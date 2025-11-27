हीरो की ये बाइक फिर बनी नंबर-1, 56% मार्केट के साथ टॉप पर पहुंची; माइलेज है इसकी बड़ी वजह

संक्षेप: अक्टूबर 2025 में हीरो की सेल्स रिपोर्ट शेयर कर दी है। हीरो की स्प्लेंडर (Splendor) नंबर-1 पोजिशन पर रही। वहीं, एक्सपल्स (Xpulse) और करिज्मा (Karizma) ने जबरदस्त वापसी दिखाई। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

अक्टूबर 2025 में हीरो मोटोकॉर्प दुनिया का सबसे बड़ा टू-व्हीलर निर्माता रहा। हीरो मोटोकॉर्प मिली-जुली सेल्स परफॉर्मेंस के साथ सुर्खियों में है, जहां कंपनी की कुल बिक्री में गिरावट दर्ज की गई, वहीं कई मॉडलों ने शानदार बढ़त भी दिखाई। खास बात यह है कि हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) न केवल कंपनी की, बल्कि पूरे भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक बनी रही। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हीरो की कुल बिक्री में 7.71% की गिरावट

अक्टूबर 2025 में हीरो ने कुल 6,03,615 यूनिट्स की बिक्री की। यह पिछले साल के 6,54,063 यूनिट की तुलना में 7.71% कम है, यानी कंपनी ने 50,448 यूनिट्स की कम बिक्री हुई। यह गिरावट तब आई है, जब GST 2.0 के कारण कीमतें कम हुईं और फेस्टिव सीजन भी था।

टॉप सेलिंग हीरो बाइक्स

1- हीरो स्प्लेंडर की बिक्री

हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) की 3,40,131 यूनिट सेल हुईं। ये भारत की नंबर-1 बाइक है। इसकी सेल में 13.15% की गिरावट (पिछले साल 3,91,612 यूनिट्स) आई। फिर भी 56% मार्केट शेयर के साथ ये बाइक टॉप पर पहुंच गई।

2- हीरो HF डिलक्स की बिक्री

हीरो HF डिलक्स की बिक्री 1,13,998 यूनिट्स रही। हीरो HF डिलक्स की 1,13,998 यूनिट्स सेल हुई, जो 8.32% की गिरावट है।

3- हीरो ग्लेमर (Hero Glamour) की 28,823 यूनिट सेल

हीरो ग्लेमर (Hero Glamour) की 28,823 यूनिट सेल हुई, जो 18.34% की बढ़ोतरी है। ये इसमें स्पोर्टी लुक और बेहतर माइलेज की वजह से डिमांड में है। स्कूटर सेगमेंट में हीरो की वापसी हो रही है और इसकी डेस्टिनी (Destini) धमाल मचा रही है। अक्टूबर 2025 में स्कूटर सेगमेंट ने हीरो को तगड़ा बूस्ट दिया है। डेस्टिनी 125 (Destini 125) की 83.93% की भारी वृद्धि हुई है। इसकी बिक्री 26,754 यूनिट्स हुई। इसकी स्टाइलिश, फीचर-लोडेड और वैल्यू-फॉर-मनी का कमाल है।

विडा इलेक्ट्रिक स्कूटर (Vida Electric Scooter) की 60.22% की बढ़त है। इसकी बिक्री 14,019 यूनिट्स रही। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में विडा (Vida) ब्रांड तेजी से आगे बढ़ रही है। हीरो जल्द अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ला सकती है।

हीरो प्लेजर की 12,915 यूनिट सेल

हीरो प्लेजर की 12,915 यूनिट सेल हुई, जो 1.46% की मामूली बढ़ोतरी है। वहीं, हीरो जूम 125 की 7,581 यूनिट सेल हुई। इसमें 31.25% की YoY ग्रोथ हुई। स्पोर्ट्स सेगमेंट में एक्सट्रीम (Xtreme), एक्सपल्स (Xpulse) और करिज्मा (Karizma) को अपडेट मिला।

एक्सपल्स (Xpulse) की 111.86% की ग्रोथ

हीरो एक्सपल्स (Xpulse) की बिक्री दोगुनी से भी ज्यादा हुई, जो 4,161 यूनिट की सेल है। बता दें कि इस एडवेंचर बाइक का क्रेज लगातार बढ़ता रहा है।

एक्सट्रीम 125R की 24,582 यूनिट सेल

एक्सट्रीम 125R की 24,582 यूनिट सेल हुई, जो 38.14% गिरावट है। सेगमेंट में इसकी कड़ी प्रतिस्पर्धा एक्सट्रीम 160/200 से होती है, जिसकी सेल 2,670 यूनिट्स रही। वहीं, एक्सट्रीम 250R (Xtreme 250R) की सेल 833 यूनिट्स रही। इसमें Xoom 160 की सेल 453 यूनिट्स रही।

करिज्मा 210 की सेल

हीरो करिज्मा 210 की सेल में 685.71% की बंपर ग्रोथ देखी गई। इसकी बिक्री 55 यूनिट्स (पिछले साल सिर्फ 7) रही। रीलॉन्च के बाद करिज्मा (Karizma) का क्रेज फिर लौट रहा है।

मैवरिक 440 की 0 यूनिट सेल

हीरो मैवरिक 440 की सेल 0 यूनिट रही।