|स्प्लेंडर+ ड्रम
|Rs 77,777
|Rs 78,912
|Rs 1,135
|स्प्लेंडर+ i3S
|Rs 78,910
|Rs 80,045
|Rs 1,135
|स्प्लेंडर+ स्पेशल एडिशन
|Rs 78,580
|Rs 81,666
|Rs 3,086
|स्प्लेंडर+ 125 मिलियन एडिशन
|Rs 80,531
|Rs 81,666
|Rs 1,135
पहले स्प्लेंडर+ में ब्लैक एंड एक्सेंट कलर ऑप्शन आता था, जिसे अब स्पेशल एडिशन नाम दे दिया गया है। इस नए नाम के साथ, स्पेशल एडिशन में 3 नए कलर ऑप्शन भी जोड़े गए हैं, जिसमें मैट ग्रे, मैट वर्नियर ग्रे और कैंडी ब्लेजिंग रेड शामिल हैं। बाकी वैरिएंट्स में स्प्लेंडर के ट्रेडिशनल कलर ऑप्शन ही मिलते हैं। इन सभी में फ्रंट ड्रम ब्रेक दिए गए हैं, इसलिए अगर आपको बेहतर ब्रेकिंग पावर चाहिए, तो आप XTEC वैरिएंट देख सकते हैं।
|हीरो स्प्लेंडर+ XTEC की मौजूदा कीमत
|वैरिएंट
|मौजूदा कीमत
|स्प्लेंडर+ XTEC ड्रम ब्रेक
|Rs 82,418
|स्प्लेंडर+ XTEC डिस्क ब्रेक
|Rs 85,461
खास बात यह है कि सबसे टॉप मॉडल मानी जाने वाली XTEC 2.0 में फ्रंट डिस्क ब्रेक का ऑप्शन ही नहीं है। यह सिर्फ ड्रम ब्रेक वाले एक ही वैरिएंट में आती है। स्प्लेंडर+ XTEC 2.0 ड्रम ब्रेक वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 84,549 रुपए है।
जहां तक फ्लेक्स वैरिएंट की बात है, हीरो मोटोकॉर्प के CEO हर्षवर्धन चितले ने हाल ही में बताया था कि कंपनी ने स्प्लेंडर+ और HF डीलक्स के फ्लेक्स वर्जन की 15,000 यूनिट्स भेजी हैं। इनके लॉन्च के बाद से सिर्फ स्प्लेंडर+ फ्लेक्स की कीमत बढ़ी है, जबकि HF डीलक्स अभी भी अपनी लॉन्च कीमत 72,792 रुपए पर ही बिक रही है।
|हीरो स्प्लेंडर+ फ्लेक्स फ्यूल की कीमत
|वैरिएंट
|लॉन्च प्राइस
|मौजूदा कीमत
|अंतर
|स्प्लेंडर+ फ्लेक्स
|Rs 82,710
|Rs 84,042
|Rs 1,332
स्प्लेंडर का यह वर्जन, कीमत और फीचर्स के मामले में बेस स्प्लेंडर+ और स्प्लेंडर+ XTEC के बीच आता है। ध्यान दें कि E85 फ्यूल पर चलने पर, यह वर्जन अपने E20 वाले मॉडलों की तुलना में 7% ज्यादा पावर (8.6hp Vs 8.02hp) और 3% ज्यादा टॉर्क (8.3Nm Vs 8.05Nm) देता है। कीमत बढ़ने के बावजूद, होंडा शाइन 100 (शुरुआती कीमत 65,642 रुपए), बजाज प्लेटिना (70,511 रुपए) और हीरो की अपनी HF डीलक्स (शुरुआती कीमत 59,477 रुपए) जैसी कई अन्य 100cc कम्यूटर बाइक्स के बीच, स्प्लेंडर+ अभी भी वैल्यू फॉर मनी वाला ऑप्शनबनी हुई है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें