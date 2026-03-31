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मोटरसाइकिल या बवाल! फरवरी में इसे 3.21 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदा, दूसरे मॉडल बस देखते रह गए

Mar 31, 2026 06:50 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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हीरो मोटोकॉर्प की मॉडल वाइज सेल्स का डेटा सामने आ गया है। कंपनी ने फरवरी 2026 में कुल 5,14,879 गाड़ियां बेचीं। फरवरी 2025 में ये आंकड़ा 3,56,165 यूनिट का था। यानी कंपनी ने 1,58,714 यूनिट ज्यादा बेचीं और उसे सालाना आधार पर 44.56% की शानदार ग्रोथ मिली।

मोटरसाइकिल या बवाल! फरवरी में इसे 3.21 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदा, दूसरे मॉडल बस देखते रह गए

हीरो मोटोकॉर्प की मॉडल वाइज सेल्स का डेटा सामने आ गया है। कंपनी ने फरवरी 2026 में कुल 5,14,879 गाड़ियां बेचीं। फरवरी 2025 में ये आंकड़ा 3,56,165 यूनिट का था। यानी कंपनी ने 1,58,714 यूनिट ज्यादा बेचीं और उसे सालाना आधार पर 44.56% की शानदार ग्रोथ मिली। उसके लिए हर बार की तरह एक बार फिर स्प्लेंडर सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल रही। इसकी 3.21 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं और कंपनी की कुल बिक्री का 62% मार्केट शेयर सिर्फ इसी के पास रहा। वहीं, कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर विडा ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए प्लेजर, जूम 125, एक्सपल्स, एक्सट्रीम 160R, जूम 160, एक्सट्रीम 250R, करिज्मा 210, मावरिक 440 जैसे मॉडल को पीछे छोड़ दिया। चलिए कंपनी की सेल्स के आंकड़ों को देखते हैं।

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हीरो मोटोकॉर्प मॉडल वाइज सेल्स फरवरी 2026
नंमॉडलफरवरी 2026फरवरी 2025अंतरग्रोथ % YoYमार्केट शेयर %
1स्प्लेंडर3,21,9522,07,7631,14,18954.9662.53
2HF डीलक्स71,71770,5811,1361.6113.93
3डेस्टिनी 12527,36914,44512,92489.475.32
4ग्लैमर22,6777,49215,185202.684.4
5पैशन20,04115,5984,44328.483.89
6एक्सट्रीम 125R18,48116,1782,30314.243.59
7विडा14,3206,1468,1741332.78
8प्लेजर7,04611,656-4,610-39.551.37
9जूम 1254,1681,8142,354129.770.81
10एक्सपल्स3,6021,6981,904112.130.7
11एक्सट्रीम 160R2,5162,742-226-8.240.49
12जूम 1607740--0.15
13एक्सट्रीम 250R2030203-0.04
14करिज्मा 21013013-0
15मावरिक 440052-52-1000
टोटल5,14,8793,56,1651,58,71444.56100

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हीरो मोटोकॉर्प की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो स्प्लेंडर की फरवरी 2026 में 3,21,952 यूनिट बिकीं। वहीं, फरवरी 2025 में इसकी 2,07,763 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,14,189 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 54.96% की ईयरली ग्रोथ मिली। HF डीलक्स की फरवरी 2026 में 71,717 यूनिट बिकीं। वहीं, फरवरी 2025 में इसकी 70,581 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,136 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 1.61% की ईयरली ग्रोथ मिली। डेस्टिनी 125 की फरवरी 2026 में 27,369 यूनिट बिकीं। वहीं, फरवरी 2025 में इसकी 14,445 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 12,924 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 89.47% की ईयरली ग्रोथ मिली।

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ग्लैमर की फरवरी 2026 में 22,677 यूनिट बिकीं। वहीं, फरवरी 2025 में इसकी 7,492 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 15,185 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 202.68% की ईयरली ग्रोथ मिली। जुनून की फरवरी 2026 में 20,041 यूनिट बिकीं। वहीं, फरवरी 2025 में इसकी 15,598 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,443 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 28.48% की ईयरली ग्रोथ मिली। एक्सट्रीम 125R की फरवरी 2026 में 18,481 यूनिट बिकीं। वहीं, फरवरी 2025 में इसकी 16,178 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,303 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 14.24% की ईयरली ग्रोथ मिली।

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विडा की फरवरी 2026 में 14,320 यूनिट बिकीं। वहीं, फरवरी 2025 में इसकी 6,146 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 8,174 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 133% की ईयरली ग्रोथ मिली। प्लेजर की फरवरी 2026 में 7,046 यूनिट बिकीं। वहीं, फरवरी 2025 में इसकी 11,656 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,610 यूनिट कम बिकीं और इसे 39.55% की ईयरली डिग्रोथ मिली। जूम 125 की फरवरी 2026 में 4,168 यूनिट बिकीं। वहीं, फरवरी 2025 में इसकी 1,814 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,354 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 129.77% की ईयरली ग्रोथ मिली।

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एक्सपल्स की फरवरी 2026 में 3,602 यूनिट बिकीं। वहीं, फरवरी 2025 में इसकी 1,698 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,904 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 112.13% की ईयरली ग्रोथ मिली। एक्सट्रीम 160R की फरवरी 2026 में 2,516 यूनिट बिकीं। वहीं, फरवरी 2025 में इसकी 2,742 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 226 यूनिट कम बिकीं और इसे 8.24% की ईयरली डिग्रोथ मिली। जूम 160 की फरवरी 2026 में 774 यूनिट बिकीं। एक्सट्रीम 250R की फरवरी 2026 में 203 यूनिट बिकीं। करिज्मा 210 की फरवरी 2026 में 13 यूनिट बिकीं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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