लोगों के दिलों-दिमाग से उतर ही नहीं रहा इस बाइक का खुमार, बिक्री में फिर नंबर-1; देखें टॉप-10 में कौन-कौन

भारतीय ग्राहकों के बीच मोटरसाइकिल की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में हुई बिक्री की बात करें तो एक बार फिर इस सेगमेंट में हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 05:08 PM
0

भारतीय ग्राहकों के बीच मोटरसाइकिल की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में हुई बिक्री की बात करें तो एक बार फिर इस सेगमेंट में हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। हीरो स्प्लेंडर ने इस दौरान 11.73 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,46,715 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जुलाई, 2024 में यह आंकड़ा 2,20,820 यूनिट था। आइए जानते हैं बीते महीने की 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल की बिक्री के बारे में विस्तार से।

53% बढ़ गई एचएफ डीलक्स की बिक्री

बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर होंडा शाइन रही। होंडा शाइन ने इस दौरान 2.29 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,59,658 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में बजाज पल्सर रही। बजाज पल्सर ने इस दौरान 16.67 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 79,817 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हीरो एचएफ डीलक्स रही। एचएफ डीलक्स ने इस दौरान 53.30 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 71,477 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

सातवें नंबर पर रही बजाज प्लैटिना

दूसरी ओर पांचवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस अपाचे रही। टीवीएस अपाचे ने इस दौरान 22.44 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 37,566 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस यूनिकॉर्न रही। यूनिकॉर्न ने इस दौरान 14.54 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 33,572 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में बजाज प्लैटिना रही। बजाज प्लैटिना ने इस दौरान 1.72 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 29,424 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

दसवें नंबर पर रही हंटर 350

बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 रही। क्लासिक 350 ने इस दौरान 24.06 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 26,516 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस राइडर रही। टीवीएस राइडर ने इस दौरान 0.15 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 24,511 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड हंटर 350 रही। रॉयल एनफील्ड हंटर 350 ने इस दौरान 30.39 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 18,373 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

