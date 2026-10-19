30 दिनों में 4,31,279 घरों तक पहुंची यह देसी बाइक, बिक्री में शान से बनी नंबर-1; देखें टॉप-10 में कौन-कौन
भारतीय ग्राहकों का भरोसा एक बार फिर हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) ने जीत लिया है। बता दें कि बीते महीने यानी सितंबर, 2026 में हीरो स्प्लेंडर देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल बनी है।
भारतीय ग्राहकों का भरोसा एक बार फिर हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) ने जीत लिया है। बता दें कि बीते महीने यानी सितंबर, 2026 में हीरो स्प्लेंडर देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल बनी है। इस दौरान स्प्लेंडर ने कुल 4,31,279 यूनिट्स बाइक की बिक्री दर्ज की। इस तरह सालाना आधार पर स्प्लेंडर की बिक्री में करीब 12.49 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी सितंबर, 2025 में यह आंकड़ा 3,83,383 यूनिट्स का था। इस दौरान कुल बिक्री में स्प्लेंडर की हिस्सेदारी अकेले 38.00 पर्सेंट रही। आइए जानते हैं पिछले महीने देश की टॉप-10 मोटरसाइकिलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।
12.51% घट गई पल्सर की बिक्री
बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर होंडा शाइन रही। शाइन ने इस दौरान 2.64 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,89,941 यूनिट्स मोटरसाइकिल की बिक्री की। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस बजाज पल्सर रही। पल्सर ने इस दौरान 12.51 पर्सेंट की सालाना गिरावट के बावजूद कुल 1,36,313 यूनिट्स बाइक की बिक्री की। जबकि चौथे स्थान पर बिक्री की इस लिस्ट में हीरो एचएफ डीलक्स रही। एचएफ डीलक्स ने इस दौरान 3.37 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,14,064 यूनिट्स मोटरसाइकिल की बिक्री की।
अपाचे की डिमांड हाई
बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टीवीएस अपाचे रही। अपाचे ने इस दौरान 14.67 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 61,148 यूनिट्स बाइक्स की बिक्री की। वहीं, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 रही। क्लासिक 350 ने इस दौरान 16.90 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 47,286 यूनिट्स बाइक्स की बिक्री दर्ज की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा सीबी यूनिकॉर्न रही। यूनिकॉर्न ने इस दौरान 43.59 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 46,468 यूनिट्स मोटरसाइकिल बेचीं।
दसवें नंबर पर रही ग्लैमरइस
बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर बजाज प्लेटिना रही। प्लेटिना ने इस दौरान 39.04 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 37,952 यूनिट्स बाइक की बिक्री की। वहीं, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस राइडर रही। राइडर ने इस दौरान 13.34 पर्सेंट की सालाना गिरावट दर्ज करते हुए कुल 36,183 यूनिट्स की बिक्री की। इसके अलावा, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हीरो ग्लैमर रही। ग्लैमर ने इस दौरान 13.54 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 34,222 यूनिट्स मोटरसाइकिल की बिक्री की।
ओवरऑल 2.93% बढ़ी बिक्री
अगर टॉप-10 मोटरसाइकिलों की कुल बिक्री की बात करें तो सितंबर, 2026 भारतीय ऑटो मार्केट के लिए काफी अच्छा रहा। इन सभी कंपनियों ने मिलकर बीते महीने कुल 11,34,856 यूनिट्स बाइक्स की बिक्री की है। जबकि पिछले साल सितंबर, 2025 में यह आंकड़ा 11,02,572 यूनिट्स का था। इस तरह देश की टॉप-10 मोटरसाइकिलों की कुल बिक्री में सालाना आधार पर 2.93 पर्सेंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें