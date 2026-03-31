मोटरसाइकिल या बवाल! फरवरी में इसे 3.21 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदा, दूसरे मॉडल बस देखते रह गए

हीरो मोटोकॉर्प की मॉडल वाइज सेल्स का डेटा सामने आ गया है। कंपनी ने फरवरी 2026 में कुल 5,14,879 गाड़ियां बेचीं। फरवरी 2025 में ये आंकड़ा 3,56,165 यूनिट का था। यानी कंपनी ने 1,58,714 यूनिट ज्यादा बेचीं और उसे सालाना आधार पर 44.56% की शानदार ग्रोथ मिली।

हीरो मोटोकॉर्प की मॉडल वाइज सेल्स का डेटा सामने आ गया है। कंपनी ने फरवरी 2026 में कुल 5,14,879 गाड़ियां बेचीं। फरवरी 2025 में ये आंकड़ा 3,56,165 यूनिट का था। यानी कंपनी ने 1,58,714 यूनिट ज्यादा बेचीं और उसे सालाना आधार पर 44.56% की शानदार ग्रोथ मिली। उसके लिए हर बार की तरह एक बार फिर स्प्लेंडर सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल रही। इसकी 3.21 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं और कंपनी की कुल बिक्री का 62% मार्केट शेयर सिर्फ इसी के पास रहा। वहीं, कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर विडा ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए प्लेजर, जूम 125, एक्सपल्स, एक्सट्रीम 160R, जूम 160, एक्सट्रीम 250R, करिज्मा 210, मावरिक 440 जैसे मॉडल को पीछे छोड़ दिया। चलिए कंपनी की सेल्स के आंकड़ों को देखते हैं।

हीरो मोटोकॉर्प मॉडल वाइज सेल्स फरवरी 2026 नं मॉडल फरवरी 2026 फरवरी 2025 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 स्प्लेंडर 3,21,952 2,07,763 1,14,189 54.96 62.53 2 HF डीलक्स 71,717 70,581 1,136 1.61 13.93 3 डेस्टिनी 125 27,369 14,445 12,924 89.47 5.32 4 ग्लैमर 22,677 7,492 15,185 202.68 4.4 5 पैशन 20,041 15,598 4,443 28.48 3.89 6 एक्सट्रीम 125R 18,481 16,178 2,303 14.24 3.59 7 विडा 14,320 6,146 8,174 133 2.78 8 प्लेजर 7,046 11,656 -4,610 -39.55 1.37 9 जूम 125 4,168 1,814 2,354 129.77 0.81 10 एक्सपल्स 3,602 1,698 1,904 112.13 0.7 11 एक्सट्रीम 160R 2,516 2,742 -226 -8.24 0.49 12 जूम 160 774 0 - - 0.15 13 एक्सट्रीम 250R 203 0 203 - 0.04 14 करिज्मा 210 13 0 13 - 0 15 मावरिक 440 0 52 -52 -100 0 टोटल 5,14,879 3,56,165 1,58,714 44.56 100

हीरो मोटोकॉर्प की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो स्प्लेंडर की फरवरी 2026 में 3,21,952 यूनिट बिकीं। वहीं, फरवरी 2025 में इसकी 2,07,763 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,14,189 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 54.96% की ईयरली ग्रोथ मिली। HF डीलक्स की फरवरी 2026 में 71,717 यूनिट बिकीं। वहीं, फरवरी 2025 में इसकी 70,581 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,136 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 1.61% की ईयरली ग्रोथ मिली। डेस्टिनी 125 की फरवरी 2026 में 27,369 यूनिट बिकीं। वहीं, फरवरी 2025 में इसकी 14,445 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 12,924 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 89.47% की ईयरली ग्रोथ मिली।

ग्लैमर की फरवरी 2026 में 22,677 यूनिट बिकीं। वहीं, फरवरी 2025 में इसकी 7,492 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 15,185 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 202.68% की ईयरली ग्रोथ मिली। जुनून की फरवरी 2026 में 20,041 यूनिट बिकीं। वहीं, फरवरी 2025 में इसकी 15,598 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,443 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 28.48% की ईयरली ग्रोथ मिली। एक्सट्रीम 125R की फरवरी 2026 में 18,481 यूनिट बिकीं। वहीं, फरवरी 2025 में इसकी 16,178 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,303 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 14.24% की ईयरली ग्रोथ मिली।

विडा की फरवरी 2026 में 14,320 यूनिट बिकीं। वहीं, फरवरी 2025 में इसकी 6,146 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 8,174 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 133% की ईयरली ग्रोथ मिली। प्लेजर की फरवरी 2026 में 7,046 यूनिट बिकीं। वहीं, फरवरी 2025 में इसकी 11,656 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,610 यूनिट कम बिकीं और इसे 39.55% की ईयरली डिग्रोथ मिली। जूम 125 की फरवरी 2026 में 4,168 यूनिट बिकीं। वहीं, फरवरी 2025 में इसकी 1,814 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,354 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 129.77% की ईयरली ग्रोथ मिली।