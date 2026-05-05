Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इस स्कूटर की अचानक बढ़ी डिमांड, ओला छूट गया पीछे; अब प्रोडक्शन बढ़ाएगी कंपनी, सस्ता मॉडल भी ला रही

May 05, 2026 04:08 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share

कंपनी ने FY2027 में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर का प्रोडक्शन बढ़ाकर 2.80 लाख यूनिट करने का प्लान बनाया है। यह FY2026 के प्रोडक्शन की 1.48 लाख यूनिट की तुलना में लगभग दोगुना होगा, क्योंकि कंपनी EV सेक्टर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है।

इस स्कूटर की अचानक बढ़ी डिमांड, ओला छूट गया पीछे; अब प्रोडक्शन बढ़ाएगी कंपनी, सस्ता मॉडल भी ला रही

हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) को इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में बेहतर रिस्पॉन्स मिलने लगा है। अभी कंपनी के पोर्टफोलियो में विडा सीरीज के मॉडल हैं। खास बात ये है कि लिमिटेड मॉडल के बाद भी इसने ओला इलेक्ट्रिक को पीछे छोड़ दिया है। अप्रैल की बिक्री के दौरान ये टीवीएस, बजाज ऑटो और एथर एनर्जी के बाद नंबर-4 पर रही। अब कंपनी ने इसकी बढ़ती डिमांड को देखते हुए अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशंस को काफी बड़े पैमाने पर बढ़ाने की तैयारी में है। दरअसल, कंपनी ने 2027 तक अपने श्री सिटी प्लांट में प्रोडक्शन कैपेसिटी को दोगुना करने का प्लान बनाया है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Revolt Motors RV400
Revolt Motors RV400
₹ 1.4 लाख से शुरू
अभी ऑफर पाएं
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.11 - 1.62 लाख
अभी ऑफर पाएं
Okaya EV Ferrato Disruptor
Okaya EV Ferrato Disruptor
₹ 1.55 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy 450x
Ather Energy 450x
₹ 1.5 - 1.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Hero XPulse 200 4V
Hero XPulse 200 4V
₹ 1.4 - 1.55 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy 450S
Ather Energy 450S
₹ 84,341 - 1.53 लाख
अभी ऑफर पाएं

कंपनी ने FY2027 में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर का प्रोडक्शन बढ़ाकर 2.80 लाख यूनिट करने का प्लान बनाया है। यह FY2026 के प्रोडक्शन की 1.48 लाख यूनिट की तुलना में लगभग दोगुना होगा, क्योंकि कंपनी EV सेक्टर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Vida V2

Vida V2

₹ 74,000 - 1.45 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Okaya EV Faast F2T

Okaya EV Faast F2T

₹ 89,999

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Okaya EV Faast F2B

Okaya EV Faast F2B

₹ 89,999

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Okaya EV Faast F2F

Okaya EV Faast F2F

₹ 79,999

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:एथर का नया सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, फेस्टिव सीजन पर होगी ग्रैंड एंट्री!

अगस्त 2026 में नया मॉडल आएगा
इस ग्रोथ को विडा ब्रांड के तहत एक व्यापक प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी से सपोर्ट मिलेगा। इसमें एक नया फिक्स्ड-बैटरी वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर भी शामिल है, जिसके अगस्त 2026 के आसपास लॉन्च होने की उम्मीद है। इस मॉडल में 3.8kWh का बैटरी पैक होने की संभावना है। इसकी कीमत 1 लाख रुपए से कम होगी। ये स्कूटर के साथ कंपनी देश के उन ग्राहकों को टारगेट करना चाहती है जो अफॉर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर की तलाश कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:भूल जाओ पुरानी कीमत, अब इस कार को खरीदने के लिए ₹4000 ज्यादा लेंगेगे

BaaS के साथ भी मॉडल आ चुके
कंपनी VX2 इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ इस दिशा में पहले ही कदम उठा लिए हैं। इस स्कूटर में 'बैटरी-एज़-ए-सर्विस' (BaaS) मॉडल पेश किया गया था। सब्सक्रिप्शन प्लान के तहत इसकी शुरुआती कीमत 44,990 रुपए है, जबकि इसे सीधे खरीदने पर इसकी कीमत 77,590 रुपए से लेकर 98,970 रुपए तक है। हीरो की EV सेक्टर में विडा V1 रेंज के साथ हुई थी। इस रेंज को प्रीमियम सेगमेंट में रखा गया था और इसमें रिमूवेबल बैटरी के साथ आता था। हालांकि, अब कंपनी का फोकस ज्यादा लोगों तक पहुंच बढ़ाने के लिए अफॉर्डेबल मॉडल के जरिए बिक्री की संख्या को बढ़ाने पर है।

ये भी पढ़ें:मारुति ई-विटारा ने पकड़ ली रफ्तार, पहली बार 1223 घरों तक पहुंची

इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भी आएंगी
कंपनी ने मोटरसाइकिल सेगमेंट में भी आगे विस्तार की योजना बनाई है। 2027 में दो इलेक्ट्रिक मॉडल आने की उम्मीद है, जिनमें Lynx ट्रायल बाइक और अफॉर्डेबल विडा Ubex शामिल होगी। हीरो मोटोकॉर्प की EV सेक्टर में यह पहल ऐसे समय में हो रही है, जब TVS मोटर कंपनी, बजाज ऑटो और एथर एनर्जी जैसी कंपनियों से उसे कड़ी टक्कर मिल रही है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Hero Motocorp Auto News Hindi Electric Vehicles अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।