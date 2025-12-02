Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Hero MotoCorp sales up 31pc in November 2025, check all details
भारत में इस टू-व्हीलर कंपनी का जलवा! 30 दिन में 6 लाख से ज्यादा बाइक बेच बनी नंबर-1, इसकी वजह शानदार माइलेज

भारत में इस टू-व्हीलर कंपनी का जलवा! 30 दिन में 6 लाख से ज्यादा बाइक बेच बनी नंबर-1, इसकी वजह शानदार माइलेज

संक्षेप:

हीरो मोटोकॉर्प ने जबरदस्त छलांग लगाते हुए नवंबर 2025 में 31% की ग्रोथ हासिल की है। पिछले महीने कंपनी ने 6 लाख से ज्यादा यूनिट डिस्पैच की हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Tue, 2 Dec 2025 03:36 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारत की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने नवंबर 2025 में अपनी बिक्री का दमदार प्रदर्शन किया है। कंपनी ने 31% सालाना ग्रोथ दर्ज करते हुए कुल 6,04,490 यूनिट्स डिस्पैच कीं। फेस्टिव सीजन में बढ़ी डिमांड और नए मॉडलों की सफलता ने हीरो की सेल्स को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Honda Hornet 2.0
Honda Hornet 2.0
₹ 1.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda CB350
Honda CB350
₹ 1.97 - 2 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tunwal Storm ZX Advance 1
Tunwal Storm ZX Advance 1
₹ 1.15 लाख
अभी ऑफर पाएं
Oben Rorr EZ Sigma
Oben Rorr EZ Sigma
₹ 1.27 - 1.37 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda Hness CB350
Honda Hness CB350
₹ 1.92 - 1.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.11 - 1.62 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:कुछ घंटे में खत्म हो जाएगा मारुति की पहली इलेक्ट्रिक ई विटारा SUV का इंतजार

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Vida VX2

Vida VX2

₹ 44,990 - 1.02 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Vida V2

Vida V2

₹ 74,000 - 1.2 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Vida Z

Vida Z

₹ 1.5 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Hero Electric Optima

Hero Electric Optima

₹ 83,300 - 1.04 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hero Electric Atria

Hero Electric Atria

₹ 77,690

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hero Lectro H5

Hero Lectro H5

₹ 28,999 - 31,999

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

फेस्टिव डिमांड और पॉजिटिव सेंटिमेंट ने बढ़ाई रफ्तार

हीरो का कहना है कि नवंबर में शहरी और ग्रामीण दोनों बाजारों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। वाहन (VAHAN) पोर्टल के अनुसार नवंबर 2025 में कुल 8,86,330 रजिस्ट्रेशन हुए। इसमें अक्टूबर–नवंबर तक संयुक्त रजिस्ट्रेशन 18,82,739 यूनिट तक पहुंच गया। दो महीनों में 26% ग्रोथ हुई। यह दिखाता है कि दोपहिया बाजार ने इस फेस्टिव सीजन में मजबूत रिकवरी की है।

नए मॉडल बने ग्रोथ के हीरो

हीरो के नए लॉन्च किए गए कई मॉडल्स ने ग्राहकों को खूब आकर्षित किया। इसमें एक्स्ट्रीम 125R (Xtreme 125R), ग्लेमर X (GlamourX 125), डेस्टिनी 110 (Destini 110), जूम 160 (Xoom 160) जैसे मॉडल शामिल हैं। इन मॉडलों की शानदार प्रतिक्रिया ने डीलरशिप पर फुटफॉल बढ़ाया और कंपनी की प्रीमियम व कम्यूटर दोनों कैटेगरी में ग्रोथ देखने को मिली।

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूत प्रदर्शन

हीरो ने भारत में 5,70,520 यूनिट्स डिस्पैच कीं। एक्सपोर्ट में धमाकेदार उछाल आया है। नवंबर में हीरो का निर्यात 33,970 यूनिट रहा। पिछले साल की तुलना में इसमें 70% की ग्रोथ आई है। लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में भारी डिमांड देखी जा रही है।

ये भी पढ़ें:कुछ घंटे में खत्म हो जाएगा मारुति की पहली इलेक्ट्रिक ई विटारा SUV का इंतजार

EV सेगमेंट में VIDA की मजबूत पकड़

हीरो की ईवी शाखा VIDA ने भी शानदार प्रदर्शन किया। नवंबर 2025 में इसके 12,199 VAHAN रजिस्टर्ड हुए, जो 66% की सालाना ग्रोथ है। इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार में इसका 10.4% मार्केट शेयर है। विडा Evooter VX2 (VIDA Evooter VX2) सबसे तेज बिकने वाला मॉडल है। साथ ही VX2 का नया 3.4 kWh वैरिएंट पेश करके कंपनी ने EV पोर्टफोलियो को और मजबूत किया है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।