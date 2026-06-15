ये क्या कर दिया हीरो ने? नई इथेनॉल वाली स्प्लेंडर और HF डीलक्स पर ₹4000 की छूट; जानिए नई कीमतें
हीरो मोटोकॉर्प ने हाल में ही अपनी पॉपुलर बाइक्स स्प्लेंडर प्लस और एचएफ डीलक्स के फ्लेक्स-फ्यूल अवतार को लॉन्च किया है। अब कंपनी इन दोनों मोटरसाइकिल पर 4,000 रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है।
भारत में इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल, हीरो मोटोकॉर्प ने हाल में ही अपनी सबसे पॉपुलर बाइक्स स्प्लेंडर प्लस (Splendor+) और एचएफ डीलक्स (HF Deluxe) के नए फ्लेक्स-फ्यूल अवतार लॉन्च कर दिए हैं। इस खास लॉन्चिंग के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। हालांकि, सबसे चौंकाने वाली और ग्राहकों को खुश करने वाली बात यह है कि लॉन्च होते ही कंपनी ने इन दोनों बाइकों पर 4,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया है। बता दें कि इन फ्लेक्स-फ्यूल बाइकों की डिलीवरी जुलाई, 2026 से शुरू होने जा रही है।
अब कीमतें लगभग बराबर
इस डिस्काउंट के बाद नई फ्लेक्स-फ्यूल बाइकों और सामान्य पेट्रोल बाइकों की कीमत का अंतर लगभग खत्म हो गया है। छूट के बाद स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 78,710 रुपये हो गई है। यानी यह रेगुलर स्प्लेंडर से महज 1,153 रुपये ही महंगी है। वहीं, एचएफ डीलक्स फ्लेक्स के मामले में तो खेल और भी मजेदार हो गया है। बता दें कि 4,000 रुपये के डिस्काउंट के बाद इसकी कीमत घटकर 68,792 रुपये रह गई है। इससे यह अपने रेगुलर पेट्रोल मॉडल से भी 1,650 रुपये सस्ती हो गई है। कंपनी का यह ऑफर जुलाई, 2026 तक लागू रहेगा।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hero Glamour
₹ 81,063 - 84,751
Hero HF Deluxe Pro
₹ 69,235
Hero HF Deluxe Flex Fuel
₹ 72,792
Hero Splendor Plus XTEC
₹ 91,952 - 95,315
कई सवाल हुए खड़े?
लॉन्च के तुरंत बाद डिस्काउंट देने के इस फैसले ने मार्केट में कई दिलचस्प सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल, अभी कुछ दिन पहले ही नितिन गडकरी ने एलान किया था कि देश में 100 पर्सेंट इथेनॉल (E100) ईंधन को कानूनी मंजूरी देने वाले कागजात पर साइन हो चुके हैं। हीरो की ये दोनों बाइकें देश की पहली ऐसी मास-मार्केट मोटरसाइकिलें हैं, जो 20 से लेकर 85 पर्सेंट तक इथेनॉल मिक्स पेट्रोल पर आराम से दौड़ सकती हैं। अभी भी लोग भविष्य की बचत से ज्यादा आज गाड़ी खरीदते वक्त उसकी कीमत पर ध्यान देते हैं।
कुछ ऐसा है पावरट्रेन
पावरट्रेन की बात करें तो इन दोनों मोटरसाइकिलों में हीरो का भरोसा माना जाने वाला वही पुराना 97.2cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है। हालांकि, ज्यादा इथेनॉल झेलने के लिए कंपनी ने इसके फ्यूल सिस्टम को अपग्रेड किया है और इसके कंप्यूटर (ECU) की मैपिंग में जरूरी बदलाव किए हैं। इसका फायदा यह होगा कि जैसे-जैसे देश में इथेनॉल की उपलब्धता बढ़ेगी, ये बाइकें बिना किसी परेशानी के उस पर चल सकेंगी। हीरो इन बाइकों को सबसे पहले दिल्ली और महाराष्ट्र के कुछ चुनिंदा इलाकों में ही बेचना शुरू करेगी।
क्यों मिला यह डिस्काउंट?
हीरो की तरफ से दी जा रही इस शुरुआती छूट को खरीदारों को इस नई तकनीक की तरफ खींचने की एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। कीमत को रेगुलर बाइकों के बराबर लाकर हीरो ने ग्राहकों के मन से महंगे होने का डर निकाल दिया है। जैसे-जैसे भारत उच्च इथेनॉल मिश्रण और भविष्य में E100 ईंधन की तरफ बढ़ेगा, इन शुरुआती फ्लेक्स-फ्यूल बाइकों की सफलता से ही तय होगा कि आम जनता इस बदलाव को कितनी जल्दी स्वीकार करती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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