इसे जादू कहें या कुछ और! 30 दिन में 2.22 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदी ये बाइक; ये डीलक्स, पैशन या ग्लैमर नहीं
जब बात देश की लीटिंग टू-व्हीलर कंपनियों की होती है तो उसमें हीरो मोटोकॉर्प का नाम जरूर शामिल होता है। ये देश में मोटरसाइकिल बेचने वाली अकेली ऐसी कंपनी है जिसका एक मॉडल सालों से सेगमेंट में नंबर वन बना हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्प्लेंडर की। हर बार की तरह पिछले महीने यानी जुलाई में भी कंपनी की मॉडल वाइज सेल्स में ये सबसे ऊपर रहा। हीरो के लिए जिन मॉडल ने बेहतर परफॉर्मेंस दी उसमें HF डीलक्स का नाम भी शामिल हैं। अन्य मॉडल की सेल 20 हजार यूनिट से कम रही। वहीं, दो मॉडल ऐसे भी रहे जिन्हें 6 और 5 ग्राहक ही मिले। चलिए कंपनी के सेल्स ब्रेकअप पर नजर डालते हैं।
|हीरो मोटोकॉर्प मॉडल वाइज डोमेस्टिक सेल्स जुलाई 2025
|नं
|मॉडल
|जुलाई 2025
|जुलाई 2024
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|शेयर %
|1
|स्प्लेंडर
|2,22,774
|2,44,761
|-21,987
|-8.98
|57.52
|2
|HF डीलक्स
|71,477
|46,627
|24,850
|53.3
|18.45
|3
|डेस्टिनी 125
|19,726
|5,709
|14,017
|245.52
|5.09
|4
|पैशन
|18,109
|11,399
|6,710
|58.86
|4.68
|5
|एक्स्ट्रीम 125R
|12,287
|25,840
|-13,553
|-52.45
|3.17
|6
|विडा
|11,225
|4,600
|6,625
|144.02
|2.9
|7
|ग्लैमर
|10,696
|9,479
|1,217
|12.84
|2.76
|8
|प्लेजर
|8,495
|13,748
|-5,253
|-38.21
|2.19
|9
|जूम
|6,543
|3,106
|3,437
|110.66
|1.69
|10
|एक्सपल्स
|4,023
|2,523
|1,500
|59.45
|1.04
|11
|एक्सट्रीम 160/200
|1,597
|2,070
|-473
|-22.85
|0.41
|12
|एक्स्ट्रीम 250R
|367
|0
|367
|-
|0.09
|13
|करिज्मा 210
|6
|529
|-523
|-98.87
|0
|14
|मार्विक 440
|5
|269
|-264
|-98.14
|0
|टोटल
|3,87,330
|3,70,660
|16,670
|4.5
|100
हीरो मोटोकॉर्प की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो स्प्लेंडर की जुलाई 2025 में 2,22,774 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 2,44,761 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 21,987 यूनिट कम बिकीं और इसे 8.98% की ईयरली डिग्रोथ मिली। HF डीलक्स की जुलाई 2025 में 71,477 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 46,627 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 24,850 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 53.3% की ईयरली डग्रोथ मिली। डेस्टिनी 125 की जुलाई 2025 में 19,726 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 5,709 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 14,017 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 245.52% की ईयरली डग्रोथ मिली।
पैशन की जुलाई 2025 में 18,109 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 11,399 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6,710 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 58.86% की ईयरली डग्रोथ मिली। एक्स्ट्रीम 125R की जुलाई 2025 में 12,287 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 25,840 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 13,553 यूनिट कम बिकीं और इसे 52.45% की ईयरली डिग्रोथ मिली। विडा की जुलाई 2025 में 11,225 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 4,600 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6,625 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 144.02% की ईयरली डग्रोथ मिली।
ग्लैमर की जुलाई 2025 में 10,696 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 9,479 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,217 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 12.84% की ईयरली डग्रोथ मिली। प्लेजर की जुलाई 2025 में 8,495 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 13,748 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 5,253 यूनिट कम बिकीं और इसे 38.21% की ईयरली डिग्रोथ मिली। जूम की जुलाई 2025 में 6,543 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 3,106 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,437 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 110.66% की ईयरली डग्रोथ मिली।
एक्सपल्स की जुलाई 2025 में 4,023 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 2,523 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,500 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 59.45% की ईयरली डग्रोथ मिली। एक्सट्रीम 160/200 की जुलाई 2025 में 1,597 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 2,070 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 473 यूनिट कम बिकीं और इसे 22.85% की ईयरली डिग्रोथ मिली। एक्स्ट्रीम 250R की जुलाई 2025 में 367 यूनिट बिकीं।
करिज्मा 210 की जुलाई 2025 में 6 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 529 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 523 यूनिट कम बिकीं और इसे 98.87% की ईयरली डिग्रोथ मिली। मार्विक 440 की जुलाई 2025 में 269 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 5 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 264 यूनिट कम बिकीं और इसे 98.14% की ईयरली डिग्रोथ मिली।
