ग्राहकों को जमकर पसंद आ रही हीरो की 2 बाइक्स, सिर्फ ₹82.12 प्रति लीटर वाले फ्यूल पर दौड़ रहीं
यह अभी एक लिमिटेड लॉन्च है, इसलिए अगर हीरो इनकी उपलब्धता पूरे देश में बढ़ाती है, तो शुरुआती रिस्पॉन्स का पैमाना बदल सकता है। स्प्लेंडर+ फ्लेक्स की कीमत अभी इसके बेस E20-ओनली मॉडल से 5,133 रुपए ज्यादा है।
हीरो मोटोकॉर्प ने जून में स्प्लेंडर+ फ्लेक्स और HF डीलक्स फ्लेक्स लॉन्च की थीं। ये दोनों मोटरसाइकिल E20 से E85 इथेनॉल ब्लेंड पर चल सकती हैं। इसके दो हफ्ते बाद ही इनकी कीमत में 4,000 रुपए की कटौती कर दी थी। हालांकि, ऐसा लगता है कि इन दोनों मोटरसाइकिलों की डिमांड हीरो की शुरुआती उम्मीद से कहीं ज्यादा रही, इसमें स्प्लेंडर+ ऊपर रही। कंपनी ने Q2 FY27 अर्निंग्स कॉल के दौरान इस डिटेल को शेयर किया।
कंपनी के पहले फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में CEO हर्षवर्धन चितले ने इनकी डिस्पैच के आंकड़े साझा किए। उन्होंने बताया कि अभी यह चुनिंदा डीलरशिप पर ही बेची जा रही हैं, क्योंकि E85 फ्यूल अभी पूरे देश में उपलब्ध नहीं है। हीरो मोटोकॉर्प ने बताया कि ग्राहक उन बाजारों में भी इन फ्लेक्स-फ्यूल मोटरसाइकिलों को खरीद रहे हैं, जहां केवल E20 फ्यूल ही उपलब्ध है। इससे पता चलता है कि इन व्हीकल की फ्लेक्सिबिलिटी लोगों के लिए काफी मायने रखती है।
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Hero HF 100
₹ 59,489
Hero Splendor Plus XTEC
₹ 82,418 - 85,461
यह अभी एक लिमिटेड लॉन्च है, इसलिए अगर हीरो इनकी उपलब्धता पूरे देश में बढ़ाती है, तो शुरुआती रिस्पॉन्स का पैमाना बदल सकता है। स्प्लेंडर+ फ्लेक्स की कीमत अभी इसके बेस E20-ओनली मॉडल से 5,133 रुपए ज्यादा है, लेकिन यह लंबे समय तक चलने का भरोसा देती है। यही वजह है कि इसे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसके अलावा, E85 फ्यूल पर चलने पर ये दोनों मोटरसाइकिलें अपने E20 वाले मॉडलों की तुलना में 7% ज्यादा पावर और 3% ज्यादा टॉर्क जनरेट करती है।
कंपनी ने फ्यूल टाइप, बाजार या मॉडल के हिसाब से डिस्पैच का अलग-अलग डिटेल नहीं दी है, लेकिन ऐसा मानना है कि स्प्लेंडर+ की डिमांड ज्यादा हो सकती है, क्योंकि केवल इसी की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। याद दिला दें कि HF डीलक्स को 72,792 रुपए में लॉन्च किया गया था और यह अभी भी उसी कीमत पर मिल रही है। वहीं, स्प्लेंडर+ को 82,710 रुपए में लॉन्च किया गया था, लेकिन अब इसकी कीमत 1,332 रुपए बढ़कर 84,042 रुपए हो गई है।
हालांकि, HF डीलक्स फ्लेक्स के कम लोकप्रिय होने का एक कारण यह भी हो सकता है कि इसकी कीमत इसके बेस E20-ओनली मॉडल से 13,315 रुपए अधिक है। बता दें कि नई दिल्ली में E85 पेट्रोल की कीमत 82.12 रुपए प्रति लीटर है। हीरो की ये मोटरसाइकिल उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है, जो फ्यूल में इथेनॉल ब्लेंडिंग की चिंता से फ्री रहना चाहते हैं। वैसे, भारतीय बाजार में E20 फ्यूल सपोर्ट वाली कई मोटरसाइकिल लॉन्च हो चुकी हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें