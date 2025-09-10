Hero MotoCorp Price Cuts Up To Rs 16000, check new price of Splendor, Passion, Destini, Karizma, Xoom, Xtreme, Xpulse स्प्लेंडर से लेकर करिज़्मा तक, हीरो ने घटाई बाइक-स्कूटर की कीमतें; सबसे सस्ता हुआ ये मॉडल, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Hero MotoCorp Price Cuts Up To Rs 16000, check new price of Splendor, Passion, Destini, Karizma, Xoom, Xtreme, Xpulse

स्प्लेंडर से लेकर करिज़्मा तक, हीरो ने घटाई बाइक-स्कूटर की कीमतें; सबसे सस्ता हुआ ये मॉडल

हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी सभी बाइक्स और स्कूटरों की कीमतों में कटौती कर दी है। इस कटौती के बाद से अब हीरो की स्प्लेंडर से लेकर करिज़्मा तक सभी मॉडल सस्ते हो गए हैं। आइए जानते हैं कि कंपनी का कौन सा मॉडल सबसे सस्ता है?

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 10 Sep 2025 05:32 PM
share Share
Follow Us on
स्प्लेंडर से लेकर करिज़्मा तक, हीरो ने घटाई बाइक-स्कूटर की कीमतें; सबसे सस्ता हुआ ये मॉडल

भारत की सबसे बड़ी टू-व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने ऐलान किया है कि वह ग्राहकों को पूरी तरह से GST 2.0 का फायदा देगी। इसका असर 22 सितंबर 2025 से दिखेगा, जब हीरो की पूरी बाइक और स्कूटर रेंज की कीमतों में बड़ी कटौती होगी। ये कदम बिल्कुल सही समय पर आया है, क्योंकि नवरात्रि और दिवाली जैसे त्यौहारों में टू-व्हीलर की खरीदारी अपने चरम पर रहती है।

ये भी पढ़ें:मारुति स्विफ्ट की कीमत में अब तक की सबसे बड़ी कटौती, सबसे सस्ता हुआ ये वैरिएंट

कौन-सी बाइक और स्कूटर कितने सस्ते हुए?

कंपनी ने लगभग हर सेगमेंट में दाम घटाए हैं। छोटे स्कूटर्स से लेकर पॉपुलर 125cc बाइक और प्रीमियम सेगमेंट की मशीनों तक, सब पर फायदा मिलेगा।

हीरो बाइक्स की कीमतों में होगी कितने की कटौती?

हीरो बाइक्स की कीमतों में GST कटौती

मॉडलकितनी सस्ती?
Splendor+₹6,820
Passion+₹6,500
HF Deluxe₹5,805
Super Splendor XTEC₹7,254
Glamour X₹7,813
Karizma 210₹15,743
Xpulse 210₹14,516
Xtreme 125R₹8,010
Xtreme 160R 4V₹10,985
Xtreme 250R₹14,055
Destini 125₹7,197
Pleasure+₹6,417
Xoom 110₹6,597
Xoom 125₹7,291
Xoom 160₹11,602

15,743 रुपये का सबसे बड़ा फायदा करिज्मा 210 (Karizma 210) पर मिल रहा है। वहीं, इसके बाद 14,516 रुपये का बेनिफिट Xpulse 210 पर मिल रहा है। वहीं, आम ग्राहकों की पसंदीदा बाइक स्प्लेंडर+ (Splendor+) और एचएफ डिलक्स (HF Deluxe) भी अब और सस्ती हो गई हैं।

ग्राहकों के लिए क्यों बड़ी खुशखबरी?

सस्ता सफर: अब लाखों परिवारों के लिए रोजाना इस्तेमाल होने वाली बाइक और स्कूटर खरीदना आसान होगा।

गांव और छोटे शहरों में बूस्ट: टू-व्हीलर भारत के ग्रामीण और सेमी-अर्बन इलाकों में सबसे बड़ी जरूरत है। इसके दाम घटने से बिक्री और बढ़ेगी।

फेस्टिव धमाका: यह कदम ठीक त्यौहारी सीजन से पहले उठाया गया है, जिससे बुकिंग में उछाल आना तय है।

कंपनी का बयान

हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) के CEO विक्रांत कस्बेकर ने कहा कि GST 2.0 सुधार भारत की अर्थव्यवस्था को नई ताकत देंगे। आधे से ज्यादा भारतीय घरों की जरूरत टू-व्हीलर से पूरी होती है। कीमतों में कटौती से अब हर परिवार के लिए सफर आसान और सस्ता होगा। हम पूरी तरह से ग्राहकों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

ये भी पढ़ें:GST कटौती के बाद मारुति, महिंद्रा, हुंडई, टाटा समेत अन्य कारों की कीमत?

स्प्लेंडर (Splendor), पैशन (Passion), डेस्टिनी (Destini), करिज्मा (Karizma), एक्सपल्स (Xpulse) और एक्स्ट्रीम (Xtreme) जैसी हीरो की टॉप सेलिंग बाइक्स और स्कूटर्स अब 5,800 रुपये से लेकर 15,700 रुपये तक सस्ते मिलेंगे। यानी अगर आप इस फेस्टिव सीजन नई बाइक खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह सबसे सही वक्त है।

Hero Motocorp Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।