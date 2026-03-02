Hindustan Hindi News
इस कंपनी ने किया धमाका! 28 दिन में बेच डाली 5.58 लाख से ज्यादा बाइक्स, बिक्री में 44% की जबरदस्त ग्रोथ

Mar 02, 2026 03:19 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
हीरो ने फरवरी 2026 में धमाकेदार बिक्री हासिल की है। कंपनी ने सिर्फ 28 दिन में 5.58 लाख से ज्यादा सेलिंग कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। इसकी बिक्री में 44% की जबरदस्त छलांग दर्ज की गई है। 

0

देश की सबसे बड़ी दोपहिया कंपनी हीरो (Hero MotoCorp) ने फरवरी 2026 में ऐसा प्रदर्शन किया है, जिसने पूरे ऑटो सेक्टर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कंपनी ने इस महीने कुल 5,58,216 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल फरवरी 2025 (3,88,068 यूनिट्स) के मुकाबले 43.84% ज्यादा है, यानी साफ है कि हीरो की रफ्तार अब और तेज हो चुकी है। आइए कंपनी की सेल्स रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

मोटरसाइकिल बनी असली ताकत

फरवरी 2026 में मोटरसाइकिल की बिक्री रही 4,99,756 यूनिट्स, जो सालाना आधार पर 41.85% की बढ़त है। यह सेगमेंट अब भी हीरो की कुल बिक्री की रीढ़ बना हुआ है। महीने-दर-महीने (MoM) भी मोटरसाइकिल सेल्स में हल्की बढ़त (0.78%) देखने को मिली।

स्कूटर में 63% की जोरदार उछाल

स्कूटर सेगमेंट ने तो कमाल ही कर दिया। फरवरी 2026 में 58,460 यूनिट्स की बिक्री हुई, जो पिछले साल के मुकाबले 63.5% ज्यादा है। हालांकि, जनवरी 2026 के मुकाबले थोड़ी गिरावट (-5.68%) जरूर रही, लेकिन सालाना ग्रोथ बेहद मजबूत है।

घरेलू बाजार में जबरदस्त डिमांड

घरेलू बाजार में जबरदस्त डिमांड देखने को मिली। कंपनी की घरेलू बिक्री 5,16,968 यूनिट्स (+44.69% YoY) रही। वहीं, निर्यात (Exports) 41,248 यूनिट्स (+34.04% YoY) तक पहुंच गया। निर्यात में भी महीने-दर-महीने 9.52% की बढ़त दर्ज की गई है, यानी हीरो की पकड़ सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी मजबूत हो रही है।

FY26 में अब तक का प्रदर्शन (Year-To-Date)

FY26 में मोटरसाइकिल की सेल 53,10,166 यूनिट (+6.85%) रही। वहीं, स्कूटर की सेल 5,60,470 यूनिट्स (+47.60%) रही। इसके अलावा घरेलू बिक्री 55,13,543 यूनिट्स (+8.07%) और निर्यात 3,57,093 यूनिट्स (+44.04%) का रहा। इस तरह से कंपनी की कुल बिक्री 58,70,636 यूनिट्स (+9.74%) रही। यह आंकड़े बताते हैं कि स्कूटर और एक्सपोर्ट सेगमेंट कंपनी की ग्रोथ के बड़े इंजन बनकर उभरे हैं।

इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी रफ्तार

हीरो का इलेक्ट्रिक ब्रांड VIDA भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। फरवरी 2026 में VIDA ने 12,514 VAHAN रजिस्ट्रेशन दर्ज किए। कंपनी का दावा है कि उसकी मार्केट शेयर में पिछले साल के मुकाबले तीन गुना बढ़ोतरी हुई है।

करीब 5.6 लाख यूनिट्स की मासिक बिक्री के साथ हीरो ने साफ कर दिया है कि कम्यूटर सेगमेंट में उसकी पकड़ मजबूत है। स्कूटर की तेज रफ्तार, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में विस्तार और एक्सपोर्ट ग्रोथ, ये तीनों मिलकर कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। फरवरी 2026 के आंकड़े बताते हैं कि हीरो सिर्फ बाजार में मौजूद नहीं है, बल्कि लीडरशिप को और मजबूत कर रहा है।

Auto News Hindi Hero Motocorp

