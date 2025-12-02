भारत में इस टू-व्हीलर कंपनी का जलवा! 30 दिन में 6 लाख से ज्यादा बाइक बेच बनी नंबर-1, इसकी वजह शानदार माइलेज
हीरो मोटोकॉर्प ने जबरदस्त छलांग लगाते हुए नवंबर 2025 में 31% की ग्रोथ हासिल की है। पिछले महीने कंपनी ने 6 लाख से ज्यादा यूनिट डिस्पैच की हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
भारत की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने नवंबर 2025 में अपनी बिक्री का दमदार प्रदर्शन किया है। कंपनी ने 31% सालाना ग्रोथ दर्ज करते हुए कुल 6,04,490 यूनिट्स डिस्पैच कीं। फेस्टिव सीजन में बढ़ी डिमांड और नए मॉडलों की सफलता ने हीरो की सेल्स को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Vida VX2
₹ 44,990 - 1.02 लाख
Vida V2
₹ 74,000 - 1.2 लाख
Hero Electric Optima
₹ 83,300 - 1.04 लाख
Hero Electric Atria
₹ 77,690
Hero Lectro H5
₹ 28,999 - 31,999
फेस्टिव डिमांड और पॉजिटिव सेंटिमेंट ने बढ़ाई रफ्तार
हीरो का कहना है कि नवंबर में शहरी और ग्रामीण दोनों बाजारों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। वाहन (VAHAN) पोर्टल के अनुसार नवंबर 2025 में कुल 8,86,330 रजिस्ट्रेशन हुए। इसमें अक्टूबर–नवंबर तक संयुक्त रजिस्ट्रेशन 18,82,739 यूनिट तक पहुंच गया। दो महीनों में 26% ग्रोथ हुई। यह दिखाता है कि दोपहिया बाजार ने इस फेस्टिव सीजन में मजबूत रिकवरी की है।
नए मॉडल बने ग्रोथ के हीरो
हीरो के नए लॉन्च किए गए कई मॉडल्स ने ग्राहकों को खूब आकर्षित किया। इसमें एक्स्ट्रीम 125R (Xtreme 125R), ग्लेमर X (GlamourX 125), डेस्टिनी 110 (Destini 110), जूम 160 (Xoom 160) जैसे मॉडल शामिल हैं। इन मॉडलों की शानदार प्रतिक्रिया ने डीलरशिप पर फुटफॉल बढ़ाया और कंपनी की प्रीमियम व कम्यूटर दोनों कैटेगरी में ग्रोथ देखने को मिली।
घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूत प्रदर्शन
हीरो ने भारत में 5,70,520 यूनिट्स डिस्पैच कीं। एक्सपोर्ट में धमाकेदार उछाल आया है। नवंबर में हीरो का निर्यात 33,970 यूनिट रहा। पिछले साल की तुलना में इसमें 70% की ग्रोथ आई है। लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में भारी डिमांड देखी जा रही है।
EV सेगमेंट में VIDA की मजबूत पकड़
हीरो की ईवी शाखा VIDA ने भी शानदार प्रदर्शन किया। नवंबर 2025 में इसके 12,199 VAHAN रजिस्टर्ड हुए, जो 66% की सालाना ग्रोथ है। इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार में इसका 10.4% मार्केट शेयर है। विडा Evooter VX2 (VIDA Evooter VX2) सबसे तेज बिकने वाला मॉडल है। साथ ही VX2 का नया 3.4 kWh वैरिएंट पेश करके कंपनी ने EV पोर्टफोलियो को और मजबूत किया है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।