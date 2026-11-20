यह अभी एक लिमिटेड लॉन्च है, इसलिए अगर हीरो इनकी उपलब्धता पूरे देश में बढ़ाती है, तो शुरुआती रिस्पॉन्स का पैमाना बदल सकता है। स्प्लेंडर+ फ्लेक्स की कीमत अभी इसके बेस E20-ओनली मॉडल से 5,133 रुपए ज्यादा है।

ग्राहकों को जमकर पसंद आ रही हीरो की 2 मोटरसाइकिल

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हीरो मोटोकॉर्प ने जून में स्प्लेंडर+ फ्लेक्स और HF डीलक्स फ्लेक्स लॉन्च की थीं। ये दोनों मोटरसाइकिल E20 से E85 इथेनॉल ब्लेंड पर चल सकती हैं। इसके दो हफ्ते बाद ही इनकी कीमत में 4,000 रुपए की कटौती कर दी थी। हालांकि, ऐसा लगता है कि इन दोनों मोटरसाइकिलों की डिमांड हीरो की शुरुआती उम्मीद से कहीं ज्यादा रही, इसमें स्प्लेंडर+ ऊपर रही। कंपनी ने Q2 FY27 अर्निंग्स कॉल के दौरान इस डिटेल को शेयर किया।

कंपनी के पहले फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में CEO हर्षवर्धन चितले ने इनकी डिस्पैच के आंकड़े साझा किए। उन्होंने बताया कि अभी यह चुनिंदा डीलरशिप पर ही बेची जा रही हैं, क्योंकि E85 फ्यूल अभी पूरे देश में उपलब्ध नहीं है। हीरो मोटोकॉर्प ने बताया कि ग्राहक उन बाजारों में भी इन फ्लेक्स-फ्यूल मोटरसाइकिलों को खरीद रहे हैं, जहां केवल E20 फ्यूल ही उपलब्ध है। इससे पता चलता है कि इन व्हीकल की फ्लेक्सिबिलिटी लोगों के लिए काफी मायने रखती है।

यह अभी एक लिमिटेड लॉन्च है, इसलिए अगर हीरो इनकी उपलब्धता पूरे देश में बढ़ाती है, तो शुरुआती रिस्पॉन्स का पैमाना बदल सकता है। स्प्लेंडर+ फ्लेक्स की कीमत अभी इसके बेस E20-ओनली मॉडल से 5,133 रुपए ज्यादा है, लेकिन यह लंबे समय तक चलने का भरोसा देती है। यही वजह है कि इसे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसके अलावा, E85 फ्यूल पर चलने पर ये दोनों मोटरसाइकिलें अपने E20 वाले मॉडलों की तुलना में 7% ज्यादा पावर और 3% ज्यादा टॉर्क जनरेट करती है।

कंपनी ने फ्यूल टाइप, बाजार या मॉडल के हिसाब से डिस्पैच का अलग-अलग डिटेल नहीं दी है, लेकिन ऐसा मानना ​​है कि स्प्लेंडर+ की डिमांड ज्यादा हो सकती है, क्योंकि केवल इसी की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। याद दिला दें कि HF डीलक्स को 72,792 रुपए में लॉन्च किया गया था और यह अभी भी उसी कीमत पर मिल रही है। वहीं, स्प्लेंडर+ को 82,710 रुपए में लॉन्च किया गया था, लेकिन अब इसकी कीमत 1,332 रुपए बढ़कर 84,042 रुपए हो गई है।