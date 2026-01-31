महीने भर में 2.80 लाख लोगों ने खरीदी ये बाइक, अकेले इसके पास हीरो की 67% मार्केट; सालों से देश की नंबर-1 टू-व्हीलर
दिसंबर 2025 में सालाना आधार पर हीरो (Hero MotoCorp) ने मजबूत ग्रोथ दिखाई। कंपनी की बिक्री में स्प्लेंडर एक बार फिर नंबर-1 रही। वहीं, इलेक्ट्रिक सेगमेंट में विडा (Vida) की रफ्तार बरकरार है, जो आने वाले महीनों में कंपनी के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है।
दिसंबर 2025 में हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने घरेलू बाजार में शानदार सालाना प्रदर्शन किया। कंपनी की बिक्री को जहां एक तरफ उसके भरोसेमंद कम्यूटर मॉडल्स ने संभाला, वहीं दूसरी ओर विडा (Vida) इलेक्ट्रिक स्कूटर ने रिकॉर्डतोड़ ग्रोथ दर्ज कर सबका ध्यान खींचा। हालांकि, त्योहारों के बाद की सुस्ती का असर महीने-दर-महीने (MoM) आंकड़ों में साफ दिखाई दिया। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
दिसंबर 2025 में हीरो की कुल बिक्री
हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने दिसंबर 2025 में कुल 4,18,950 यूनिट्स की घरेलू बिक्री की। ये दिसंबर 2024 के मुकाबले 42.68% की YoY ग्रोथ है। वहीं, नवंबर 2025 के मुकाबले 24.54% की MoM गिरावट है। त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद बाजार में आई ठंडक इसकी मुख्य वजह रही।
स्प्लेंडर (Splendor) बनी हीरो (Hero) की रीढ़
हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) एक बार फिर कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक रही। इसकी बिक्री 2,80,760 यूनिट्स रही, जो 45.90% की YoY ग्रोथ है। कुल घरेलू बिक्री में इसकी 67.02% हिस्सेदारी है, यानि हीरो (Hero) की हर तीन में से दो बाइक स्प्लेंडर (Splendor) ही रही।
दूसरे नंबर पर HF डिलक्स
हीरो HF डिलक्स ने अपनी मजबूत मौजूदगी बरकरार रखी। इसकी बिक्री 49,051 यूनिट्स रही, जो 17.59% की YoY ग्रोथ और 46.15% की MoM गिरावट है।
डेस्टिनी और ग्लेमर की दमदार वापसी
स्कूटर और प्रीमियम कम्यूटर सेगमेंट में हीरो (Hero) को अच्छा रिस्पॉन्स मिला।डेस्टिनी 125 (Destini 125) ने 23,044 यूनिट्स की सेल हासिल की, जो 185.83% YoY ग्रोथ और 14.77% की MoM गिरावट है। ग्लेमर (Glamour) की 17,166 यूनिट सेल हुई, जो 185.05% की YoY ग्रोथ और 31.37% की MoM गिरावट है।
विडा इलेक्ट्रिक की सबसे बड़ी कहानी
दिसंबर 2025 का सबसे बड़ा सरप्राइज हीरो विडा (Hero Vida) इलेक्ट्रिक स्कूटर रहा। इसकी बिक्री 13,516 यूनिट्स रही, जो दिसंबर 2024 में सिर्फ 640 यूनिट्स थी। ये 2,011.88% (Hero पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा) YoY ग्रोथ और 4.79% की MoM गिरावट है।
एक्सट्रीम और पैशन का मिला-जुला प्रदर्शन
हीरो एक्सट्रीम 125R की बिक्री 12,989 यूनिट रही, जो 25.66% की YoY और 34.84% की MoM गिरावट है। हीरो पैशन (Passion) की बिक्री 11,670 यूनिट्स रही, जो 42.40% की YoY ग्रोथ और 48.64% की MoM गिरावट है।
5,000 यूनिट से कम बिकने वाले मॉडल
5,000 यूनिट से कम बिकने वाले मॉडलों की बात करें तो इसमें Xoom 125 भी शामिल रहा। इसकी 5,034 यूनिट सेल हुई, जो 146.76% की YoY ग्रोथ और 26.32% की MoM ग्रोथ (इकलौता मॉडल जिसमें MoM बढ़त) है।
प्लेजर (Pleasure) की 3,756 यूनिट्स (72.79% YoY गिरावट) सेल हुई। वहीं, एक्सपल्स (Xpulse) की 1,086 यूनिट (+16.77% YoY, लेकिन 56.58% MoM गिरावट) सेल हुई।
एक्स्ट्रीम (Xtreme 160/200) की 453 यूनिट सेल हुई और Xtreme 250R की 109 यूनिट सेल हुई। इसके अलावा करिज्मा 210 (Karizma 210) की सिर्फ 4 यूनिट सेल हुई। जूम 160 (Xoom 160) की 312 यूनिट और मैवरिक (Maverick 440) की सेल 0 रही।
