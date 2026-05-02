पिछले 30 दिनों में 5 लाख लोगों ने खरीदी इस देसी कंपनी की बाइक, 89% मार्केट पर किया कब्जा

May 02, 2026 12:03 pm IST

भारतीय सड़कों पर राज करने वाली कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने नए वित्त वर्ष 2027 की शुरुआत धमाकेदार की है। बता दें कि साल 2026 के अप्रैल महीने में कंपनी ने कुल 5,66,086 यूनिट गाड़ियों की बिक्री की है।

भारतीय सड़कों पर राज करने वाली कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने नए वित्त वर्ष 2027 की शुरुआत धमाकेदार की है। बता दें कि साल 2026 के अप्रैल महीने में कंपनी ने कुल 5,66,086 यूनिट गाड़ियों की बिक्री की है। इस तरह बीते महीने कंपनी की बिक्री में सालाना आधार पर 85.36 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई है। जबकि ठीक एक साल पहले यानी अप्रैल, 2025 में यह आंकड़ा सिर्फ 3.05 लाख यूनिट्स थीं। यह आंकड़े साफ बताते हैं कि भारतीय ग्राहकों का भरोसा आज भी हीरो की मजबूती और भरोसेमंद गाड़ियों पर अडिग है।

घरेलू मार्केट में हीरो का दबदबा हीरो ने 5,32,433 गाड़ियां बेचकर घरेलू मार्केट में अपना दबदबा साबित कर दिया है। कंपनी की कुल बिक्री का 94 पर्सेंट हिस्सा तो अकेले भारत से आया है। जमीनी स्तर पर मांग का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अप्रैल में 5.52 लाख से ज्यादा नई हीरो गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। हालांकि, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद मार्च के मुकाबले बिक्री में लगभग 5 पर्सेंट की मामूली गिरावट आई है।

89% रहा बाइक का शेयर अगर सेगमेंट की बात करें तो बाइक्स आज भी हीरो मोटोकॉर्प की रीढ़ की हड्डी बनी हुई हैं। कंपनी ने अप्रैल में करीब 5,01,791 बाइक्स बेचीं। यह कुल बिक्री का लगभग 89 पर्सेंट हिस्सा है। लेकिन असली चमक स्कूटर सेगमेंट में देखने को मिली जहां बिक्री में 232 पर्सेंट की तूफानी उछाल आई है। हीरो Xoom जैसे नए मॉडल्स और स्कूटर्स के बढ़ते क्रेज ने इस आंकड़े को 64,295 यूनिट्स तक पहुंचा दिया है। कंपनी अपनी एंट्री लेवल बाइक्स से लेकर प्रीमियम सेगमेंट तक, हर मोर्चे पर ग्राहकों को अपनी ओर खींचने में सफल रही है।

ताबड़तोड़ बिकी इलेक्ट्रिक गाड़ी सिर्फ पेट्रोल गाड़ियां ही नहीं हीरो का इलेक्ट्रिक ब्रैंड 'VIDA' भी अब सड़कों पर तेजी से अपनी जगह बना रहा है। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 129 पर्सेंट की शानदार ग्रोथ हासिल की है। इसके साथ ही कंपनी अपनी प्रीमियम इमेज को सुधारने के लिए देशभर में तेजी से नए शोरूम खोल रही है। हीरो ने हाल ही में 70 नए टचपॉइंट्स जोड़े हैं जिनमें से 132 'Premia' आउटलेट्स शामिल हैं।