भारत में इस टू-व्हीलर कंपनी का जलवा! 30 दिन में 6 लाख से ज्यादा बाइक बेच बनी नंबर-1, इसकी वजह शानदार माइलेज

संक्षेप: हीरो मोटोकॉर्प ने जबरदस्त छलांग लगाते हुए नवंबर 2025 में 31% की ग्रोथ हासिल की है। पिछले महीने कंपनी ने 6 लाख से ज्यादा यूनिट डिस्पैच की हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Tue, 2 Dec 2025 03:36 PM

भारत की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने नवंबर 2025 में अपनी बिक्री का दमदार प्रदर्शन किया है। कंपनी ने 31% सालाना ग्रोथ दर्ज करते हुए कुल 6,04,490 यूनिट्स डिस्पैच कीं। फेस्टिव सीजन में बढ़ी डिमांड और नए मॉडलों की सफलता ने हीरो की सेल्स को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

फेस्टिव डिमांड और पॉजिटिव सेंटिमेंट ने बढ़ाई रफ्तार

हीरो का कहना है कि नवंबर में शहरी और ग्रामीण दोनों बाजारों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। वाहन (VAHAN) पोर्टल के अनुसार नवंबर 2025 में कुल 8,86,330 रजिस्ट्रेशन हुए। इसमें अक्टूबर–नवंबर तक संयुक्त रजिस्ट्रेशन 18,82,739 यूनिट तक पहुंच गया। दो महीनों में 26% ग्रोथ हुई। यह दिखाता है कि दोपहिया बाजार ने इस फेस्टिव सीजन में मजबूत रिकवरी की है।

नए मॉडल बने ग्रोथ के हीरो

हीरो के नए लॉन्च किए गए कई मॉडल्स ने ग्राहकों को खूब आकर्षित किया। इसमें एक्स्ट्रीम 125R (Xtreme 125R), ग्लेमर X (GlamourX 125), डेस्टिनी 110 (Destini 110), जूम 160 (Xoom 160) जैसे मॉडल शामिल हैं। इन मॉडलों की शानदार प्रतिक्रिया ने डीलरशिप पर फुटफॉल बढ़ाया और कंपनी की प्रीमियम व कम्यूटर दोनों कैटेगरी में ग्रोथ देखने को मिली।

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूत प्रदर्शन

हीरो ने भारत में 5,70,520 यूनिट्स डिस्पैच कीं। एक्सपोर्ट में धमाकेदार उछाल आया है। नवंबर में हीरो का निर्यात 33,970 यूनिट रहा। पिछले साल की तुलना में इसमें 70% की ग्रोथ आई है। लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में भारी डिमांड देखी जा रही है।

EV सेगमेंट में VIDA की मजबूत पकड़