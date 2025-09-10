स्प्लेंडर से लेकर करिज़्मा तक, हीरो ने घटाई बाइक-स्कूटर की कीमतें; सबसे सस्ता हुआ ये मॉडल
हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी सभी बाइक्स और स्कूटरों की कीमतों में कटौती कर दी है। इस कटौती के बाद से अब हीरो की स्प्लेंडर से लेकर करिज़्मा तक सभी मॉडल सस्ते हो गए हैं। आइए जानते हैं कि कंपनी का कौन सा मॉडल सबसे सस्ता है?
भारत की सबसे बड़ी टू-व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने ऐलान किया है कि वह ग्राहकों को पूरी तरह से GST 2.0 का फायदा देगी। इसका असर 22 सितंबर 2025 से दिखेगा, जब हीरो की पूरी बाइक और स्कूटर रेंज की कीमतों में बड़ी कटौती होगी। ये कदम बिल्कुल सही समय पर आया है, क्योंकि नवरात्रि और दिवाली जैसे त्यौहारों में टू-व्हीलर की खरीदारी अपने चरम पर रहती है।
कौन-सी बाइक और स्कूटर कितने सस्ते हुए?
कंपनी ने लगभग हर सेगमेंट में दाम घटाए हैं। छोटे स्कूटर्स से लेकर पॉपुलर 125cc बाइक और प्रीमियम सेगमेंट की मशीनों तक, सब पर फायदा मिलेगा।
हीरो बाइक्स की कीमतों में होगी कितने की कटौती?
हीरो बाइक्स की कीमतों में GST कटौती
|मॉडल
|कितनी सस्ती?
|Splendor+
|₹6,820
|Passion+
|₹6,500
|HF Deluxe
|₹5,805
|Super Splendor XTEC
|₹7,254
|Glamour X
|₹7,813
|Karizma 210
|₹15,743
|Xpulse 210
|₹14,516
|Xtreme 125R
|₹8,010
|Xtreme 160R 4V
|₹10,985
|Xtreme 250R
|₹14,055
|Destini 125
|₹7,197
|Pleasure+
|₹6,417
|Xoom 110
|₹6,597
|Xoom 125
|₹7,291
|Xoom 160
|₹11,602
15,743 रुपये का सबसे बड़ा फायदा करिज्मा 210 (Karizma 210) पर मिल रहा है। वहीं, इसके बाद 14,516 रुपये का बेनिफिट Xpulse 210 पर मिल रहा है। वहीं, आम ग्राहकों की पसंदीदा बाइक स्प्लेंडर+ (Splendor+) और एचएफ डिलक्स (HF Deluxe) भी अब और सस्ती हो गई हैं।
ग्राहकों के लिए क्यों बड़ी खुशखबरी?
सस्ता सफर: अब लाखों परिवारों के लिए रोजाना इस्तेमाल होने वाली बाइक और स्कूटर खरीदना आसान होगा।
गांव और छोटे शहरों में बूस्ट: टू-व्हीलर भारत के ग्रामीण और सेमी-अर्बन इलाकों में सबसे बड़ी जरूरत है। इसके दाम घटने से बिक्री और बढ़ेगी।
फेस्टिव धमाका: यह कदम ठीक त्यौहारी सीजन से पहले उठाया गया है, जिससे बुकिंग में उछाल आना तय है।
कंपनी का बयान
हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) के CEO विक्रांत कस्बेकर ने कहा कि GST 2.0 सुधार भारत की अर्थव्यवस्था को नई ताकत देंगे। आधे से ज्यादा भारतीय घरों की जरूरत टू-व्हीलर से पूरी होती है। कीमतों में कटौती से अब हर परिवार के लिए सफर आसान और सस्ता होगा। हम पूरी तरह से ग्राहकों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
स्प्लेंडर (Splendor), पैशन (Passion), डेस्टिनी (Destini), करिज्मा (Karizma), एक्सपल्स (Xpulse) और एक्स्ट्रीम (Xtreme) जैसी हीरो की टॉप सेलिंग बाइक्स और स्कूटर्स अब 5,800 रुपये से लेकर 15,700 रुपये तक सस्ते मिलेंगे। यानी अगर आप इस फेस्टिव सीजन नई बाइक खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह सबसे सही वक्त है।
