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पिछले 30 दिनों में 5 लाख लोगों ने खरीदी इस देसी कंपनी की बाइक, 89% मार्केट पर किया कब्जा

May 02, 2026 12:03 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय सड़कों पर राज करने वाली कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने नए वित्त वर्ष 2027 की शुरुआत धमाकेदार की है। बता दें कि साल 2026 के अप्रैल महीने में कंपनी ने कुल 5,66,086 यूनिट गाड़ियों की बिक्री की है।

पिछले 30 दिनों में 5 लाख लोगों ने खरीदी इस देसी कंपनी की बाइक, 89% मार्केट पर किया कब्जा

भारतीय सड़कों पर राज करने वाली कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने नए वित्त वर्ष 2027 की शुरुआत धमाकेदार की है। बता दें कि साल 2026 के अप्रैल महीने में कंपनी ने कुल 5,66,086 यूनिट गाड़ियों की बिक्री की है। इस तरह बीते महीने कंपनी की बिक्री में सालाना आधार पर 85.36 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई है। जबकि ठीक एक साल पहले यानी अप्रैल, 2025 में यह आंकड़ा सिर्फ 3.05 लाख यूनिट्स थीं। यह आंकड़े साफ बताते हैं कि भारतीय ग्राहकों का भरोसा आज भी हीरो की मजबूती और भरोसेमंद गाड़ियों पर अडिग है।

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घरेलू मार्केट में हीरो का दबदबा

हीरो ने 5,32,433 गाड़ियां बेचकर घरेलू मार्केट में अपना दबदबा साबित कर दिया है। कंपनी की कुल बिक्री का 94 पर्सेंट हिस्सा तो अकेले भारत से आया है। जमीनी स्तर पर मांग का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अप्रैल में 5.52 लाख से ज्यादा नई हीरो गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। हालांकि, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद मार्च के मुकाबले बिक्री में लगभग 5 पर्सेंट की मामूली गिरावट आई है।

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89% रहा बाइक का शेयर

अगर सेगमेंट की बात करें तो बाइक्स आज भी हीरो मोटोकॉर्प की रीढ़ की हड्डी बनी हुई हैं। कंपनी ने अप्रैल में करीब 5,01,791 बाइक्स बेचीं। यह कुल बिक्री का लगभग 89 पर्सेंट हिस्सा है। लेकिन असली चमक स्कूटर सेगमेंट में देखने को मिली जहां बिक्री में 232 पर्सेंट की तूफानी उछाल आई है। हीरो Xoom जैसे नए मॉडल्स और स्कूटर्स के बढ़ते क्रेज ने इस आंकड़े को 64,295 यूनिट्स तक पहुंचा दिया है। कंपनी अपनी एंट्री लेवल बाइक्स से लेकर प्रीमियम सेगमेंट तक, हर मोर्चे पर ग्राहकों को अपनी ओर खींचने में सफल रही है।

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ताबड़तोड़ बिकी इलेक्ट्रिक गाड़ी

सिर्फ पेट्रोल गाड़ियां ही नहीं हीरो का इलेक्ट्रिक ब्रैंड 'VIDA' भी अब सड़कों पर तेजी से अपनी जगह बना रहा है। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 129 पर्सेंट की शानदार ग्रोथ हासिल की है। इसके साथ ही कंपनी अपनी प्रीमियम इमेज को सुधारने के लिए देशभर में तेजी से नए शोरूम खोल रही है। हीरो ने हाल ही में 70 नए टचपॉइंट्स जोड़े हैं जिनमें से 132 'Premia' आउटलेट्स शामिल हैं।

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99% से ज्यादा बढ़ गया एक्सपोर्ट

हीरो का जादू अब सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। कंपनी के एक्सपोर्ट में सालाना आधार पर 99.34 पर्सेंट की बढ़त देखी गई है, जो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती डिमांड का सबूत है। दक्षिण अमेरिका जैसे बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कंपनी ने हाल ही में इक्वाडोर में नई पार्टनरशिप की है। देखा जाए तो हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी बादशाहत कायम रखने के साथ इलेक्ट्रिक और प्रीमियम सेगमेंट में भी विरोधियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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