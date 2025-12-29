30 दिन में 3.30 लाख लोगों ने खरीदा, सीना तान फिर बनी देश की नंबर-1 बाइक; माइलेज में किसी के बस का नहीं इसे पछाड़ पाना
हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने नवंबर 2025 में दमदार प्रदर्शन किया है। कंपनी ने घरेलू बाजार में पिछले महीने कुल 5,55,220 यूनिट्स की बिक्री की। कंपनी की हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) एक बार फिर से देश की नंबर-1 बाइक बनी गई। इसने अकेले दम पर 3,33,660 यूनिट की सेल हासिल की।
देश की सबसे बड़ी दोपहिया निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने नवंबर 2025 में दमदार प्रदर्शन किया है। कंपनी ने घरेलू बाजार में कुल 5,55,220 यूनिट्स की बिक्री की, जो कि नवंबर 2024 के मुकाबले 31.75% ज्यादा है। पिछले साल इसी महीने कंपनी ने 4,21,429 यूनिट्स बेची थीं। हालांकि, अक्टूबर 2025 की तुलना में बिक्री में 8% की गिरावट देखी गई है। यह गिरावट फेस्टिव सीजन खत्म होने के बाद आमतौर पर देखने को मिलती है।
स्प्लेंडर फिर बनी हीरो की रीढ़
हीरो (Hero) की सफलता का सबसे बड़ा कारण एक बार फिर स्प्लेंडर (Splendor) रही। नवंबर 2025 में स्प्लेंडर (Splendor) बिक्री 3,33,660 यूनिट रही। वहीं, YoY ग्रोथ करीब 20% रही।
HF डिलक्स की बिक्री 91,082 यूनिट
स्प्लेंडर के साथ ही HF डिलक्स (Deluxe) ने भी शानदार प्रदर्शन किया। HF डिलक्स की बिक्री 91,082 यूनिट रही, जो 48.7% की YoY ग्रोथ है। इन दोनों कम्यूटर बाइक्स ने मिलकर हीरो (Hero) की कुल घरेलू बिक्री का आधा से भी ज्यादा हिस्सा संभाला, जिससे साफ है कि एंट्री-लेवल सेगमेंट में हीरो (Hero) की पकड़ अभी भी बेहद मजबूत है।
स्कूटर सेगमेंट में डेस्टिनी 125 की जबरदस्त छलांग
हीरो (Hero) के स्कूटर पोर्टफोलियो में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में डेस्टिनी 125 (Destini 125) रही। डेस्टिनी 125 (Destini 125 बिक्री) की बिक्री 27,036 यूनिट रही। इसकी YoY ग्रोथ 204.6% की रही।
अन्य स्कूटर्स की बात करें तो पता चलता है कि प्लेजर (Pleasure) की सेल 12,067 यूनिट (करीब 29% YoY गिरावट) रही और जूम (Xoom) 125 ने 3,985 यूनिट (59% से ज्यादा YoY ग्रोथ) की ग्रोथ हासिल की। यह आंकड़े दिखाते हैं कि हीरो (Hero) स्कूटर सेगमेंट में धीरे-धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है।
ग्लेमर, पैशन और एक्स्ट्रीम में रफ्तार
कम्यूटर से आगे बढ़ते हुए हीरो (Hero) की मिड-सेगमेंट बाइक्स में भी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। ग्लेमर (Glamour) ने 100% से ज्यादा YoY ग्रोथ हासिल की। वहीं, पैशन (Passion) ने 93% YoY ग्रोथ हासिल की। इसके अलावा एडवेंचर सेगमेंट में 29% YoY ग्रोथ के साथ एक्सपल्स (Xpulse) ने 2,501 यूनिट की बिक्री हासिल की। वहीं, परफॉर्मेंस बाइक्स जैसे Xtreme 160/200, Xtreme 250R और करिज्मा 210 की बिक्री संख्या भले ही कम रही हो, लेकिन इनकी डिमांड धीरे-धीरे बढ़ रही है।
विडा EV ने दिखाया इलेक्ट्रिक भविष्य
हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) के लिए नवंबर 2025 में इलेक्ट्रिक सेगमेंट सबसे बड़ा सरप्राइज रहा। विडा ईवी (Vida EV) की बिक्री 14,196 यूनिट रही। नवंबर 2024 में इसकी 1,976 यूनिट बिकी, जो 618% की YoY ग्रोथ है। यह साफ संकेत है कि हीरो (Hero) की इलेक्ट्रिक स्कूटर रणनीति अब जमीन पकड़ने लगी है, भले ही MoM आधार पर बिक्री लगभग स्थिर रही हो।
