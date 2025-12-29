Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Hero Sales Breakup Nov 2025 Splendor, Deluxe, Destini, Glamour, Passion, Xtreme, Vida, check all details
30 दिन में 3.30 लाख लोगों ने खरीदा, सीना तान फिर बनी देश की नंबर-1 बाइक; माइलेज में किसी के बस का नहीं इसे पछाड़ पाना

30 दिन में 3.30 लाख लोगों ने खरीदा, सीना तान फिर बनी देश की नंबर-1 बाइक; माइलेज में किसी के बस का नहीं इसे पछाड़ पाना

संक्षेप:

हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने नवंबर 2025 में दमदार प्रदर्शन किया है। कंपनी ने घरेलू बाजार में पिछले महीने कुल 5,55,220 यूनिट्स की बिक्री की। कंपनी की हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) एक बार फिर से देश की नंबर-1 बाइक बनी गई। इसने अकेले दम पर 3,33,660 यूनिट की सेल हासिल की। 

Dec 29, 2025 09:31 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

देश की सबसे बड़ी दोपहिया निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने नवंबर 2025 में दमदार प्रदर्शन किया है। कंपनी ने घरेलू बाजार में कुल 5,55,220 यूनिट्स की बिक्री की, जो कि नवंबर 2024 के मुकाबले 31.75% ज्यादा है। पिछले साल इसी महीने कंपनी ने 4,21,429 यूनिट्स बेची थीं। हालांकि, अक्टूबर 2025 की तुलना में बिक्री में 8% की गिरावट देखी गई है। यह गिरावट फेस्टिव सीजन खत्म होने के बाद आमतौर पर देखने को मिलती है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Honda Hornet 2.0
Honda Hornet 2.0
₹ 1.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda CB350
Honda CB350
₹ 1.97 - 2 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.61 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tunwal Storm ZX Advance 1
Tunwal Storm ZX Advance 1
₹ 1.15 लाख
अभी ऑफर पाएं
Oben Rorr EZ Sigma
Oben Rorr EZ Sigma
₹ 1.27 - 1.37 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda Hness CB350
Honda Hness CB350
₹ 1.92 - 1.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:अगले महीने भारत में लॉन्च होगी मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार, जानिए खासियत

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Hero Lectro F6i

Hero Lectro F6i

₹ 60,999

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hero Electric Optima

Hero Electric Optima

₹ 83,300 - 1.04 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hero Electric Flash

Hero Electric Flash

₹ 59,640

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hero Electric Photon

Hero Electric Photon

₹ 1.11 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hero Electric A2B

Hero Electric A2B

₹ 35,000 से शुरू

मुझे सूचित करें
Hero Electric Atria

Hero Electric Atria

₹ 77,690

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

स्प्लेंडर फिर बनी हीरो की रीढ़

हीरो (Hero) की सफलता का सबसे बड़ा कारण एक बार फिर स्प्लेंडर (Splendor) रही। नवंबर 2025 में स्प्लेंडर (Splendor) बिक्री 3,33,660 यूनिट रही। वहीं, YoY ग्रोथ करीब 20% रही।

HF डिलक्स की बिक्री 91,082 यूनिट

स्प्लेंडर के साथ ही HF डिलक्स (Deluxe) ने भी शानदार प्रदर्शन किया। HF डिलक्स की बिक्री 91,082 यूनिट रही, जो 48.7% की YoY ग्रोथ है। इन दोनों कम्यूटर बाइक्स ने मिलकर हीरो (Hero) की कुल घरेलू बिक्री का आधा से भी ज्यादा हिस्सा संभाला, जिससे साफ है कि एंट्री-लेवल सेगमेंट में हीरो (Hero) की पकड़ अभी भी बेहद मजबूत है।

स्कूटर सेगमेंट में डेस्टिनी 125 की जबरदस्त छलांग

हीरो (Hero) के स्कूटर पोर्टफोलियो में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में डेस्टिनी 125 (Destini 125) रही। डेस्टिनी 125 (Destini 125 बिक्री) की बिक्री 27,036 यूनिट रही। इसकी YoY ग्रोथ 204.6% की रही।

अन्य स्कूटर्स की बात करें तो पता चलता है कि प्लेजर (Pleasure) की सेल 12,067 यूनिट (करीब 29% YoY गिरावट) रही और जूम (Xoom) 125 ने 3,985 यूनिट (59% से ज्यादा YoY ग्रोथ) की ग्रोथ हासिल की। यह आंकड़े दिखाते हैं कि हीरो (Hero) स्कूटर सेगमेंट में धीरे-धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है।

ग्लेमर, पैशन और एक्स्ट्रीम में रफ्तार

कम्यूटर से आगे बढ़ते हुए हीरो (Hero) की मिड-सेगमेंट बाइक्स में भी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। ग्लेमर (Glamour) ने 100% से ज्यादा YoY ग्रोथ हासिल की। वहीं, पैशन (Passion) ने 93% YoY ग्रोथ हासिल की। इसके अलावा एडवेंचर सेगमेंट में 29% YoY ग्रोथ के साथ एक्सपल्स (Xpulse) ने 2,501 यूनिट की बिक्री हासिल की। वहीं, परफॉर्मेंस बाइक्स जैसे Xtreme 160/200, Xtreme 250R और करिज्मा 210 की बिक्री संख्या भले ही कम रही हो, लेकिन इनकी डिमांड धीरे-धीरे बढ़ रही है।

ये भी पढ़ें:मार्केट का माहौल बदलने नए अवतार में आ रही मारुति ब्रेजा, मिलेंगे ये 6 बड़े बदलाव

विडा EV ने दिखाया इलेक्ट्रिक भविष्य

हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) के लिए नवंबर 2025 में इलेक्ट्रिक सेगमेंट सबसे बड़ा सरप्राइज रहा। विडा ईवी (Vida EV) की बिक्री 14,196 यूनिट रही। नवंबर 2024 में इसकी 1,976 यूनिट बिकी, जो 618% की YoY ग्रोथ है। यह साफ संकेत है कि हीरो (Hero) की इलेक्ट्रिक स्कूटर रणनीति अब जमीन पकड़ने लगी है, भले ही MoM आधार पर बिक्री लगभग स्थिर रही हो।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Hero Motocorp

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।