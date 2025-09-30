इस बाइक को नंबर-1 से हटाना लगभग नामुमकिन! शाइन, पल्सर, अपाचे फिर पीछे; जानिए टॉप-10 में कौन-कौन

भारतीय ग्राहकों के बीच हीरो स्प्लेंडर की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी अगस्त, 2025 की बात करें तो इस दौरान एक बार फिर मोटरसाइकिल सेगमेंट में हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) ने बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों के बीच हीरो स्प्लेंडर की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी अगस्त, 2025 की बात करें तो इस दौरान एक बार फिर मोटरसाइकिल सेगमेंट में हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) ने बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। हीरो स्प्लेंडर ने इस दौरान 2.89 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,11,698 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी अगस्त 2024 में यह आंकड़ा 3,02,934 यूनिट था। आइए जानते हैं बीते महीने की 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल की बिक्री के बारे में विस्तार से।

61% बढ़ गई बजाज पल्सर की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर होंडा शाइन रही। होंडा शाइन ने इस दौरान 6.32 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,63,963 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में बजाज पल्सर रही। बजाज पल्सर ने इस दौरान 61.21 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,09,382 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हीरो एचएफ डीलक्स रही। हीरो एचएफ डीलक्स ने इस दौरान 6.09 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 89,762 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

सातवें नंबर पर रही क्लासिक 350 दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टीवीएस अपाचे रही। टीवीएस अपाचे ने इस दौरान 49.94 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 45,038 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में बजाज प्लैटिना रही। बजाज प्लैटिना ने इस दौरान 6.69 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 39,110 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 रही। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 ने इस दौरान 26.63 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 36,025 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।