पिछले 30 दिनों में 3.53 लाख लोगों ने खरीद डाली यह बाइक, बिक्री में बनी नंबर-1; देखें टॉप-10 की लिस्ट

भारतीय ग्राहकों का भरोसा एक बार फिर हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) ने जीत लिया है। बता दें कि बीते महीने यानी जून, 2026 में हीरो स्प्लेंडर देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल बनी है।

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भारतीय ग्राहकों का भरोसा एक बार फिर हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) ने जीत लिया है। बता दें कि बीते महीने यानी जून, 2026 में हीरो स्प्लेंडर देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल बनी है। इस दौरान स्प्लेंडर ने कुल 3,53,024 यूनिट्स बाइक की बिक्री दर्ज की। इस तरह सालाना आधार पर स्प्लेंडर की बिक्री में 7 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी जून, 2025 में यह आंकड़ा 3,31,057 यूनिट्स का था। आइए जानते हैं पिछले महीने देश की टॉप-10 मोटरसाइकिलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

होंडा शाइन की रफ्तार बरकरार बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर होंडा शाइन का जलवा रहा। शाइन ने इस दौरान 22 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,34,089 यूनिट्स मोटरसाइकिल की बिक्री की। वहीं, तीसरे नंबर पर इस लिस्ट में बजाज पल्सर ने अपनी जगह पक्की की। पल्सर ने इस दौरान 12 पर्सेंट की सालाना गिरावट के बावजूद कुल 80,363 यूनिट्स बाइक बेचीं। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस अपाचे रही। अपाचे ने इस दौरान 34 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 55,382 यूनिट्स बाइक्स की बिक्री की है।

क्लासिक 350 की डिमांड हाई बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हीरो एचएफ डीलक्स रही। एचएफ डीलक्स ने इस दौरान 56 पर्सेंट की गिरावट के साथ कुल 44,292 यूनिट्स बाइक्स की बिक्री की। वहीं, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 रही। क्लासिक 350 ने इस दौरान 39 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 40,660 यूनिट्स बाइक्स की बिक्री की। वहीं, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा सीबी यूनिकॉर्न 150 का नाम आता है। यूनिकॉर्न ने इस दौरान कुल 37,617 यूनिट्स मोटरसाइकिल की बिक्री की।